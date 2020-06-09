Netflix, BBC iPlayer и Brit Box удалили сериал «Little Britain» из‑за расистских шуток

Знаменитый комедийный сериал «Little Britain» исчез из фильмотек Netflix, BBC iPlayer и Brit Box. Его удалили из‑за расистского юмора и использования так называемого «блэкфейса», сообщил британский портал Independent.

«Времена изменились с тех пор, как шоу «Little Britain» впервые появилось на экранах, так что в данный момент оно не доступно на BBC iPlayer», — отметил собеседник Independent из BBC.

Ситком подвергался критике в течение последних нескольких лет, поскольку в скетчах актеры Дэвид Уолльямс и Мэтт Лукас переодевались в людей других рас и позволяли себе откровенно расистские шутки. Кроме того, шоу обвиняли в эйблизме (дискриминации людей с инвалидностью) и трансфобии.

В 2017 году Уолльямс признался в интервью, что воссоздать шоу в современных условиях было бы сложно из‑за того, что оригинальная версия допускала шутки, которые более не приемлемы.

Сериал «Little Britain» лег в основу российского ситкома «Наша Раша», хотя один из создателей шоу Гарик Мартиросян утверждал: «Мы заимствуем лишь дух «Little Britain» — их прямой взгляд на общество и страну».