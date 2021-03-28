В прокате «Годзилла против Конга» — возможный финал для гигантоманской кинофраншизы «Вселенная монстров» про Годзиллу, Кинг-Конга и других кайдзю под руководством Warner Bros. и Legendary. Собрали все материалы о фильмах воедино.
«Вселенная монстров» (MonsterVerse)
- «Годзилла» (2014), реж. Гарет Эдвардс — смотреть.
- «Конг: Остров черепа» (2017), реж. Джордан Вогт-Робертс — смотреть.
- «Годзилла 2: Король монстров» (2019), реж. Майкл Доэрти — смотреть.
- «Годзилла против Конга» (2021), реж. Адам Уингард — смотреть.
*Бонус: «Тихоокеанский рубеж», с которым у монстров планировался кроссовер.
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