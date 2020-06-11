За две недели поддержка Black Lives Matter в США выросла почти в два раза

За последние две недели уровень поддержки движения Blaсk Lives Matter в США вырос на столько же, на сколько и за последние два года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на результаты онлайн-опроса исследовательской компании Civiqs.

Сейчас уровень поддержки Black Lives Matter составляет 28 пунктов (это процент тех, кто поддерживает движение, минус доля его противников). До начала протестов этот показатель составлял 17 пунктов, а в 2018 году и вовсе был отрицательным.

Это не единственный опрос, который показывает, что последние протесты поддерживают большинство американцев. NYT также приводит данные Университета Монмута, согласно которым 76% жителей США считают расизм и дискриминацию большой проблемой, в 2015 году их доля была на 26% меньше.

При этом 57% респондентов считают оправданным гнев, который движет демонстрантами, а 21% считают его оправданным в некоторой степени. Также, согласно опросам, большинство американцев уверены, что полиция скорее применит насилие к чернокожим и что в Штатах существует сильная дискриминация афроамериканцев. В 2013 году большинство не согласились бы с этими тезисами, отмечает издание.

Протесты в США идут уже две недели. Они начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.

Мирный протест перерос в настоящие бунты с погромами, охватившие две сотни городов во всех штатах США. В десятках городов ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Тем не менее активисты начали добиваться своего: прокуратура штата Миннесота предъявила обвинения троим бывшим полицейским, участвовавшим в задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Что сейчас происходит в американских городах, вы можете посмотреть в нашем материале.