Только свистни, он появится: каким получился приквел «Майора Грома» в 1990-х?

1990-е, бандитский Петербург. Юный Игорь Гром (Кай Гетц) возвращается домой. В зажатом кулаке — деньги, на лице — отчаяние, с губ срывается признание, что он серьезно напортачил. Перемотка назад. В Петербурге царит свобода и хаос, а все мысли Игоря и его лучшего друга Игната (Владимир Яганов) заняты тем, как бы раздобыть денег на поездку в Диснейленд. Ради заветной мечты парни готовы даже на сомнительные авантюры. Тем временем отец Игоря, принципиальный коп Костя Гром (Сергей Марин), вместе со своими напарниками пытается отловить загадочного суперзлодея Анубиса.
«Трудное детство» — приквел прошлогоднего «Майора Грома: Чумной Доктор», очередной попытки российского кино найти собственную супергероику. Экранизация комиксов Bubble вышла в прошлом году и плохо прошла в прокате, заработав лишь половину своего внушительного бюджета. Зато неожиданно нашла себя на стриминге: фильм, насколько можно верить словам всех причастных, зашел аудитории «Кинопоиска» и попал на зарубежный Netflix, где провисел какое‑то время в топе самого просматриваемого кино. Приквел в итоге стал эксклюзивным часовым спешелом «Кинопоиска», который видеосервис собирается положить под елку своим подписчикам 1 января. И там ему самое место.
Фильм Олега Трофима не был лишен задора, но страдал от собственной вторичности. С одной стороны, «Майор Гром» зеркалил штампы и кинематографические находки западного кино, а с другой — не стремился найти собственную идентичность хотя бы в месте действия: от духа Санкт-Петербурга в фильме остались лишь фасады зданий. Для полноценного ответа Marvel полнометражный «Майор Гром» мало что мог предложить зрителю, который и так находится на бесконечной подпитке супергеройским кино. Зато оказался уместным на том же Netflix, который устроил ренессанс непритязательным и дорогим боевикам категории «Б».
И если кинематографические достоинства и недостатки «Грома» обсуждались редко — ну кино как кино, — то идеологическая сторона вызвала, за неимением более адекватного определения, срач. По большому счету «Майор Гром» был слишком оторван от реальности, чтобы претендовать на какое‑то политическое высказывание. Но попытки авторов зацепиться за российскую действительность попали по больному месту. Эскапизм эскапизмом, но наивно полагать, что кино про хорошего полицейского над законом, фальшивого революционера и бездумных протестующих не взбесит людей, которые последние десять лет либо огребали от ОМОНа на митингах, либо смотрели на это в соцсетях.
Создатели «Грома» учли раздраженность российского общества, и «Трудное детство» вышло настолько аполитичным, насколько это было возможно, чтобы сохранить тему 1990-х. Прежняя консервативность выдает авторов только в мелочах — например, в камео казахских бандитов (потому что ну кем еще быть азиату в российском кино) и выборе референсов: это опять западные боевики рубежа веков. Герой Даниила Воробьева, напарник Грома-старшего, с его двумя пистолетами и зачесанными назад волосами, в самый драматичный момент падающими на глаза, выглядит откровенным оммажем кинематографу Джона Ву.
«Трудное детство», как подсказывает название, показано преимущественно детскими глазами, в которых разгул бандитизма до поры до времени выглядит декорацией для легкомысленных приключений. Как и «Очень странные дела», новый фильм Bubble ловит поп-культурный дух эпохи, преимущественно игнорируя политику времени. Пугать этими 1990-ми никого не будут, да и кто тут испугается на фоне новостей последних месяцев. Мне, человеку 1994 года рождения, сложно оценить ностальгическую заряженность «Трудного детства»: святая троица пепси — пейджер — эмтиви никак не откликается в моем сердце. Но кто‑то наверняка смахнет слезу на «Буду погибать молодым» Мистера Малого и цитатах из «Черного плаща». 1990-е — это прикольно, йоу.
Но что же остается тем, кого ностальгия по 1990-м никак не трогает? Не так уж много. Над «Трудным детством» работала та же команда, что и над «Майором Громом», так что приквел получился плюс-минус таким же, как и оригинал — энергичным, технически компетентным, с хорошим кастом, но довольно вторичным и не особо запоминающимся. Разве что с антагонистом на этот раз вышло похуже, потому что реальный злодей приквела — это жадность. Драматургический хребет фильма — это трогательная история любви отца и сына, но ее осекает скромный хронометраж новогоднего спешела. Приквел просто не успевает набрать скорость, а кульминация вышла откровенно смазанной.
Впрочем, все это наверняка будет второстепенно для фанатов «Грома». Сложно сказать, насколько многочисленна фан-база франшизы Bubble — сборы «Чумного Доктора», напомню, были печальны, — но она достаточно преданная и громкая, чтобы превратить в событие и «Трудное детство». Вдобавок приквел выходит в другое время. Российские зрители сейчас изолированы от голливудских блокбастеров. Конечно, есть торренты, но аудитория успела привыкнуть к удобству стримингов, где фильмы и сериалы находятся от тебя на расстоянии кнопки. Создатели «Грома: Трудное детство», может, и мечтают о международном признании и первых местах в топе Netflix, но их фильм слишком хорошо укладывается в логику импортозамещения.