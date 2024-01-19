Братья Коэны работают над новым совместным фильмом

Легендарный творческий тандем братьев Коэн, ответственный за «Большого Лебовски», «Старикам тут не место» и «Фарго», начал работу над новым совместным проектом. Об этом Итан Коэн рассказал в интервью Empire Magazine в преддверии выхода своего сольного фильма «Красотки в бегах».
«Мы работаем над тем, чтобы что‑то написать», — сказал режиссер. Он не уточнил, каким именно будет следующий фильм братьев, однако сказал, что у них есть множество невоплощенных в жизнь сценариев.
Последний фильм Итана и Джоэла Коэнов — «Баллада Бастера Скраггса» — вышел в 2018 году. Летом 2023-го режиссеры впервые объявили, что спустя рекордные для них пять лет работы порознь они вновь поработают над новым совместным проектом.
Премьера «Красоток в бегах» состоится 23 февраля 2024 года. Фильм расскажет о подругах Джейми (Маргарет Куолли) и Мэриан (Джералдина Висванатхан), которые едут во Флориду, чтобы отвлечься от проблем. Для поездки они арендуют автомобиль, который, как выясняется, принадлежал преступникам, хранившим в нем нечто ценное. Помимо Куолли и Висванатхан на экране появятся Педро Паскаль, Билл Кэмп и Мэтт Деймон.
В марте 2024-го Итан начнет съемки еще одного своего нового фильма «Honey Don’t», который он написал вместе со своей женой Тришей Кук. Лента войдет в трилогию, первой частью которой станут «Красотки в бегах».