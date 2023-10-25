Какой дрип-кофе выбрать и почему вы завариваете его неправильно? Рассказывают эксперты

Бренд-менеджер The Welder Catherine
Основательница компании «ХиБинс», преподаватель и Q-инструктор арабики
Бренд-бариста ресторанного холдинга GT Group
Какой дрип-кофе выбрать
Зерна для этого кофе выращиваются на высоте более 1500 метров, на плантациях в Папуа — Новой Гвинее. У этого сорта необычный вкусовой букет, в котором преобладают нотки черники, мандарина и шоколада.
Цена за 6 шт.
600 рублей
Из уникальных и интересных сортов «Сварщицы Екатерины» — лот, выдержанный в бочке из‑под алкоголя. Пивоварня сливает пиво и отправляет обжарщику емкость — а он помещает туда кофе. При приготовлении получается напиток с алкогольным оттенком, во вкусе — слива, виноград, ежевика и ягодный ликер.
Цена за 1 шт.
125 рублей
Четыре лота для любителей разнообразия: Бразилия, во вкусе — яблоко, персик, грильяж; Гватемала с фруктовым профилем и молочным шоколадом во вкусе; сочная Кения — темная слива, лимон и светлая карамель; Колумбия с апельсином, вишней и темным шоколадом.
Цена за 16 шт.
1090 рублей
Лимитированный вариант от GT.Coffee, содержимое которого меняется раз в два-три месяца. Сейчас в продаже деликатная Эфиопия — классика дрипов.
Цена
690 рублей
Выбор «Афиши Daily»
Напиток от этих дрипов получается почти таким же, как воронка в одноименных кофейнях. В букете — барбарис и красная смородина с приятным чайным послевкусием. Понравится любителям красных ягод и приятной цитрусовой кислотности.
Цена за 6 шт.
710 рублей
Набор из шести дрип-пакетов из Эфиопии и Бурунди. В их вкусе можно уловить нотки цветущего абрикоса и сладкие темные ягоды. Деликатный кофе, с которого можно начать знакомство со спешелти.
Цена за 6 шт.
480 рублей
Сочный кофе, во вкусе которого — красное яблоко, какао и темный виноград. Это урожай более 10 фермеров из колумбийского региона Уила, который ежегодно получает высокую оценку у Q-грейдеров.
Цена за 10 шт.
589 рублей
Бархатистый напиток со сладкими цветочными нотками, дыней и зеленым чаем во вкусе. А послевкусие — нежная лимонная карамель.
Цена за 8 шт.
483 рубля
Десять дрип-пакетов с двумя сортами кофе — «гондурас-ла-деметрио» и «уганда-рувензори» мытой и натуральной обработки. Во вкусе первого крыжовник, молочный шоколад и миндаль, а второго — пекан и папайя. Можно сравнить два подхода и выбрать, какой ближе.
Цена за 10 шт.
890 рублей
Помол с ароматом тропических фруктов, маракуйи и золотистого рома. Для ценителей сочной кислотности и длительного кофейного послевкусия.
Цена за 6 шт.
620 рублей
Как выбрать хороший дрип-кофе
Дрип-пакеты стоит выбирать не столько по вкусовым качествам, сколько по техническим характеристикам. Страну и сорт берите по личным предпочтениям — кому‑то нравится кисленькая Кения, кому‑то ореховая Бразилия. «Помимо выбора вкусового профиля нужно обращать внимание на дату фасовки и обжарки. Содержимое дрип-пакета — молотый кофе, а он окисляется с огромной скоростью — даже с азотомАзот используется для запайки пакетов, чтобы кофе не окислялся и дольше сохранял свои свойства., который увеличивает срок хранения. Старайтесь выбирать кофе не старше трех месяцев, в идеале один-полтора», — рассказывает Сергей Митрофанов.
Не самый очевидный, но важный фактор — граммовка содержимого дрип-пакета. «Вес кофе не должен быть меньше 10 грамм. Есть понятие „соотношение заваривания“, а из маленького количества молотого кофе вы сделаете не больше 100 мл насыщенного напитка или что‑то очень жидкое и невкусное. Для качественной и большой чашки подойдет 12,5–13 грамм», — продолжает Сергей.
Виктория Ровенская сравнивает выбор дрип-пакета с покупкой обычной пачки кофе для дома. «Есть обычная недорогая Эфиопия с простым и нейтральным вкусом. Ты не разочаруешься, но и не получаешь вау-эффекта. Если мы говорим про какую‑то массовую историю „Самоката“ или „Яндекс Лавки“, нужно понимать, что кофе внутри — не высокого класса, это просто сбалансированный продукт. Если хочется что‑то более нишевое, можно взять Tasty Coffee — каждый год он экспериментирует с зерном. Ты начинаешь с базовых опций, а заканчиваешь помолом с чемпионата».
Как заварить кофе в дрип-пакете, чтобы получилось вкусно
Используйте высокую чашку от 10 см высотой, чтобы вода корректно проливалась и дрип не застаивался в жидкости.
Берите мягкую и чистую воду, от нее зависит 98% вкуса напитка.
Перед распаковкой потрясите дрип, чтобы весь кофе обосновался внизу.
Поставьте на чашку и залейте водой тонкой струйкой в три подхода.
По мнению Виктории Ровенской, главное в заваривании — вода. «Она должны быть чистой, без хлора и без запаха. Оптимальная — Acqua Panna и San Pellegrino, „на богатом“. Но подойдет и „Святой источник“, и „Черноголовка“. Температура для любого фильтра не должна быть выше 96 градусов. Если обжарка более темная, можно снизить ее до 88 градусов. Самая простая рекомендация по соотношению кофе и воды — 1 грамм на 16 миллилитров», — советует Виктория.
Полина Владимирова отмечает, что для этого способа заваривания особая сноровка не нужна: «Я не согласна с тем, как рекламируют дрипы — с весами и чайником с носиком. Такая картинка оторвана от реальности: человек просто берет обычный домашний чайник и проливает воду в кружку. Для того, кто заморочился и купил оборудование, заваривать дрип будет не очень круто. Человек сделал прорыв, для него воронка — ритуал, процесс и какая‑то церемония. А дрип — это что‑то простое и удобное».
Как дрипы завоевали Россию и мир
Привычные нам дрип-пакеты появились в Японии в 1990-х — тогда в мегаполисах вырос спрос на быстрый кофе на одну чашку. В 1999 году изобретение наконец-то доработали, и с обоих краев пакета появились картонные держатели. В таком виде дрипы запатентовала японская компания UCC Ueshima Coffee — и такими мы знаем их сегодня.
Полина Владимирова вспоминает время, когда дрипы впервые появились в ее поле зрения: «В Японии маленькие дома и квартиры, поэтому людям требовался максимально комфортный и компактный способ приготовления. В 2000-х дрип-пакеты стали еще и следствием популяризации кофейной культуры в азиатских странах. А в 2010-х все судьи мировых чемпионатов летали в самолетах с такими „мешочками“ — и мне хотелось, чтобы и у меня был такой же дрип. Когда я видела эти пакетики, думала, что это правда круто и удобно. А впервые попробовала дрип в 2018 году на Тайване, в России таких еще не было».
Бренд-бариста ресторанного холдинга GT Group Виктория Ровенская отмечает, что российские кофейные компании всегда вдохновлялись двумя мировыми рынками. «Первый — Европа, чаще всего Италия и Франция в плане красоты и эстетики. Второй — Азия в плане технологий и необычных полезных вещей. Дрип-пакеты тоже были подсмотрены там», — говорит бариста.
На волне развития кофейного рынка в России, которая совпала с бушующей пандемией короновируса, дрип-пакеты начали покупать чаще. Они появились в свободном доступе в «Самокате», а затем в «Яндекс Лавку» добавили продукты питерских обжарщиков из Verle. Последние сфокусировались на продаже пакетиков во время карантина, когда кофейни не могли принять гостей — это и стало толчком к популяризации «кофе в чашку» в Москве и Петербурге. «Стало просто, доступно, удобно для человека — заказать домой и в пределах пятнадцати минут получить качественную чашку кофе. Конечно, дрипы и до этого можно было найти на рынке, но на них никто не делал особого акцента — это изменила Verle», — дополняет Виктория Ровенская.
Бренд-менеджер The Welder Catherine Сергей Митрофанов считает, что дрипами отечественные профессионалы заинтересовались еще в 2019 году: «Бум спроса на дрип-кофе связан с общим развитием культуры кофе, ростом потребления напитка и даже увеличением числа кофеен. Нужно понимать, что дрипы — больше домашний и тревел-формат. Многие после пандемии работают на удаленке и начинают активно путешествовать — то есть постковидный период приучил кофелюбителей к саше», — делится эксперт. Сегодня спешелти можно купить не только онлайн, но и практически в любой кофейне — у питерских обжарщиков из Pitcher, в московских заведениях LES Coffee, «Дринкит», «Человек и пароход» и «Кооператив Черный». Тренд на собственные дрипы подхватили даже большие кофейные сети One Price Coffee, Coffee Like и Cofix.