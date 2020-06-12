Starbucks запретил сотрудникам носить атрибутику движения Black Lives Matter

Американская сеть кофеен Starbucks запретила своим сотрудникам надевать на работу атрибутику движения Black Lives Matter, сообщает портал Buzzfeed.

Компания разослала работникам письмо, в котором утверждает, что сотрудники сети не могут носить одежду или значки с упоминанием антирасистского движения. Причиной руководство назвало политику дресс-кода компании, который запрещает аксессуары, «пропагандирующие политические, религиозные или личные интересы».

В Starbucks считают, что ношение атрибутики Black Lives Matter может быть понято неправильно и стать причиной конфликта.

Тем временем за последние две недели уровень поддержки движения Blaсk Lives Matter в США вырос почти в два раза. Стриминговые сервисы отказываются от показа фильмов с расистским подтекстом, музыкальная индустрия перестает использовать термин urban, который грубо обобщает музыку всех темнокожих музыкантов, а демонстранты в это время сносят памятники бывшим работорговцам.