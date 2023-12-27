Что определило московский досуг в 2023-м? Экранки «Барби», бары с душой, дейты без тиндера

Мы стали использовать для знакомств секс-приложения, афиши и любимые места
Проблемы в столичном дейтинге начались еще в прошлом году, после объявления мобилизации: тогда в приложениях для знакомств стало мало мужчин основной возрастной категории, 24–29 лет. Ситуацию пытались поправить запуском офлайновых спид-дейтингов, но на них приходили по большей части женщины — поэтому их даже стали называть дружескими, а не романтическими.
Этим летом Tinder ушел из России. По мнению дейтинг-блогерки Ани Верещагиной, к моменту ухода он уже не был особенно эффективным из‑за сокращения количества пользователей: зачастую для мэтчей показывали одних и тех же парней. Но все равно это стало серьезным ударом для российского дейтингового рынка: Tinder занимал на нем долю в 20–25%.
Функции Tinder частично заменило Pure — приложение для быстрых секс-знакомств. Аня Верещагина рассказала «Афише Daily», что из секс-комьюнити оно превратилось в Tinder с меньшим функционалом: нет системы подбора людей — ты просто выставляешь объявление, а завести диалог с мэтчем можно лишь в течение суток.
Аня отмечает, что популярность Tinder плохо повлияла на рынок: в стране не появилось классных аналогов. Вот и приходится заводить знакомства и надеяться на отношения в приложении для поиска быстрого секса.
Или в приложении с афишей мероприятий. Да, в этом году «Кавёр», существующий как гид по необычным местам и событиям, ввел раздел «Знакомства». С анкетами, возможностью написать понравившемуся пользователю или пользовательнице и таким образом найти себе компанию для похода куда‑нибудь из афиши «Кавра». Мы тестировали этот вариант обновленного московского дейтинга и пришли к выводу, что концепция неплохая (есть о чем поговорить с человеком и ради чего встретиться), а конкретно дейтинговых функций здесь не хватает.
На похожей концепции основываются и абсолютно новые приложения. Например, 88date, которое подбирает мэтчей по любимым местам из анкеты. Если мэтч проходит успешно, парам предлагают встретиться в одной из этих локаций. По задумке, это должно подталкивать пользовательниц и пользователей ко вдумчивому выбору, живому общению и, следовательно, скорому удалению дейтинга. Но наши отважные тестировщицы и тестировщики задумку не оценили: слишком уж часто им приходило уведомление «В любимых местах больше не осталось пользователей».
Мы стали обращать внимание не только на центр
За неимением международных выставок люди потянулись в музеи и галереи, где выставляют современное искусство. Причем горожан особенно интересуют выставки в нетипичных местах — в отелях, ресторанах, подъезде доходного дома.
Автор канала «Привет, не хочешь сходить» Мария Магакян отмечает в беседе с «Афишей Daily», что в 2023 году продолжился тренд, зародившийся еще во время пандемии: все больше культурных мероприятий проводится за пределами центра, потому что люди открывают для себя локальные районные галереи и библиотеки. А городские экскурсии не только становятся необычными и незанудными (например, экскурсии по будущему, которое не сбылось, и по прошлому в необычном ракурсе), но и смещаются в сторону окраин: на прогулки по Чертанову, Соколу и Новым Черемушкам часто солдаут.
Мария добавляет, что люди стали чаще выбираться и за пределы столицы: «Тула, Коломна, Истра, Тверь — в эти города можно доехать даже без машины, поэтому люди предпочитают на выходные покинуть Москву. Ну и по-прежнему растет интерес к различным глэмпингам и загородным отелям, хотя их ценник повышается от года к году».
Мы продолжили пить хороший (и дорогой) кофе
В октябре эксперты предсказывали, что из‑за высокого курса валют московские кофейни откажутся от высококачественного зерна в пользу более дешевого. В издании «Москвич Mag» эту новость подали так: качество кофе снизится из‑за «нежелания потребителей пить хороший и дорогой».
Однако Анастасия Королёва, авторка телеграм-канала coffeeinmsk, рассказала «Афише Daily», что, если верить ее коллегам и друзьям из индустрии, гости московских кофеен стали, напротив, избирательнее и требовательнее. А сама Анастасия считает, что в этом году, несмотря на потенциальные проблемы с поставками зерна, люди чаще задаются вопросом «А что я вообще пью?». Теперь, даже наливая обычный фильтр, бариста слышат что‑то вроде: «а что это?», «а какой регион?», «какая обработка?». Плюс, по мнению Анастасии, люди стали чаще покупать зерно спешелти-сегмента для домашнего эспрессо, а в офисах — готовить аэропрессы, воронки и дрипы, превратившиеся в отличных проводников в мир необычного кофе.
Артур Ворожцов, бариста сети кофеен «Скуратов», добавляет, что, наконец-то, снизилось влияние культуры Starbucks — спустя почти два года после его ухода из России. Это значит, что мы не только стали меньше пить тыквенный латте осенью, но и начали обращать больше внимания на вкус напитка, а не на то, в красивом ли стаканчике он подан. Артур поясняет: гости переключились на спешелти-кофе и реже просят дополнить напиток шоколадными или карамельными сиропами, а также взбитыми сливками — добавками, которые мешают почувствовать вкус самого кофе.
Выходит, нам теперь нравится черный горький кофе — под стать нашей жизни в последние два года.
Мы стали смотреть кино в тиктоке и пиратки на большом экране
В этом году в тиктоке набрали популярность видео с поделенными на части телешоу и фильмами, а также с пересказами кинокартин. Длинные кино- и телевизионные продукты дробятся на множество небольших фрагментов — таким образом, пользователи тиктока могут посмотреть «Барби» или «Семейство Кардашьян» в более удобном для них формате, пропуская не очень интересные эпизоды.
Считается, что зумерам тяжело сконцентрироваться на длинных видео — чего уж говорить о фильмах, которые идут больше двух часов. В этом и видят причину возникновения такого тренда, однако профессор публичной политики Королевского колледжа Лондона Бобби Даффи заявляет, что научных данных, подтверждающих низкий уровень концентрации поколения зумеров, не существует. По-видимому, смотреть лишь фрагменты длинных фильмов просто интереснее, учитывая, что мы живем в условиях клиповой культуры и страдаем от постоянной нехватки времени.
А легко ли сконцентрироваться, когда вы смотрите скачанную с торрента «экранку» «Оппенгеймера» во французском дубляже и без субтитров? А когда смотрите пиратскую копию «Барби» в кинотеатре? 2023 год предложил абсолютно новый опыт просмотра фильмов: большой экран, странная озвучка, плохое качество изображения. В рамках так называемого параллельного импорта зарубежные киноновинки попадали в Россию нелегально: из Казахстана и Армении приходили пиратские копии или даже записи с киносеансов. Именно так, например, смотрели «Барби» в Тюмени.
Возможно, эти сложности с просмотром иностранных новинок привели к неожиданной кинотенденции: мы стали верить в российское кино. Это звучит удивительно, но, по данным Центра социального проектирования «Платформа», 88% россиянок и россиян высоко оценивают российский кинематограф. То есть это что получается, любимое занятие москвичей в 2023 году — смотреть «Чебурашку»Напомним, что фильм стал самым кассовым в российской истории, собрав с января по июль около семи миллиардов рублей. ?
Мы стали душевно пить (или продолжили?..)
Авторы телеграм-канала «Покровка и все мерзости» рассказали «Афише Daily», что в этом году расцвел народный формат — рюмочные. Стали еще популярнее секретные бары, которые трудно найти, но невозможно забыть. А главная тенденция, которую они выделили, кажется нам очень милой: люди реже ходят в рестораны, зато чаще посещают локальные бары, считая своим долгом поддержать любимые места.
В «Покровке и всех мерзостях» считают, что это закономерное последствие нашей новой жизни: «Общее ощущение — раньше у нас было много-много разных видов досуга и вариантов, куда пойти вечером. Сейчас, очевидно, выбор ограничен. Но ограниченность выбора рождает вторичную выгоду. Да, круг людей стал уже, да, способов времяпрепровождения стало меньше, но из‑за этого все теперь как будто теплее относятся друг к другу и к тем бизнесам, которые остались в Москве и что‑то для нас делают».
Наиболее живо, на наш взгляд, эта душевность московской барной жизни проявляется в Большом и Малом Трехсвятительских переулках. Трехсвят в этом году стал одной из самых модных локаций Москвы — с невероятной концентрацией классных мест на один квадратный метр в исторических декорациях Ивановской горки. Здесь и уже легендарный «Сюр», и дворик с бодрыми новыми барами и бистро, и несколько кластеров с едой, алкоголем и винтажной одеждой в пространстве бывшего особняка и текстильной фабрики, и кухня из разных уголков мира — от китайских дамплингов до берлинских дёнеров. Но главное, что здесь есть, — это душевные вайбы свободы, простоты и демократичности. Кажется, именно то, что нам надо в последние годы.