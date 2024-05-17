Темный рыцарь на улицах разбитых фонарей: каким получился кинокомикс «Майор Гром: Игра»?

Вообще видно, что в этот раз авторы фильма (у которого снова шесть сценаристов — знак, никогда не сулящий ничего хорошего) в большей степени вдохновлялись Кристофером Ноланом, нежели «Марвелом» или бондианой. А главный сюжетный прием про полицейского, который носится по городу и выполняет задания психопата, и вовсе позаимствовали из третьего «Крепкого орешка». Но из «Игры» получился не «Крепкий орешек» и уж тем более не «Темный рыцарь» (всю глубину высказывания которого сам Нолан понялВ интервью Deadline Нолан признался, что не сразу понял смысл фразы, которую написал его брат Джонатан для сценария: «Либо умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не становишься негодяем». только недавно), а очередной, как и «Сто лет тому вперед», марвелкор.