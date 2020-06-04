Всем бывшим полицейским, причастным к гибели Джорджа Флойда, предъявили обвинения

В США прокуратура штата Миннесота предъявила обвинения троим бывшим полицейским, участвовавшим в задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом пишет The New York Times.

Сейчас они арестованы, их обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству. Бывшему полицейскому Дереку Шовену, который в течение почти десяти минут стоял коленом на шее Джорджа Флойда, ужесточили статью обвинения. Изначально его обвиняли в убийстве по неосторожности, за что грозит до 25 лет лишения свободы, теперь — в убийстве без умысла. По этой статье срок заключения может составлять до 40 лет.

25 мая в Миннеаполисе при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать.

После этого в Америке начались протесты против расизма и полицейского насилия. Кое-где протесты переросли в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами. В десятках городов ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских.