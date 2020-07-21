Уроженец Сочи и участник шоу «Песни» Артем Амчиславский исполняет в меру трагичный и в меру ранимый r'n'b-поп о сердечных болях и радостях. Для «Афиши Daily» он специально исполнил свой прошлогодний хит «Водопады».
Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Рау Рейнолдс из Enter Shikari, проект «Грязь», «Дайте Танк (!)», sobakasoma и другие музыканты.
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