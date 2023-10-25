Какой дрип-кофе выбрать и почему вы завариваете его неправильно? Рассказывают эксперты

Полина Владимирова отмечает, что для этого способа заваривания особая сноровка не нужна: «Я не согласна с тем, как рекламируют дрипы — с весами и чайником с носиком. Такая картинка оторвана от реальности: человек просто берет обычный домашний чайник и проливает воду в кружку. Для того, кто заморочился и купил оборудование, заваривать дрип будет не очень круто. Человек сделал прорыв, для него воронка — ритуал, процесс и какая‑то церемония. А дрип — это что‑то простое и удобное».