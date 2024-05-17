Темный рыцарь на улицах разбитых фонарей: каким получился кинокомикс «Майор Гром: Игра»?

В одной из самых эффектных сцен «Темного рыцаря» Джокер показывал фокус с карандашом, во время которого один из гангстеров лишился глаза. Авторы «Майор Гром: Игра» тоже с ходу решают ослепить зрителей, только сюжетными финтами, поэтому в течение 30 минут вываливают на нас столько информации, что хватило бы на добрый десяток фильмов. Итак, после событий первой части майора полиции Игоря Грома (Тихон Жизневский) считают героем Петербурга, ведь ему удалось спасти город от Сергея Чумного Доктора Разумовского (Сергей Горошко) — сошедшего с ума бизнесмена, создателя соцсети «ВМесте».
Грому ставят памятники, про него снимают фильмыТаким образом студии Bubble удалось вписать короткометражку 2016 года в громовский канон., с ним делают селфи, его буквально боготворят, а за его паблисити в соцсетях (консервативный протагонист, напомним, пользуется исключительно мобильником Nokia 3310) отвечает возлюбленная — фриланс-журналистка Юлия Пчелкина (Любовь Аксенова). И все вроде бы неплохо — например, в самом начале фильма Грому с напарником Димой Дубиным (Александр Сетейкин) удается подавить тюремный бунт и снова выйти из ситуации молодцом, — но беда подкрадывается сразу с нескольких сторон.
Во-первых, проводящая реформу петербургской полиции генерал-лейтенант Мария Архипова (Ольга Сутулова, наряженная под Розамунд Пайк из «Аферистки») хочет заменить полицейских дронами, которые поставляет мутный зарубежный промышленник Август ван дер Хольт (Матвей Лыков). Состязание с дронами-робокопами команда Грома вчистую проигрывает, чем добавляет своему начальнику Федору Прокопенко (Алексей Маклаков) седых волос. Во-вторых, в Петербурге появляется таинственный и наглухо отбитый террорист, который желает, чтобы Гром ушел из органов.
Майор уходить отказывается, поэтому преступник втягивает полицейского в смертельно опасную игру. Если Гром не будет выполнять задания террориста, сводящиеся к разгадыванию загадок, кто‑нибудь обязательно пострадает. Удивительно, но главный герой, чьей суперспособностью всегда было умение думать, проваливает первое же задание — ему не удается предотвратить на Дворцовой площади взрыв, который провластные СМИ стыдливо называют хлопком. С выполнением последующих миссий у Грома тоже возникают проблемы — и над майором сгущаются тучи.
Кажется, создатели фильма прислушались к критике первой части, потому что налицо проделанная работа над ошибками. В сиквеле режиссер Олег Трофим избавился от изнурительно приема, когда Гром прокручивал в голове несколько вариантов развития событий, чтобы в итоге, как доктор Стрэндж, выбрать единственно правильный. Плюс в продолжении стало гораздо меньше охранительства. Чем дальше, тем больше Гром понимает, что не всякая цель оправдывает средства, и встает перед сложным моральным выбором, как Бэтмен в уже упомянутом «Темном рыцаре».
Вообще видно, что в этот раз авторы фильма (у которого снова шесть сценаристов — знак, никогда не сулящий ничего хорошего) в большей степени вдохновлялись Кристофером Ноланом, нежели «Марвелом» или бондианой. А главный сюжетный прием про полицейского, который носится по городу и выполняет задания психопата, и вовсе позаимствовали из третьего «Крепкого орешка». Но из «Игры» получился не «Крепкий орешек» и уж тем более не «Темный рыцарь» (всю глубину высказывания которого сам Нолан понялВ интервью Deadline Нолан признался, что не сразу понял смысл фразы, которую написал его брат Джонатан для сценария: «Либо умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не становишься негодяем». только недавно), а очередной, как и «Сто лет тому вперед», марвелкор.
Снова избыточный двух-с-половиной часовой хронометраж. Снова куча плохо пришитых друг к другу сюжетных линий, разбавленных к тому же еще щедрой порцией филлеров. Снова огромное количество героев — при этом персонаж Горошко долгое время чалится в местном АркхэмеПсихиатрическая лечебница во вселенной Бэтмена., распложенном, подобно тюрьме Алькатрас, на острове. Роль Чумного Доктора в сюжете становится понятна только ближе к финалу. К слову, в конце «Игры» авторы прибегают к печально известному приему, когда фильм объясняет сам себя.
Сиквел получился получше оригинала, однако главная проблема «Грома» осталась прежней: это боевик категории «Б», который как будто стесняется собственной «бэшности» и очень хочет быть проектом класса А. Отсюда раздутый хронометраж и попытка поговорить на серьезные темы. Но схватка Грома с террористом так и остается игрой с нулевыми ставками (авторам фильма не хватает смелости подвести главного героя к настоящему краю, всерьез запятнать его репутацию — даже ошибаясь, майор все равно остается объектом для подражания), а сюжетный движок «Игры» зачастую работает вхолостую. Его периодически пытаются оживить гибелью ключевых героев, но их смерть вызовет слезы разве что только у хардкорных фанатов «Грома» — персонажи слишком картонные, чтобы им всерьез сопереживать.
«Игра» выходит в непростые времена, когда супергеройские кинокомиксы больше не в моде. Если в 2019 году «Марвел» на 41-м ММКФ с большой помпой презентовал грандиозных «Мстителей: Финал» (а на показе в первом зале кинотеатра «Октябрь» у фанатов случилась настоящая истерика), то теперь фильмы студии проваливаются один за другим, а уповать ей приходится только на «Дэдпула и Росомаху». Поэтому показанный на закрытии 46-го ММКФ «Майор Гром: Игра» выглядит приветом из какой‑то другой эпохи, когда российский супергеройский комикс мог завируситься даже на «Нетфликсе». Но «Нетфликс» ушел из «России», а «Грому» теперь приходится уповать в первую очередь на отечественных зрителей, хотя создатели фильма и надеются на международный прокат. Вот сейчас и посмотрим, удастся ли «Грому» показать фокус, который переплюнет джокеровский трюк с карандашом.
Евгения Ткачева