Загородные отели и базы отдыха недалеко от Москвы, в которых можно отпраздновать Новый год

Palmira Garden Hotel & SPA
г. Видное, Школьная, 92
Четырехзвездочный отель в Видном находится на территории усадьбы XIX века Тимохово-Салазкино — старейшей в городе и тщательно восстановленной по инициативе Palmira Group. Постройки окружены живописным парком, здесь есть 144 лаконично оформленных номера, несколько ресторанов, а еще собственный спа-центр с бассейнами и банным комплексом.
В новогоднюю ночь планируется насыщенная программа: живое концертное шоу, праздничный ужин и анимация для детей, а после — первоянварский бранч, семейные кинопросмотры и гулянья. Проживание в праздники можно забронировать на две или три ночи.
Стоимость номера в обычные дни
от 8000 р. в сутки
Стоимость проживания на новогодних праздниках
от 140 700 р. за три ночи для двух гостей
Загородный экоотель «Лепота»
Талдомский р-н, дер. Вотря
«Лепота» не зря позиционирует себя как отель с пометкой «эко»: он разместился на берегу реки Дубны в окружении леса, а сами номера и коттеджи с отсылкой к русскому стилю оформлены натуральным деревом. К тому же команда регулярно реализует проекты, направленные на заботу об окружающей среде. Для посетителей здесь работают несколько ресторанов и баров, банный и спа-комплекс. Зимой в «Лепоте» можно арендовать лыжи, прокатиться на санях или попробовать тюбинг.
В праздничные дни можно будет сходить на тематические вечеринки, попробовать специальное меню и получить подарки от команды. Для бронирования доступны номера, таунхаусы и дома.
Стоимость номера в обычные дни
от 4860 р.
Стоимость проживания на новогодних праздниках
от 87 525 р. за три дня для двух гостей
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Cosmos Collection Izumrudny Les
г. о. Клин, с. п. Нудольское
Одно из главных преимуществ отеля — большая территория площадью 220 гектаров с собственными сафари-парком и конюшней. Остановиться можно на одной из вилл, в уютных коттеджах с верандами, в гостевых домах или номерах. Еще здесь есть несколько ресторанов, спа-центр с бассейном, бани и спортивный комплекс с термальной зоной.
К январским каникулам отель подготовил несколько пакетов бронирования: для тех, кто хочет отпраздновать здесь Новый год или пожить с 2-го по 5-е или с 5 по 8 января. В них также входит стоимость посещения сафари-парка и спортивного комплекса. На все дни с 31 декабря и до конца выходных запланированы мероприятия.
Стоимость номера в обычные дни
от 21 150 р.
Стоимость проживания на новогодних праздниках
от 345 000 р. за три ночи для двух гостей
Парк-отель «Медвежьи озера»
Щелковский р-н, дер. Медвежьи Озера, Берег Озера, 1
Парк-отель находится всего в 12 километрах от Москвы, а его территория протянулась между двумя озерами (отсюда и название комплекса). Можно жить в номерах или просторных коттеджах, разбросанных по всему участку. Недавно здесь открылся спа-комплекс с бассейном, хамамом, финской сауной и купелью.
Во время зимних каникул команда организует специальную анимационную программу: будут и спортивные игры, и катание на санях, и живая музыка, и кулинарные мастер-классы. Есть пакеты на периоды с 30 декабря по 2 января или с 2 по 8 января.
Стоимость номера в обычные дни
от 5695 р.
Стоимость проживания на новогодних праздниках
от 120 000 р. за три ночи для двух гостей
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Семейный загородный комплекс Green Club Family
дер. Дубечино, Перспективная, 2б
Green Club Family отлично подходит для отдыха всей семьей. У загородного комплекса живописная охраняемая территория с детскими площадками, собственными пляжами, катком, горкой для тюбинга, лыжными трассами и даже конноспортивным клубом. Для аренды доступны отдельно стоящие коттеджи или уютно оформленные номера. Любители дикой природы могут отправиться в расположенный по соседству Приокско-Террасный заповедник, а ценители истории — осмотреть местные архитектурные достопримечательности.
Остановиться в комплексе можно на длинные выходные. В новогоднюю ночь здесь пройдет ужин, меню для которого разработал Сергей Сущенко — бренд-шеф сети «Чайхона № 1», ресторанов Birds и Ruski. На остальные дни здесь спланирована программа мероприятий — в первую очередь для детей, но и взрослые найдут как развлечься.
Стоимость номера в обычные дни
от 10 500 р.
Стоимость проживания на новогодних праздниках
16 250–93 600 р.
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Les Art Resort
Рузский р-н, пос. Дорохово
Загородный парк-отель работает по системе hola clusive, то есть проживание включает в себя завтрак, обед и ужин в формате шведского стола. У Les Art Resort есть 250 однокомнатных номеров, 40 двухэтажных, а также 10 коттеджей. Три спа-комплекса оборудованы как для активного отдыха, так и для расслабления.
Во время новогодних праздников здесь пройдут семейные шоу, творческие активности, дискотеки и традиционные зимние гулянья. Можно выбрать один из четырех вариантов фиксированного заезда: 30 декабря, 2, 4 или 6 января.
Стоимость номера в обычные дни
от 14 620 р.
Стоимость проживания на новогодних праздниках
от 174 615 р. за три ночи
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«Величъ Country Club»
г. о. Одинцовский, дер. Супонево, квартал ГП-1, 190
«Величъ Country Club» разместился на территории одноименного подмосковного поселка. Одна из визитных карточек отеля — зона релаксации «Оазис Тринити» с технологичным оборудованием для процедур и обширным спа-меню. Для бронирования доступно более 10 видов номеров, от стандартных до люксов.
Помимо привычных удобств, в праздничный тариф отеля включены развлекательная программа для детей и взрослых и новогодний ужин 31 декабря.
Стоимость номера в обычные дни
от 8800 р.
Стоимость проживания на новогодних праздниках
от 77 800 р. за три дня для двух гостей
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Туристическая деревня Vazuza
Смоленская обл., Гагаринский р-н, дер. Лебедки
На территории туристической деревни Vazuza нет одинаковых объектов, так как все дома принадлежат разным владельцам. Неважно, какой из 130 коттеджей вы выберете для отдыха: свободно гулять можно по всей деревне. Здесь есть рестораны, спортивные площадки, мини-зоопарк и пункты проката оборудования. В новогодние каникулы приехать в туристическую деревню можно будет с 2 января: здесь также готовят праздничную программу мероприятий.
Art Village Club
г. Химки, дер. Голиково, Рябиновая, 1а
Загородный отель Art Village Club задуман командой как идеальное место, чтобы провести время в кругу близких. Здесь сделан акцент не только на отдыхе в окружении живописной природы, но и на уютных и стильных интерьерах. Для гостей работают велнес- и спа-центры, русские бани, конный двор, бассейны, а с недавних пор и гончарная мастерская.
31 декабря в парк-отеле пройдут новогодний банкет и праздничная шоу-программа, а на протяжении каникул будет организована анимация для всей семьи. Заехать можно на двое суток в разные праздничные даты.
Стоимость номера в обычные дни
от 11 200 р.
Стоимость проживания на новогодних праздниках
от 152 200 р. за три ночи для двух гостей
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«Арт-усадьба Веретьево»
Московская обл., Талдомский р-н, дер. Веретьево
Гостей «Арт-усадьбы Веретьево» размещают в затерянных в лесу дизайнерских домиках, глэмпингах и атмосферных сферах с панорамными видами. Комплекс находится на территории бывшего пионерлагеря, что отразилось на его позиционировании: к примеру, демократичные номера команда разместила в «Доме вожатых», «Доме дружбы» и «Доме пионеров». На территории усадьбы можно найти деревянные скульптуры и парк c собранием арт-объектов архитектора и художника Александра Бродского.
Праздники в «Веретьево» пройдут необычно: команда возведет арт-объект, который затем сожгут под бой курантов, а еще подготовит фаер-шоу под ночным небом и танец китайского дракона. Домики и номера по праздничному тарифу можно забронировать на даты с 30 декабря по 2 января.
Стоимость номера в обычные дни
от 10 440 р.
Стоимость проживания на новогодних праздниках
от 83 700 р. за три ночи для двух гостей
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