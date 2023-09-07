24 лучших кофейни Москвы и Подмосковья: выбор звезд индустрии

Q-грейдер (сертифицированный международный специалист по оценке кофе), победитель чемпионата мира 2019 года по приготовлению кофе в турке
YCP
Мне очень нравится кофейня YCP, ее название расшифровывается как Your Coffee Place («Твое кофейное место»). Там можно выбрать не только качественный кофе, но и что‑то эксклюзивное: зерна с чемпионатов, редкие лоты — победители международных аукционов, словом, то, что не каждый день удается найти.
Вариантов зерна в кофейне очень много, но каждый может вас удивить. Я советую попробовать разновидность арабики, которая называется «Гейша».
Адрес
Мясницкая, 13, стр. 24
Время работы
пн-пт 9.00–22.00 сб-вс 10.00–22.00
Телефон
+7 916 229 17 45
Cream Soda
Еще люблю кофейню Cream Soda на Мясницкой улице. В ней хорошее сочетание авторских напитков и богатый выбор еды и десертов. Наслаждаюсь здесь классическими напитками — эспрессо и капучино. И мне всегда вкусно.
Адрес
Мясницкая, 15
Время работы
пн-пт 8.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00
Телефон
+7 915 385 48 28
«16/114»
На севере Москвы есть кофейня «16/114» — это один из немногих, если не единственный проект в городе, который специализируется на приготовлении спешелти-турки с разнообразным меню классических и авторских напитков на ее основе. Кофе здесь сопровождается домашней кухней и десертами, которые готовят непосредственно в заведении, в том числе под заказ.
Казалось бы, это место в далеком спальном районе, но ребята так трепетно подходят к качеству, приготовлению напитков, составлению меню, что его точно нужно посетить.
Адрес
Соколово-Мещерская, 16
Время работы
пн-вс 8.00–21.00
Телефон
+7 977 516 65 77
«Барселона»
Еще одна кофейня находится чуть южнее центра Москвы, на «Тульской». Это минималистичное место с хорошим интерьером, приятным дизайном, качественным оборудованием и отличным кофе.
Адрес
Холодильный пер., 4
Время работы
пн-пт 8.00–22.00, сб-вс 9.00–22.00
Телефон
+7 985 123 12 13
Соосновательница кофейни «Эрна», победительница многочисленных кофейных чемпионатов и экс-шеф-бариста «Даблби»
«Эрна»
Люблю, конечно, «Эрну», потому что в ней мы воплотили все идеи и накопленный опыт. Здесь минимализм, простота и продуманность в интерьере, хорошие классические напитки и совсем немного авторских сезонных. В пространстве много воздуха. Для того, чтобы поддерживать качество, мы постоянно проводим аттестации и каппинги.
У нас нужно попробовать наш авторский сет: кофе «Кения» и козий сыр в сочетании с инжирным конфитюром — это очень крутой вкусовой опыт.
Адрес
Большая Полянка, 44/2
Время работы
пн 8.00–19.30, вт-пт 8.00–21.00, сб-вс 9.30–21.00
Телефон
+7 903 793 08 10
«Человек и пароход»
А если не «Эрна», то «Человек и пароход» — люблю его за простой и понятный продукт, там обычно беру капучино или фильтр-кофе.
Адрес
Мытная, 74, стр. 3
Время работы
пн-вс 8.00–21.00
Телефон
+7 999 839 58 79
Park 47
Люблю кофейню Park47 рядом с Воронцовским парком, где готовят хороший кофе и можно съесть вкусные вафли. Владелица кофейни часто бывает здесь сама и работает за стойкой, с удовольствием общается со всеми гостями, хотя до этого трудилась абсолютно в другой области. С таким подходом кофейня становится для местных жителей по-настоящему своей.
Адрес
Архитектора Власова, 47
Время работы
пн 8.00–19.00, вт-пт 8.00–20.00, сб-вс 9.30–20.00
Телефон
+7 925 750 08 86
Сооснователь кофейни «Эрна», победитель многочисленных кофейных чемпионатов и бывший шеф-бариста «Даблби»
Во всех проектах, которые называю, хорошо знаю владельцев и разделяю их подход и ценности — в сервисе, продукте, отношении к сотрудникам и искренности с гостями. И во всех этих местах мне всегда вкусно.
Bloom-n-Brew
Первая кофейня — это Bloom-n-Brew. У проекта классный интерьер, своя обжарка с интересными лотами, а еще отличные красивые завтраки. Когда команда открыла первую кофейню, это стало событием в городе, потому что минималистичных кофеен на тот момент было не много.
Сейчас проект вырос в сеть, но при этом здесь все вкусно, и качество до сих пор держится на должном уровне. Хорошо знаю владельцев Настю и Лешу Метальниковых и рад, что место остается таким крутым.
Адрес
Нижняя Красносельская, 35 стр. 50
Время работы
пн-пт 8.30–21.00, сб-вс 9.30–21.30
Телефон
+7 977 337 63 24
«Борис Сонный»
Команда проекта сама про себя говорит, что это кофейня с большим сердцем. Проект вырос из очень маленького места на выходе из метро «Чеховская» в полноценную кофейню с едой недалеко от метро «Достоевская». У кофейни обаятельный владелец Дима, которого иногда можно встретить за стойкой.
Адрес
Селезневская, 32
Время работы
пн-вс 9.00–21.00
Телефон
+7 915 109 84 23
«2046»
Эту кофейню мы помогали строить по консалтингу. Она находится недалеко от метро «Смоленская» и встречает невероятным дизайном от Гарри Нуриева. Здесь крутая команда бариста и интересное меню. А владельцы Ваня и Наташа полностью отдаются проекту в непростой локации. Это правда чувствуется.
Адрес
1-й Неопалимовский пер., 7–9
Время работы
пн-пт 8.00–21.30, сб-вс 10.00–21.30
«Новатор»
Одна из любимых кофейных сетей — проект «Новатор». Это небольшие кофейни с классным продуктом от совладельца Дениса Соколина, которые можно найти в неожиданных местах. Очень люблю окошко в жилом доме в районе Ленинского проспекта.
Адрес
Ленинский просп., 85
Время работы
пн-пт 8.00–22.00, сб-вс 9.00–22.00
«Тепло»
Бонусом назову сеть кофеен в моем родном подмосковном городе Дзержинском. Ребята учатся делать классный продукт, и у них неплохо получается. Был рад выпить чашку вкусного фильтра от знакомых обжарщиков, когда заезжал к родителям. Так что, если будете в Дзержинском, рекомендую зайти.
Адрес
Угрешская, 22
Время работы
пн-пт 8.00–21.00, сб-вс 9.00–22.00
Телефон
+7 968 464 92 86
Основатель и идеолог компании по обжарке кофейного зерна Rockets Coffee и кофейного мультипространства Rockets Concept Store
Rockets Concept Store
Rockets Concept Store — это мультифункциональное пространство, где умещаются тренинг-центр, офис и кофейня для гостей с полноценными обедами и завтраками. Здесь команда готовит классику, фильтр и авторские напитки. Мой фаворит — напиток на основе маття «Асфальт», посвященный летним видам спорта. Его обязательно нужно хорошенько перемешать, а после — наслаждаться легким и освежающим вкусом. С ним кажется, что лето может быть всегда.
Адрес
Валовая, 35
Время работы
пн-ср, вс 9.00–21.00, чт-сб 9.00–23.00
Телефон
+7 926 572 22 14
«Гараж»
«Гараж» — кафе в музее современного искусства в парке имени Горького. Здесь много посадочных мест, красивая веранда, сбалансированное меню и хорошая кофейная карта, состоящая из классики, фильтра и авторских напитков. А еще тут можно попробовать отличные алкогольные и безалкогольные коктейли.
Адрес
Крымский Вал, 9, стр. 32
Время работы
пн-вс 11.00–22.00
Телефон
+7 (495) 645 05 22
Layerz Bakery
Без участия известного австралийского шеф-повара Глена Баллиса (Margarita Bistro, Avocado Queen, Lucky Izakaya Bar) не обошлось открытие многих успешных московских проектов. В тандеме с молодым и талантливым Томом Халпиным (Maya) — тоже уроженцем Австралии — он запустил проект Layers Bakery. Команда уделяет много внимания кофе и составляет отличную карту напитков. В меню представлена вся классика, есть и фильтр.
Адрес
Новослободская, 73, стр. 1
Время работы
пн 9.00–22.00, вт–сб 8.30–22.00, вс 9.00–22.00
Телефон
+7 915 189 51 57
Layerz Café
Недавно тот же тандем открыл Layerz Café в переулках недалеко от Никитской улицы, где я уже успел побывать. Команда работает на очень крутом для Москвы оборудовании: на итальянских кофемашинах Victoria Arduino Maverick варят кофе далеко не многие кофейни. Еще тут приятная веранда!
Адрес
Большой Кисловский пер., 6
Время работы
пн-вс 8.00–22.00
Телефон
+7 926 924 44 41
«Без рецепта»
Кофейня «Без рецепта» находится в приятном и светлом пространстве Friends Social Club на Кутузовском проспекте. Основная концепция — здоровые продукты, отсутствие глютена и сахара. Здесь трепетно относятся к выбору кофе, его приготовлению и качеству. Готовят фильтр и, как правило, можно выбрать разные сорта.
Адрес
Кутузовский просп., 1/7
Время работы
пн-чт 8.00–22.00, пт 8.00–23.00, сб 10.00–23.00, вс 10.00–22.00
«КМ20»
Один из любимых проектов в центре Москвы. Всегда приятное место, где можно провести время среди красивых и стильных людей, выбрать себе новые кроссовки, выпить отличный кофе и съесть классный десерт.
Адрес
Столешников пер., 2, cтр. 1
Время работы
пн-вс 11.00–23.00
Телефон
+7 (495) 987 22 20
Monster Coffee
Monster Coffee вырос в небольшую сеть, которая зарождалась в городе Чехов. Команда была одной из первых, кто решил открыть там кофейный проект. Здесь всегда качественный продукт, сотрудники постоянно обучаются и не перестают совершенствоваться. Сейчас у них есть точка еще и в Подольске. Если будете неподалеку, обязательно заходите.
Адрес
г. Чехов, Чехова, 79, корп. 3
Время работы
пн-вс 8.00–22.00
Телефон
+7 926 766 34 33
Совладелица и экс-директор по развитию Verle Coffee Roasters, совладелица Sonder Beograd
В кофейнях я люблю получать полный экспириенс — и в сервисе, и в продукте. Поэтому для меня важно, чтобы там был отличный и понятный кофе — и обязательно еда.
6 am
Я абсолютно влюблена в это место. Здесь безумно вкусная выпечка, очень хорошие завтраки и кофе. На мой взгляд, 6 am входит в обязательный список для визита, когда ты приезжаешь в Москву. Я люблю брать там фильтр и какую‑нибудь сладкую выпечку.
Адрес
Садовническая, 80
Время работы
пн 9.00–20.00, вт-чт 9.00–22.00, пт 9.00–23.00, вс 10.00–22.00
Телефон
+7 991 103 25 51
Toto
Я знаю, что это и бар, и кофейня, и место для завтраков, но я восхищена подходом его команды и простотой. Момент, когда они заваривали дрипы как фильтр-кофе был удивительным. В Toto есть хороший кофе от проекта «Человек и пароход», качественное оборудование, вкусный и понятный продукт. Здесь я с удовольствием пью любые напитки, начиная от фильтра и заканчивая капучино, флэтом и эспрессо.
Еще это место про комплексную атмосферу: во дворе вместе с Toto работают мотокафе «Энтузиаст» и бильярдная «Круглый шар». Сюда приходишь и получаешь тусовку, комьюнити творческих людей и при этом можешь рассчитывать на суперпродукт. Рядом находится отель P17, который я тоже люблю, и когда я приезжала в Москву, утром обязательно шла в Toto — для меня это место первого кофе.
Адрес
Столешников пер., 7, стр. 3
Время работы
пн-вс 9.00–0.00
Телефон
+7 915 090 33 29
Floo Coffee
Отдельно хочу отметить заведения Дмитрия Бородая — «Сойку» и Floo. Floo для меня — правильная интерпретация современной спешелти-кофейни, и я очень люблю проект из‑за его «монопродуктовости». То есть если хочется отличный кофе, то можешь зайти сюда и точно получить его. Это самая кофейная история из моего списка, потому что ребята внимательно следят за продуктом. У них есть ферма, куда они едут и выбирают зерно, обжаривают его, и получается настоящий рекольтантский кофе — как есть рекольтанстское шампанское, сделанное не из покупного винограда, а из выращенного на собственных виноградниках.
Еще в кафе готовят замечательные авторские напитки на основе кофе, здесь я люблю пробовать новое.
Адрес
Новодмитровская, 1, стр. 1
Время работы
пн-пт 7.30–22.00, сб-вс 9.00–22.00
Телефон
+7 917 531 27 61
«Аэроплан»
Еще одно место, которое я рекомендую, — «Аэроплан» на Пятницкой. Здесь очень приятный дизайн, чистый продукт, простые завтраки, и есть прекрасное место для того, чтобы посидеть на улице. «Аэроплан» для меня — скрупулезное воплощение кофеен, где есть большой выбор зерна, можно попробовать разные виды заваривания.
Это очень скандинавская кофейня с узкой направленностью в работе, дотошным отношением к деталям, прекрасным фирменным стилем. В ней комфортно съесть простой завтрак и выпить кофе от обжарщика, который ты не пробовал, чтобы расширить свой вкусовой опыт.
Адрес
Пятницкая, 65/10
Время работы
пн-вс 8.00–20.00
Телефон
+7 (499) 130 65 10
«Салют»
В велокафе «Салют» есть очень большие, сытные и доступные завтраки, кофе от проекта «Человек и пароход» и тусовка. Этот проект про комьюнити, но здесь ты можешь выпить большую чашку фильтра, съесть вафлю с лососем и трубочки со сгущенкой, посидеть на улице или внутри, и везде будет комфортно. Сюда стоит пойти, чтобы позавтракать, посмотреть на красивых людей (гости здесь всегда такие), проснуться и прийти в себя.
Адрес
Страстной б-р, 12, стр. 5
Время работы
пн-вс 8.00–23.00