Одна из ключевых рок-групп десятых Nothing But Thieves собиралась выпустить альбом и поехать с ним в тур, но помешало сами знаете что. Однако лидер группы Конор Мейсон не унывает в самоизоляции. Специально для «Афиши Homework» он записал несколько песен, в том числе треки с нового альбома «Moral Panic», который выйдет в начале сентября.