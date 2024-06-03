7 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в июне

Не спрашивайте, как эти герои связаны и во что складываются эти сюжетные линии: «Горизонты: Часть 1» — лишь первая из четырех (!) частей эпического вестерна-киноромана, в который голливудская суперзвезда конца XX века Кевин Костнер ныне вложил 100 млн собственных долларов . Критики, увидевшие картину пару недель назад в Каннах, называли этот трехчасовой пролог великого кино о великом покорении Запада несмотрибельным как раз из‑за неторопливости и незавершенности сюжетных линий. Но, если немного сменить оптику и взглянуть на сагу как на сериал, глядишь, и старомодный вестерн Костнера будет смотреться динамичней, насыщенней и, главное, кинематографичней, чем любой из 10-серийных сезонов условного «Йеллоустоуна».