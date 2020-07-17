Одна из ключевых рок-групп десятых Nothing But Thieves собиралась выпустить альбом и поехать с ним в тур, но помешало сами знаете что. Однако лидер группы Конор Мейсон не унывает в самоизоляции. Специально для «Афиши Homework» он записал несколько песен, в том числе треки с нового альбома «Moral Panic», который выйдет в начале сентября.
Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Рау Рейнолдс из Enter Shikari, проект «Грязь», «Дайте Танк (!)», sobakasoma и другие музыканты.