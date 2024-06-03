7 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в июне

«Полночь с дьяволом»
С 6 июня
Ведущий развлекательного телешоу (Давид Дастмалчян) на Хэллоуин устраивает в студии адский цирк с приглашенными экстрасенсами, гипнотизерами и авторкой книги про девочку, одержимую дьяволом. Все идет не по плану, когда дьявол оказывается настоящим.
До российского проката добрался самый изобретательный хоррор года «Полночь с дьяволом», занимающий гордое первое место в топе ужастиков на Rotten Tomatoes. Фанатам жанра и просто любопытствующим зрителям пропускать такое нельзя, но все-таки нельзя не заметить, что картина, стилизованная под зажеванную запись мутного телеэфира, — редкий случай, когда кино от домашнего просмотра на телевизоре только выигрывает в эстетичности. Особенно если смотреть его на старом пузатом электронно-лучевом телике.
«Асфальтовые джунгли»
С 6 июня
Пара врачей скорой помощи — молодой (Тай Шеридан) и бывалый (Шон Пенн) — воскрешают мертвецов, колеся по адскому ночному Бруклину, где все трясутся, мельтешат и стремительно слетают с катушек.
«Асфальтовые джунгли», во время прошлогодних Канн известные как «Черные мухи», — новая работа Жан-Стефана Совэра, бывшего ассистента Гаспара Ноэ, несколько лет назад заявившего о себе лютым кулачным боевиком «Бои без правил». В новом кино он, кажется, тоже продолжает упражняться в чистой кинематографической интенсивности: забудьте про внятную драматургию и психологически достоверных героев — это кино нужно смотреть именно ради мельтешения и тряски на экране, приближающих зрителя вплотную к героям на уровне ощущений.
«Игра королевы»
С 13 июня
Аристократка Екатерина Парр (Алисия Викандер), шестая жена английского короля Генриха VIII (Джуд Лоу) пытается если не взять в свои руки часть тюдорской власти, то хотя бы не остаться без головы, как некоторые из предыдущих жен короля.
«Игра королевы» — костюмированная феминистическая ревизия на материале средневековой истории — сгущает краски буквально до степени постхоррора. Кинокритики, увидевшие кино в рамках изобильных прошлогодних Канн, были не сильно впечатлены, но рядовых зрителей хоррор-комбинация из недоосвещенных, клаустрофобных кадров-полотен операторки Элен Лувар («Никогда, редко, иногда, всегда», «Химера») и бородатого Джуда Лоу, пускающегося в роли короля-абьюзера во все тяжкие, вполне способна впечатлить.
«Проклятие „Зов могилы“»
С 13 июня
Пара корейских шаманов, специалист по фэншуй (курящий стики Чхве Мин Сик из «Олдбоя») и меркантильный гробовщик, объединяет усилия, чтобы помочь избавиться от семейного проклятия американским клиентам корейского происхождения. Увы, за надругательство над своими могилами призраки начинают мстить лишь с удвоенной силой.
«Проклятие „Зов могилы“» — монументальная работа в жанре хоррор-процедурала, многим обязанная своему теперь уже классическому предшественнику «Воплю». Шок-эффект здесь достигается за счет пропасти между показным ритуальным профессионализмом героев и их реальной беспомощностью перед потусторонним. Самое страшное — то, какими реалистично осязаемыми, без всяких намеков и двусмысленностей оказываются восставшие из ада злодеи и их маленькие вестники. Кино это, впрочем, не нишевое, для хоррор-фанатов, а скорее блокбастер для широкой аудитории — первая строчка в корейском прокате за год не даст соврать.
«Второй акт»
С 20 июня
Три мужчины и женщина (элита французского кино: Венсан Линдон, Луи Гаррель, Рафаэль Кенар и Леа Сейду) уморительно выясняют романтические отношения в закусочной на отшибе. В какой‑то момент актеры выходят из роли, и отношения продолжают выяснять сами Линдон, Гаррель, Кенар и Сейду. Никакой режиссер их при этом не останавливает, ведь снимает фильм внутри фильма местная версия ChatGPT.
«Второй акт» — шестая кинокомедия Кантена Дюпье только за 2020-е — пару недель назад открывал Каннский кинофестиваль, где получил сносную критику. Хочется верить, что скатиться в капустник с локальными шутками про кино этому великому абсурдисту снова помешает тяга к настоящему экзистенциализму, уравновешивающая страсть к дурацким гэгам, затянутым анекдотам и легкомысленным скетчам.
«Горизонты: Часть 1»
С 27 июня
Америка, Гражданская война (историческая, а не какая‑то). Лейтенант (Сэм Уортингтон) защищает вдову (Сиенна Миллер) после жестокого набега апачей на фронтирный городок. Тем временем в другом штате стареющий ковбой (Кевин Костнер) защищает секс-работницу (Эбби Ли) с ребенком от бандитов. Ну а в третьем штате бандит (Люк Уилсон) защищает караван обозов, следующий через пустыню.
Не спрашивайте, как эти герои связаны и во что складываются эти сюжетные линии: «Горизонты: Часть 1» — лишь первая из четырех (!) частей эпического вестерна-киноромана, в который голливудская суперзвезда конца XX века Кевин Костнер ныне вложил 100 млн собственных долларов. Критики, увидевшие картину пару недель назад в Каннах, называли этот трехчасовой пролог великого кино о великом покорении Запада несмотрибельным как раз из‑за неторопливости и незавершенности сюжетных линий. Но, если немного сменить оптику и взглянуть на сагу как на сериал, глядишь, и старомодный вестерн Костнера будет смотреться динамичней, насыщенней и, главное, кинематографичней, чем любой из 10-серийных сезонов условного «Йеллоустоуна».
«Синистер. Пожиратель душ»
С 27 июня
Пара сыщиков встречается в забытой богом горной французской деревушке: один из них расследует пропажи детей, другой — самоубийства взрослых. Местные верят, что во всем виноват некий демон, пожирающий души, и сыщикам как‑то не удается предложить более реалистичную разгадку для обоих дел.
Под адской локализацией «Синистера. Пожирателя душ» скрывается просто «Пожиратель душ» — свежая работа легенд нового французского экстрима Александра Бустийо и Жюльен Мори («Месть нерожденному», «Дом на глубине»). Да, завязка хоррор-детектива звучит банально, но это тот случай, когда есть смысл довериться именам авторов: всеми предыдущими фильмами они доказывали, что снимать нестрашно просто физически не способны.