Загородные отели и базы отдыха недалеко от Москвы, в которых можно отпраздновать Новый год

«Лепота» не зря позиционирует себя как отель с пометкой «эко»: он разместился на берегу реки Дубны в окружении леса, а сами номера и коттеджи с отсылкой к русскому стилю оформлены натуральным деревом. К тому же команда регулярно реализует проекты, направленные на заботу об окружающей среде. Для посетителей здесь работают несколько ресторанов и баров, банный и спа-комплекс. Зимой в «Лепоте» можно арендовать лыжи, прокатиться на санях или попробовать тюбинг.