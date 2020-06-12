Из игры Magic: The Gathering убрали семь расистских карт

Создатели популярной коллекционной карточный фэнтези-игры Magic: The Gathering на волне протестов против расизма в США решили убрать семь карт, которые можно счесть расистскими. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте игры.

В электронной базе на месте этих карт появится предупреждение: «Мы удалили изображение этой карты в связи с тем, что ее арт или текст (либо и то, и другое) имели расистский подтекст. Расизм не допустим в его любом проявлении, и ему нет места ни в наших играх, ни где‑либо еще».

Все эти семь карт («Cleanse», «Stone-Throwing Devils», «Pradesh Gypsies», «Jihad», «Imprison Crusade», «Invoke Prejudice«) будут запрещены на официальных турнирах. На одну из них разработчики игры обратили особое внимание — по их словам, «Invoke Prejudice» («Пробужденные предрассудки»), появившаяся в 1994 году, вообще не должна была попасть во вселенную MTG. Она изображает людей в одежде, напоминающей форму участников Ку-Клукс-Клана, а номер карты в игровой вселенной — 1488, аналогичный лозунгу неонацистов.