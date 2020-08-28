В начале лета у нас была премьера нового клипа группы Ploho «Горький опыт», мрачного пост-панк-номера прямиком из маршрутки, едущей по петербургским окраинам. А теперь лидер группы Виктор Ужаков записал для нас акустическую версию трека, не менее чувственную.
Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно в домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Рау Рейнолдс из Enter Shikari, проект «Грязь», «Дайте танк (!)», sobakasoma, Artemiev и другие музыканты. Герои следующего выпуска — BRS.
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