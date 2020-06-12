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Из игры Magic: The Gathering убрали семь расистских карт

Илья Голубев
Сегодня в 19:26

Создатели популярной коллекционной карточный фэнтези-игры Magic: The Gathering на волне протестов против расизма в США решили убрать семь карт, которые можно счесть расистскими. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте игры.

В электронной базе на месте этих карт появится предупреждение: «Мы удалили изображение этой карты в связи с тем, что ее арт или текст (либо и то, и другое) имели расистский подтекст. Расизм не допустим в его любом проявлении, и ему нет места ни в наших играх, ни где‑либо еще».

Все эти семь карт («Cleanse», «Stone-Throwing Devils», «Pradesh Gypsies», «Jihad», «Imprison Crusade», «Invoke Prejudice«) будут запрещены на официальных турнирах. На одну из них разработчики игры обратили особое внимание — по их словам, «Invoke Prejudice» («Пробужденные предрассудки»), появившаяся в 1994 году, вообще не должна была попасть во вселенную MTG. Она изображает людей в одежде, напоминающей форму участников Ку-Клукс-Клана, а номер карты в игровой вселенной — 1488, аналогичный лозунгу неонацистов.

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В США в разгаре протесты и беспорядки — они начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.

Мирный протест перерос в настоящие бунты с погромами, охватившие сотни городов США, во многих из которых пришлось ввести комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Тем не менее активисты начали добиваться своего: прокуратура штата Миннесота предъявила обвинения троим бывшим полицейским, участвовавшим в задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Что сейчас происходит в американских городах, вы можете посмотреть в нашем материале.

В связи с этими событиями все большую популярность набирает движение Black Lives Matter. Уровень его поддержки вырос почти в два раза за последние две недели. На это уже отреагировали многие компании: стриминговые сервисы отказываются от показа фильмов с расистским подтекстом, музыкальная индустрия перестает использовать термин urban, который грубо обобщает музыку всех темнокожих музыкантов. Однако некоторые компании предпочитают остаться в стороне.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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