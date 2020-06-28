Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Zoloto, Рау Рейнольдс из Enter Shikari и Иван Глобин из группы «Тени Свободы». Герои следующего выпуска — «Бомба Октябрь».