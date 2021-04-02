В кинотеатрах вышел «Майор Гром: Чумной Доктор» —долгожданный российский дебют в жанре кинокомиксов. Кинокритик Станислав Зельвенский окунулся в супергеройский Петербург, который не имеет никакого отношения к реальности, но его стоит увидеть.

Брутальный петербургский полицейский Игорь Гром (Тихон Жизневский), добро с кулаками, из‑за своих методов ежедневно вынужден писать заявление об уходе, но начальник (Алексей Маклаков) никогда его не подписывает, поскольку, во-первых, упадет раскрываемость, а во-вторых, майор ему как сын. Гром ищет преступника-популиста по прозвищу Чумной Доктор, который ходит в птичьей маске и супергеройском костюме с огнеметами в рукавах и убивает хозяев жизни — то распущенного сына миллионера, то банкиршу, то мусорного короля, — провинившихся перед простыми людьми. Под ногами майора путаются полицейский стажер, что бы это ни значило (Александр Сетейкин), блогерша-расследовательница с крашеными волосами (Любовь Аксенова) и невротичный антрепренер, хозяин популярной социальной сети «ВМесте» (Сергей Горошко). Тема «нашего города» Петербурга — одна из центральных в «Майоре Громе», но необязательно цепляться к географическим мелочам (уже в прологе герой по-бондовски преследует грабителей на Большой Морской, умудрившись по пути от Исаакиевской до Дворцовой побывать еще на трех улицах), чтобы заподозрить в авторах пассажиров «Сапсана»: ни один местный житель не стал бы с такой завидной последовательностью пересказывать туристический петербургский миф. Майор Гром живет в захламленной квартире с огромным окном в стиле модерн, но с ванной на кухне, питается исключительно шавермой, пользуется Nokia 3310, всем выкает, водит девушек на крыши и цитирует Достоевского. Все остальные герои живут и работают исключительно во дворцах : так, мы с изумлением обнаруживаем штаб-квартиру петербургской полиции в Мраморном (где полицейские устроили совершенно хипстерский оупенспейс). Плюс корюшка, «Апрашка», винтажный «Аквариум» за кадром (и кавер «Перемен» на титрах, сделанных в стиле опять же бондианы, но такой, как бы сказать, районной) — в общем, «Питер» в лучшем виде. Здесь даже по-прежнему открывают казино, как во времена Ларина и Дукалиса.

«Майор Гром: Чумной Доктор» — трейлер

«Гром» снят по мотивам комиксов издательства — а с некоторых пор и киностудии — Bubble: это проект Артема Габрелянова, представителя известной медиасемьи. Про майора несколько лет назад уже вышла богатая короткометражка — ей как раз передает привет открывающая сцена. За эти годы, правда, сменились и артист, и режиссер: полный метр поставил Олег Трофим («Лед»). Главный герой похож одновременно на Шарапова и на Арми Хаммера (не к ночи он будет помянут) в роли кагэбэшника в «Агентах А.Н.К.Л.». Второй ключевой персонаж, повелитель соцсетей Разумовский, недвусмысленно списан с Павла Дурова; вместо Дома книги он сидит в пентхаусе небоскреба, нарисованного неподалеку от газпромовской башни, где помимо автоматов со снеками его глаз радуют «Рождение Венеры» («Подлинник?» — интересуется интеллигентный Гром) и что‑то вроде фриза Парфенона. Накануне премьеры шли разговоры о намеках на Навального, но это, конечно, чушь, ничего такого там нет. Вообще, фамилия Габрелянова и некоторые другие признаки могли насторожить, но политически все относительно корректно: общий охранительский настрой , неизбежный, видимо, в мейнстримном российском комиксе про полицию, и уколы в сторону соцсетей («Хотели дать свободу слова, а подарили маньяку трибуну») вроде как уравновешены, скажем, сообщением о «давно назревшей» судебной реформе. Впрочем, этот разговор трудно вести без спойлеров.

© The Walt Disney Company

Несмотря на хороший темп, фильм, идущий два с лишним часа, совершенно очевидно выиграл бы от сокращения и более энергичного монтажа. Это касается даже экшена: прием с разветвляющимся будущим быстро себя изживает и просто пожирает время. Что уж говорить про драматические фрагменты: и полицейский юморок, и как бы серьезные разговоры («Что ты наделал?» — «Я совершил правосудие». — «Правосудие?» — «Ну да, типа того».) удаются авторам, как правило, одинаково средне, и не стоило так за них держаться. В титрах, кстати, восемь сценаристов , следы затянувшегося производства; интересно, сколько из них потребовалось, чтобы сочинить, например, шутку «У нас же за домашнее насилие не сажают? Сосед мне как брат!». В актерском смысле все тоже, мягко говоря, неидеально, особенно на стороне зла. Но самое смешное, что, несмотря на все сказанное, «Майор Гром» — в сущности довольно славный фильм и в большой степени, несомненно, удавшийся. Есть герой, есть история, есть стилистическое решение. Что все откуда‑то украдено, жаловаться в этом жанре глупо. Артист Жизневский — харизматичный, особенно когда бурчит под нос. Режиссерская работа в целом — очень бодрая и не без находок (фрагмент под Дельфина, например). Пиротехника — высший класс. Город, опять же, красивый. А что Петербург вышел туристический — ладно, зато настоящий, американцы бы его наверняка сняли в Будапеште.

6 / 10 Оценка

Станислава Зельвенского