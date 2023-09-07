24 лучших кофейни Москвы и Подмосковья: выбор звезд индустрии

В велокафе «Салют» есть очень большие, сытные и доступные завтраки, кофе от проекта «Человек и пароход» и тусовка. Этот проект про комьюнити, но здесь ты можешь выпить большую чашку фильтра, съесть вафлю с лососем и трубочки со сгущенкой, посидеть на улице или внутри, и везде будет комфортно. Сюда стоит пойти, чтобы позавтракать, посмотреть на красивых людей (гости здесь всегда такие), проснуться и прийти в себя.