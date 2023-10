Какой дрип-кофе выбрать и почему вы завариваете его неправильно? Рассказывают эксперты

Бренд-менеджер The Welder Catherine Сергей Митрофанов считает, что дрипами отечественные профессионалы заинтересовались еще в 2019 году: «Бум спроса на дрип-кофе связан с общим развитием культуры кофе, ростом потребления напитка и даже увеличением числа кофеен. Нужно понимать, что дрипы — больше домашний и тревел-формат. Многие после пандемии работают на удаленке и начинают активно путешествовать — то есть постковидный период приучил кофелюбителей к саше», — делится эксперт. Сегодня спешелти можно купить не только онлайн, но и практически в любой кофейне — у питерских обжарщиков из Pitcher, в московских заведениях LES Coffee, «Дринкит», «Человек и пароход» и «Кооператив Черный». Тренд на собственные дрипы подхватили даже большие кофейные сети One Price Coffee, Coffee Like и Cofix.