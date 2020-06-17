Сибирская группа Ploho играет холодный и мрачный постпанк, непредставимый где‑либо, кроме серых спальных районов российских городов. Герои ее нового клипа «Горький опыт» — пассажиры едущего по тем самым районам автобуса, который и есть наша с вами жизнь. «Афиша Daily» представляет видео с кратким комментарием группы.

« Основная концепция Ploho — это стремление раскрыть внутренний мир рядового человека, живущего в обычной многоэтажке . Показать, что заурядная на первый взгляд жизнь бывает полна ярких внутренних образов, какого‑то особенного своего восприятия повседневности. Так и в этом клипе мы хотели передать кинематографичность жизни любого человека, как крутится колесо сансары в отдельно взятом случае».