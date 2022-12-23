Только свистни, он появится: каким получился приквел «Майора Грома» в 1990-х?

Но что же остается тем, кого ностальгия по 1990-м никак не трогает? Не так уж много. Над «Трудным детством» работала та же команда, что и над «Майором Громом», так что приквел получился плюс-минус таким же, как и оригинал — энергичным, технически компетентным, с хорошим кастом, но довольно вторичным и не особо запоминающимся. Разве что с антагонистом на этот раз вышло похуже, потому что реальный злодей приквела — это жадность. Драматургический хребет фильма — это трогательная история любви отца и сына, но ее осекает скромный хронометраж новогоднего спешела. Приквел просто не успевает набрать скорость, а кульминация вышла откровенно смазанной.