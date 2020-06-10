Грэмми переименует несколько номинаций

Грэмми решила переименовать несколько номинаций, чтобы лучше описать достоинства или характеристики исполнений и песен. Об этом пишет Pitchfork со ссылкой на пресс-службу академии.

Теперь категория «Urban Contemporary Album» («Современный городской альбом») будет называться «Progressive R&B Album» («Прогрессивный R&B-альбом), а из названия номинации «Latin Rock, Urban Or Alternative Album» исчезло слово «urban» и теперь это просто «Latin Rock Or Alternative Album» («Альбом в жанре латинского рока или альтернативного»).

Категорию «Latin Pop», напротив, переименовали в «Latin Pop and Urban». Представитель Грэмми заявил, что в будущем это название могут изменить. Также «Best Rap / Sung Performance» (Лучшее рэп / песенное исполнение) будет называться «Best Melodic Rap Performance» («Лучшее исполнение мелодичного рэпа»).

Переименование не связано напрямую с критикой термина urban для определения музыкальных композиций, отмечает Pitchfork. Ранее один крупнейших звукозаписывающих лейблов в США — Republic Records — перестал использовать этот термин для описания музыки, написанной чернокожими артистами. Многие считают понятие urban обобщением, которое неточно описывает сразу несколько культурно-богатых форм искусства.