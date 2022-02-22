23 февраля в прокат выходит роуд-муви «Лулу и Бриггс» о морском пехотинце и бельгийской овчарке малинуа. Главную роль сыграл Ченнинг Татум, который дебютировал в режиссуре вместе с давним соратником Ридом Кэролайном. Михаил Моркин поговорил с создателями ленты о Стивене Содерберге, несостоявшемся «Гамбите» и маскулинности.

Ченнинг Татум Исполнитель главной роли и соавтор «Лулу и Бриггса» Рид Кэролайн Режиссер «Лулу и Бриггса»

— «Лулу и Бриггс» — это бадди-муви с собакой, роуд-муви, драма о ПТСР. Кажется, что вы попытались объединить сразу несколько жанров. Ченнинг Татум: Да, это комедийное роуд-муви, но тут действительно много всего намешано. Мне кажется, систему жанров все еще используют, просто потому что так удобнее говорить о кино. Гарантирую, что даже в масштабных блокбастерах Marvel есть и мелодрама, и триллер, и драма, и множество других жанров. И так почти со всеми фильмами, просто мы привыкли сводить все к наименьшему общему знаменателю, чтобы легче все категоризировать. — А почему вы выбрали именно эту историю в качестве дебюта? Рид Кэролайн: Тут просто много нашего личного опыта. Мы действительно хорошо знаем героев и их мир. Мы много общались с ними, ездили в совместные поездки и походы. Несколько лет назад мы спродюсировали для HBO документальный фильм про кинологов из элитных подразделений спецназа, рейнджеров армии США и их собак («Боевой пес: Лучший друг солдата». — Прим. ред.). Мы влюбились в сообщество этих парней и захотели показать всем их мир. Историй о них не так уже много, потому что они достаточно закрыты. Вот нам и захотелось честно рассказать их историю и отдать должное их собакам, которые зачастую сильно меняют жизнь военных . Кроме того, нам хотелось снять кино в духе фильмов 70-х, многие из героев тех лет вызывают у нас ностальгию.

— Каких, например? Рид Кэролайн: Фильмов Хэла Эшби в целом и его «Последнего наряда» в частности. На самом деле почти все роуд-муви того времени были отличными. Ченнинг Татум: У героев, которых тогда играли Пол Ньюман или Джек Николсон, не было фильтров. Это были очень живые и многоплановые персонажи, которые могли бы сойти с экранов и органично смотреться в реальном мире. У меня не было ощущения, что они действуют по заранее написанному сценарию. Это было очень честное изображение настоящих людей, и нам хотелось поймать ту же энергию. Думаю, в великих роуд-муви как раз нет фильтров. Рид Кэролайн: Нам нравится этот жанр, дух реальности и приключений, который от него исходит. Когда герои не знают, куда попадут и кого встретят на своем пути. «Лулу и Бриггс» — уже второй наш роуд-муви после «Супер Майка XXL» (Кэролайн написал сценарий сиквела, а Татум сыграл в нем главную роль; оба выступили в качестве продюсеров. — Прим. ред.). Это разные истории, но в них одни и те же элементы: путешествие, вызовы и крутые знакомства. — А про собак-то у вас есть любимые фильмы? Ну там «Король воздуха» или «Бетховен»? Ченнинг Татум: Вспоминаются совсем детские, про Бенджи. Еще «Белый Клык», хотя формально он про волка, или «Хатико». Есть потрясающий венгерский фильм «Белый бог». На самом деле мне даже «Тернер и Хуч» нравится. Мы сами не пытались снять диснеевский фильм, но, черт возьми, тот фильм все еще неплохо смотрится. Блин, да на одного Тома Хэнкса можно хоть целый день смотреть и не заскучать, а тут еще и пес есть, с которым ему надо играть в дуэте. Это ж золото просто, необязательно даже что‑либо еще выдумывать. Рид Кэролайн: Сложно снимать собак, да еще и пытаться сделать красивое кино невероятно сложно: нужно много всего держать в голове, чтобы получить нужную игру от собаки на площадке. Я уважаю всех, кто работал в «собачьем» жанре , и особенно тех, кто при этом смог снять хорошее кино.

© «Парадиз»

— Вы не раз работали со Стивеном Содербергом, взяли в «Лулу и Бриггса» многих его соратников и самого режиссера благодарите в фильмах. Он помогал советами? Ченнинг Татум: Он всегда один из первых людей, с которым мы обсуждаем все наши творческие проекты, вне зависимости от того, работаем ли мы над ними в качестве сценаристов, режиссеров или продюсеров. Он невероятный друг, который всегда готов поделиться своей точкой зрения насчет чего угодно. Содерберг помогает огромному количеству кинематографистов. Он очень отзывчивый — всегда ответит на звонок или письмо. Когда мы работали над «Гамбитом», он пытался нас отговорить. «Парни, вам не стоит браться за этот фильм. Совершенно точно вам говорю: не надо! Вы просто еще не готовы к такому», — предупреждал он. И был прав, надо сказать. Ну что тут сказать, вселенная сама все решила в итоге.

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— Содерберг всегда удивительно быстро снимает. В чем его секрет? Ченнинг Татум: Он нанимает людей — неважно, актеров или членов съемочной группы — не чтобы затем говорить им, как делать свою работу, а чтобы дать возможность полностью проявить себя в работе. А это в свою очередь поднимет уровень его собственной игры. Даже с актерами он не работает в традиционной манере, позволяя им самим принимать решения. Главное, что я понял во время работы с ним, — это не пытаться никого контролировать и нанимать тех людей, в которых по-настоящему веришь. Рид Кэролайн: Он поделился своими взглядами на художественный процесс в кинопроизводстве. Он учит, что в конечном итоге в искусстве многое субъективно. Управление киноплощадкой — это бинарное уравнение. Либо команда уважает режиссера и старается изо всех сил, потому что он верно распоряжается их временем. Либо режиссер ни с кем не считается и ведет себя абьюзивно. Поведение режиссера на площадке показывает, насколько он хорош в решении проблем. У Содерберга прекрасные отношения со съемочной группой и всегда прекрасная организация на площадке, поэтому он и снимает очень быстро.

© «Парадиз»

— Ченнинг, ты играешь крутых парней — солдат, полицейских или стриптизеров — но всегда с изрядной самоиронией делаешь их смешными и неловкими. Вижу в этом какую‑то попытку сыронизировать над общепринятыми нормами маскулинности. Ченнинг Татум: Если честно, никогда особо не думаю о маскулинности своих героев. Ну да, наверное, люди действительно могут видеть во мне типаж «огромный качок» и считать маскулинным. Сам я думаю, что во мне есть столько же женского, сколько и мужского, есть какая‑то нежность . Люди придумали разные слова и ведут разговоры о гендере и бинарности, чтобы выражать определенные чувства внутри. Я не выбираю персонажей, чтобы менять взгляды людей на все эти вещи. Я просто думаю, какие черты подойдут герою, сцене или истории, и стараюсь передать их правдиво. А зрители могут увидеть в этом все, что захотят. Я-то, конечно, знаю, с какими намерениями принимал те или иные актерские решения, но объяснять их вам не буду. Да это и не моя задача. Вообще, если посадить пятерых людей смотреть один и тот же фильм, то каждый увидит какие‑то детали по-своему.