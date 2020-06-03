Протесты против полицейского насилия проходят в городах США уже вторую неделю — мирные выступления переросли в открытую конфронтацию с полицией, а во многих городах вводится комендантский час. «Афиша Daily» подготовила небольшую фотогалерею протестов в разных городах Соединенных Штатов.

Филадельфия С начала протестов в крупнейшем городе Пенсильвании были задержаны более 700 человек: локальные выступления переросли в открытую конфронтацию с полицией в центральной части города.

Протесты в Филадельфии усилились после введения в городе комендантского часа: большинство демонстрантов отказывается от его соблюдения, что провоцирует новые стычки с полицией.

Чикаго В результате столкновений в центре города погибли двое протестующих, а на территорию города для подавления беспорядков вошла Национальная гвардия США. Мэр Чикаго Лори Лайтфут заявила, что комендантский час в городе будет бессрочным.

Во время столкновений были разрушены многие фасады домов и витрины магазинов. Жители Чикаго запустили краудфандинговую кампанию, чтобы помочь небольшим предприятиям, которые пострадали в ходе протестов.

Лос-Анджелес Протесты в Лос-Анджелесе переросли в открытую конфронтацию с полицией, которая использовала слезоточивый газ и шумовые гранаты. После нескольких дней централизованных выступлений протесты локализовались на окраинах города.

Граффити стали характерным признаком сегодняшних протестов — во многих городах на стенах административных зданий встречаются надписи в поддержку демонстрантов и антиправительственные лозунги.

Нью-Йорк Эпицентрами нью-йоркских протестов стали Манхэттен и Бруклин. Демонстранты разгромили витрины многих магазинов на Пятой авеню, а полиция задержала уже несколько тысяч человек.

Протестующие собираются уже шестую ночь подряд, игнорируя введенный в городе комендантский час, а Дональд Трамп предложил мэру Нью-Йорка ввести в город Национальную гвардию.

Подробности по теме Как модная индустрия реагирует на протесты в США Как модная индустрия реагирует на протесты в США