Наша любимая русскоязычная рок-группа «Дайте Танк (!)» готовится выпустить новый альбом и вернуться к выступлениям. А пока лидер коллектива Дмитрий Мозжухин, который пережидает пандемию на природе, специально для нашего проекта «Homework» исполнил у костра свой хит «Утро».

Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Zoloto, Рау Рейнолдс из Enter Shikari, Иван Глобин из группы «Тени свободы», проект «Грязь» и Бомба Октябрь. Герой следующего выпуска — Бикей Декада.