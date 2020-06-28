Новые герои нашей рубрики Homework — группа «Грязь» во главе с Денисом Астаповым, играющая мрачный мелодичный хип-хоп с постсоветским колоритом. Специально для «Афиши Daily» «Грязь» записали свой трек «Холода» в акустике и со скрипками.
Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Zoloto, Рау Рейнольдс из Enter Shikari и Иван Глобин из группы «Тени Свободы». Герои следующего выпуска — «Бомба Октябрь».
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