Что определило московский досуг в 2023-м? Экранки «Барби», бары с душой, дейты без тиндера

Автор канала «Привет, не хочешь сходить» Мария Магакян отмечает в беседе с «Афишей Daily», что в 2023 году продолжился тренд, зародившийся еще во время пандемии: все больше культурных мероприятий проводится за пределами центра , потому что люди открывают для себя локальные районные галереи и библиотеки. А городские экскурсии не только становятся необычными и незанудными (например, экскурсии по будущему, которое не сбылось, и по прошлому в необычном ракурсе), но и смещаются в сторону окраин: на прогулки по Чертанову, Соколу и Новым Черемушкам часто солдаут.