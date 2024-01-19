Братья Коэны работают над новым совместным фильмом

Премьера «Красоток в бегах» состоится 23 февраля 2024 года. Фильм расскажет о подругах Джейми (Маргарет Куолли) и Мэриан (Джералдина Висванатхан), которые едут во Флориду, чтобы отвлечься от проблем. Для поездки они арендуют автомобиль, который, как выясняется, принадлежал преступникам, хранившим в нем нечто ценное. Помимо Куолли и Висванатхан на экране появятся Педро Паскаль, Билл Кэмп и Мэтт Деймон.