«Мадам Паутина»: туземцы-спайдермены, отсылки к «Комнате» и смерть от «Пепси». Ааааа!

Но как так получилось, что некомпетентная постановщица получила доступ к 80 миллионам долларов бюджета? Дело в том, что во время любой лихорадки (пузыря, тренда, бума) базовые редакторские фильтры резко ослабляются. И речь не только о буме супергероики, до этого похожие дикие провалы случались и на исходе популярности пеплумов и вестернов. Или взять, к примеру, продолжающиеся стриминговые войны. Apple с ее триллионной капитализацией готова давать бюджеты вообще любому мало-мальски видному постановщику. В результате на экраны выходит «Аргайл: Супершпион» Мэттью Вона — абсолютно несмотрибельный боевик с ценником в четверть миллиарда, на вечерней премьере которого мы с женой были единственными зрителями. По сравнению с ним «Мадам Паутина» не так уж и безнадежна — компанию мне и жене на сей раз составила парочка на последнем ряду и дед с двумя литрами «Пепси» (так вот на кого нацелен весь этот продакт-плейсмент — тут даже злодея фильма убивают не героини, а гигантское лого «Пепси»).