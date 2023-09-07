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Еда

24 лучших кофейни Москвы и Подмосковья: выбор звезд индустрии

Вера Вырвич
Сегодня в 13:09
Идеальная обжарка, редкие лоты и вкусная выпечка: по нашей просьбе ведущие кофейные специалисты рассказывают, где найти лучший кофе в центре Москвы, спальных районах и ближайшем Подмосковье.
Сергей Блинников

Q-грейдер (сертифицированный международный специалист по оценке кофе), победитель чемпионата мира 2019 года по приготовлению кофе в турке

YCP

© YCP

Мне очень нравится кофейня YCP, ее название расшифровывается как Your Coffee Place («Твое кофейное место»). Там можно выбрать не только качественный кофе, но и что‑то эксклюзивное: зерна с чемпионатов, редкие лоты — победители международных аукционов, словом, то, что не каждый день удается найти.

Вариантов зерна в кофейне очень много, но каждый может вас удивить. Я советую попробовать разновидность арабики, которая называется «Гейша».

Адрес

Мясницкая, 13, стр. 24

Время работы

пн-пт 9.00–22.00 сб-вс 10.00–22.00

Телефон

+7 916 229 17 45

Cream Soda

© Cream Soda

Еще люблю кофейню Cream Soda на Мясницкой улице. В ней хорошее сочетание авторских напитков и богатый выбор еды и десертов. Наслаждаюсь здесь классическими напитками — эспрессо и капучино. И мне всегда вкусно.

Адрес

Мясницкая, 15

Время работы

пн-пт 8.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00

Телефон

+7 915 385 48 28

«16/114»

© «16/114»

На севере Москвы есть кофейня «16/114» — это один из немногих, если не единственный проект в городе, который специализируется на приготовлении спешелти-турки с разнообразным меню классических и авторских напитков на ее основе. Кофе здесь сопровождается домашней кухней и десертами, которые готовят непосредственно в заведении, в том числе под заказ.

Казалось бы, это место в далеком спальном районе, но ребята так трепетно подходят к качеству, приготовлению напитков, составлению меню, что его точно нужно посетить.

Адрес

Соколово-Мещерская, 16

Время работы

пн-вс 8.00–21.00

Телефон

+7 977 516 65 77

«Барселона»

© «Барселона»

Еще одна кофейня находится чуть южнее центра Москвы, на «Тульской». Это минималистичное место с хорошим интерьером, приятным дизайном, качественным оборудованием и отличным кофе.

Адрес

Холодильный пер., 4

Время работы

пн-пт 8.00–22.00, сб-вс 9.00–22.00

Телефон

+7 985 123 12 13

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Camera Obscura и бизнес на кофейных зернышках
Лиля Гадельшина

Соосновательница кофейни «Эрна», победительница многочисленных кофейных чемпионатов и экс-шеф-бариста «Даблби»

«Эрна»

© «Эрна»

Люблю, конечно, «Эрну», потому что в ней мы воплотили все идеи и накопленный опыт. Здесь минимализм, простота и продуманность в интерьере, хорошие классические напитки и совсем немного авторских сезонных. В пространстве много воздуха. Для того, чтобы поддерживать качество, мы постоянно проводим аттестации и каппинги.

У нас нужно попробовать наш авторский сет: кофе «Кения» и козий сыр в сочетании с инжирным конфитюром — это очень крутой вкусовой опыт.

Адрес

Большая Полянка, 44/2

Время работы

пн 8.00–19.30, вт-пт 8.00–21.00, сб-вс 9.30–21.00

Телефон

+7 903 793 08 10

«Человек и пароход»

© «Человек и пароход»

А если не «Эрна», то «Человек и пароход» — люблю его за простой и понятный продукт, там обычно беру капучино или фильтр-кофе.

Адрес

Мытная, 74, стр. 3

Время работы

пн-вс 8.00–21.00

Телефон

+7 999 839 58 79

Park 47

© Park 47

Люблю кофейню Park47 рядом с Воронцовским парком, где готовят хороший кофе и можно съесть вкусные вафли. Владелица кофейни часто бывает здесь сама и работает за стойкой, с удовольствием общается со всеми гостями, хотя до этого трудилась абсолютно в другой области. С таким подходом кофейня становится для местных жителей по-настоящему своей.

Адрес

Архитектора Власова, 47

Время работы

пн 8.00–19.00, вт-пт 8.00–20.00, сб-вс 9.30–20.00

Телефон

+7 925 750 08 86

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«Эрна»: как работает новая кофейня, которая с первых дней нравится всем
Богдан Прокопчук

Сооснователь кофейни «Эрна», победитель многочисленных кофейных чемпионатов и бывший шеф-бариста «Даблби»

Во всех проектах, которые называю, хорошо знаю владельцев и разделяю их подход и ценности — в сервисе, продукте, отношении к сотрудникам и искренности с гостями. И во всех этих местах мне всегда вкусно.

Bloom-n-Brew

© Bloom-n-Brew

Первая кофейня — это Bloom-n-Brew. У проекта классный интерьер, своя обжарка с интересными лотами, а еще отличные красивые завтраки. Когда команда открыла первую кофейню, это стало событием в городе, потому что минималистичных кофеен на тот момент было не много.

Сейчас проект вырос в сеть, но при этом здесь все вкусно, и качество до сих пор держится на должном уровне. Хорошо знаю владельцев Настю и Лешу Метальниковых и рад, что место остается таким крутым.

Адрес

Нижняя Красносельская, 35 стр. 50

Время работы

пн-пт 8.30–21.00, сб-вс 9.30–21.30

Телефон

+7 977 337 63 24

«Борис Сонный»

© «Борис Сонный»

Команда проекта сама про себя говорит, что это кофейня с большим сердцем. Проект вырос из очень маленького места на выходе из метро «Чеховская» в полноценную кофейню с едой недалеко от метро «Достоевская». У кофейни обаятельный владелец Дима, которого иногда можно встретить за стойкой.

Адрес

Селезневская, 32

Время работы

пн-вс 9.00–21.00

Телефон

+7 915 109 84 23

«2046»

© «2046»

Эту кофейню мы помогали строить по консалтингу. Она находится недалеко от метро «Смоленская» и встречает невероятным дизайном от Гарри Нуриева. Здесь крутая команда бариста и интересное меню. А владельцы Ваня и Наташа полностью отдаются проекту в непростой локации. Это правда чувствуется.

Адрес

1-й Неопалимовский пер., 7–9

Время работы

пн-пт 8.00–21.30, сб-вс 10.00–21.30

«Новатор»

© «Новатор»

Одна из любимых кофейных сетей — проект «Новатор». Это небольшие кофейни с классным продуктом от совладельца Дениса Соколина, которые можно найти в неожиданных местах. Очень люблю окошко в жилом доме в районе Ленинского проспекта.

Адрес

Ленинский просп., 85

Время работы

пн-пт 8.00–22.00, сб-вс 9.00–22.00

«Тепло»

© «Тепло»

Бонусом назову сеть кофеен в моем родном подмосковном городе Дзержинском. Ребята учатся делать классный продукт, и у них неплохо получается. Был рад выпить чашку вкусного фильтра от знакомых обжарщиков, когда заезжал к родителям. Так что, если будете в Дзержинском, рекомендую зайти.

Адрес

Угрешская, 22

Время работы

пн-пт 8.00–21.00, сб-вс 9.00–22.00

Телефон

+7 968 464 92 86

Егор Невейкин

Основатель и идеолог компании по обжарке кофейного зерна Rockets Coffee и кофейного мультипространства Rockets Concept Store

Rockets Concept Store

© Rockets Concept Store

Rockets Concept Store — это мультифункциональное пространство, где умещаются тренинг-центр, офис и кофейня для гостей с полноценными обедами и завтраками. Здесь команда готовит классику, фильтр и авторские напитки. Мой фаворит — напиток на основе маття «Асфальт», посвященный летним видам спорта. Его обязательно нужно хорошенько перемешать, а после — наслаждаться легким и освежающим вкусом. С ним кажется, что лето может быть всегда.

Адрес

Валовая, 35

Время работы

пн-ср, вс 9.00–21.00, чт-сб 9.00–23.00

Телефон

+7 926 572 22 14

«Гараж»

© «Гараж»

«Гараж» — кафе в музее современного искусства в парке имени Горького. Здесь много посадочных мест, красивая веранда, сбалансированное меню и хорошая кофейная карта, состоящая из классики, фильтра и авторских напитков. А еще тут можно попробовать отличные алкогольные и безалкогольные коктейли.

Адрес

Крымский Вал, 9, стр. 32

Время работы

пн-вс 11.00–22.00

Телефон

+7 (495) 645 05 22

Layerz Bakery

© Layerz Bakery

Без участия известного австралийского шеф-повара Глена Баллиса (Margarita Bistro, Avocado Queen, Lucky Izakaya Bar) не обошлось открытие многих успешных московских проектов. В тандеме с молодым и талантливым Томом Халпиным (Maya) — тоже уроженцем Австралии — он запустил проект Layers Bakery. Команда уделяет много внимания кофе и составляет отличную карту напитков. В меню представлена вся классика, есть и фильтр.

Адрес

Новослободская, 73, стр. 1

Время работы

пн 9.00–22.00, вт–сб 8.30–22.00, вс 9.00–22.00

Телефон

+7 915 189 51 57

Layerz Café

© Layerz Café

Недавно тот же тандем открыл Layerz Café в переулках недалеко от Никитской улицы, где я уже успел побывать. Команда работает на очень крутом для Москвы оборудовании: на итальянских кофемашинах Victoria Arduino Maverick варят кофе далеко не многие кофейни. Еще тут приятная веранда!

Адрес

Большой Кисловский пер., 6

Время работы

пн-вс 8.00–22.00

Телефон

+7 926 924 44 41

«Без рецепта»

© «Без рецепта»

Кофейня «Без рецепта» находится в приятном и светлом пространстве Friends Social Club на Кутузовском проспекте. Основная концепция — здоровые продукты, отсутствие глютена и сахара. Здесь трепетно относятся к выбору кофе, его приготовлению и качеству. Готовят фильтр и, как правило, можно выбрать разные сорта.

Адрес

Кутузовский просп., 1/7

Время работы

пн-чт 8.00–22.00, пт 8.00–23.00, сб 10.00–23.00, вс 10.00–22.00

«КМ20»

© «КМ20»

Один из любимых проектов в центре Москвы. Всегда приятное место, где можно провести время среди красивых и стильных людей, выбрать себе новые кроссовки, выпить отличный кофе и съесть классный десерт.

Адрес

Столешников пер., 2, cтр. 1

Время работы

пн-вс 11.00–23.00

Телефон

+7 (495) 987 22 20

Monster Coffee

© Monster Coffee

Monster Coffee вырос в небольшую сеть, которая зарождалась в городе Чехов. Команда была одной из первых, кто решил открыть там кофейный проект. Здесь всегда качественный продукт, сотрудники постоянно обучаются и не перестают совершенствоваться. Сейчас у них есть точка еще и в Подольске. Если будете неподалеку, обязательно заходите.

Адрес

г. Чехов, Чехова, 79, корп. 3

Время работы

пн-вс 8.00–22.00

Телефон

+7 926 766 34 33

Подробности по теме
14 лучших кофеен, открывшихся в 2022 году
Евгения Толмачева

Совладелица и экс-директор по развитию Verle Coffee Roasters, совладелица Sonder Beograd

В кофейнях я люблю получать полный экспириенс — и в сервисе, и в продукте. Поэтому для меня важно, чтобы там был отличный и понятный кофе — и обязательно еда.

6 am

© 6 am Bread Kitchen

Я абсолютно влюблена в это место. Здесь безумно вкусная выпечка, очень хорошие завтраки и кофе. На мой взгляд, 6 am входит в обязательный список для визита, когда ты приезжаешь в Москву. Я люблю брать там фильтр и какую‑нибудь сладкую выпечку.

Адрес

Садовническая, 80

Время работы

пн 9.00–20.00, вт-чт 9.00–22.00, пт 9.00–23.00, вс 10.00–22.00

Телефон

+7 991 103 25 51

Toto

© Дарья Глобина

Я знаю, что это и бар, и кофейня, и место для завтраков, но я восхищена подходом его команды и простотой. Момент, когда они заваривали дрипы как фильтр-кофе был удивительным. В Toto есть хороший кофе от проекта «Человек и пароход», качественное оборудование, вкусный и понятный продукт. Здесь я с удовольствием пью любые напитки, начиная от фильтра и заканчивая капучино, флэтом и эспрессо.

Еще это место про комплексную атмосферу: во дворе вместе с Toto работают мотокафе «Энтузиаст» и бильярдная «Круглый шар». Сюда приходишь и получаешь тусовку, комьюнити творческих людей и при этом можешь рассчитывать на суперпродукт. Рядом находится отель P17, который я тоже люблю, и когда я приезжала в Москву, утром обязательно шла в Toto — для меня это место первого кофе.

Адрес

Столешников пер., 7, стр. 3

Время работы

пн-вс 9.00–0.00

Телефон

+7 915 090 33 29

Floo Coffee

© Floo Coffee

Отдельно хочу отметить заведения Дмитрия Бородая — «Сойку» и Floo. Floo для меня — правильная интерпретация современной спешелти-кофейни, и я очень люблю проект из‑за его «монопродуктовости». То есть если хочется отличный кофе, то можешь зайти сюда и точно получить его. Это самая кофейная история из моего списка, потому что ребята внимательно следят за продуктом. У них есть ферма, куда они едут и выбирают зерно, обжаривают его, и получается настоящий рекольтантский кофе — как есть рекольтанстское шампанское, сделанное не из покупного винограда, а из выращенного на собственных виноградниках.

Еще в кафе готовят замечательные авторские напитки на основе кофе, здесь я люблю пробовать новое.

Адрес

Новодмитровская, 1, стр. 1

Время работы

пн-пт 7.30–22.00, сб-вс 9.00–22.00

Телефон

+7 917 531 27 61

«Аэроплан»

© «Аэроплан»

Еще одно место, которое я рекомендую, — «Аэроплан» на Пятницкой. Здесь очень приятный дизайн, чистый продукт, простые завтраки, и есть прекрасное место для того, чтобы посидеть на улице. «Аэроплан» для меня — скрупулезное воплощение кофеен, где есть большой выбор зерна, можно попробовать разные виды заваривания.

Это очень скандинавская кофейня с узкой направленностью в работе, дотошным отношением к деталям, прекрасным фирменным стилем. В ней комфортно съесть простой завтрак и выпить кофе от обжарщика, который ты не пробовал, чтобы расширить свой вкусовой опыт.

Адрес

Пятницкая, 65/10

Время работы

пн-вс 8.00–20.00

Телефон

+7 (499) 130 65 10

«Салют»

© «Салют»

В велокафе «Салют» есть очень большие, сытные и доступные завтраки, кофе от проекта «Человек и пароход» и тусовка. Этот проект про комьюнити, но здесь ты можешь выпить большую чашку фильтра, съесть вафлю с лососем и трубочки со сгущенкой, посидеть на улице или внутри, и везде будет комфортно. Сюда стоит пойти, чтобы позавтракать, посмотреть на красивых людей (гости здесь всегда такие), проснуться и прийти в себя.

Адрес

Страстной б-р, 12, стр. 5

Время работы

пн-вс 8.00–23.00

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