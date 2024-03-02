Верхняя Австрия, середина XVIII века. Жители небольшого селения празднуют свадьбу: местный рубаха-парень Вольф (Давид Шайд) берет в жены Агнес (Аня Плашг). Праздник для мечтательной девушки ну очень радостный — что еще могла желать женщина в ту эпоху, кроме как стать верной женой и подарить мужу детей (иными словами, исполнить долг перед богом)? Вот только иллюзии Агнес очень быстро рассеиваются: работать бок о бок с односельчанами тяжело, свекровь грызет ее по любому поводу, подаренный Вольфом каменный дом уродлив и неуютен. И главное: Вольф совсем не заинтересован в том, чтобы заниматься с ней сексом. Сколько бы девушка ни молилась и ни пыталась сбежать в мир фантазий, спастись от апатии ей не удается. Самоубийство — не выход по религиозным причинам, однако способ богобоязненно свести счеты с жизнью все-таки находится.