Киносписки

«Барбенгеймер» о кукле-убийце с ядерной бомбой и еще 9 кринжовых киногибридов

Сегодня в 14:00
Фото: Full Moon Features
«Барби» и «Оппенгеймер», ставший в начале этой недели триумфатором «Оскара», породили не только мем «Барбенгеймер», но и фильм с таким же названием, который сейчас реально находится в разработке! По такому случаю «Афиша Daily» решила вспомнить, какие еще безумные кроссоверы и мэшапы знавал кинематограф за все время своего существования.

«Франкенштейн встречает Человека-волка» («Frankenstein Meets the Wolf Man»), 1943

Фильмы ужасов из серии «Монстры Universal» успешно выходили в течении двух десятилетий — с 1930-х по 1950-е годы. За эти годы Дракула обзавелся дочерью и сыном, Человек-невидимка — девушкой (тоже невидимой), а чудовище Франкенштейна — невестой. Учитывая то, что эти картины снимались на конвейере, в какой‑то момент у авторов возник творческий кризис, выходом из которого стала идея устроить схватку двух монстров — Франкенштейна и Человека-волка (в миру Лоуренса Тэлбота).

Сыгравший Дракулу Бела Лугоши в свое время отказался от роли чудовища Франкенштейна, так как у этого героя не было реплик. А принять участие в мэшапе согласился, потому что в изначальном сценарии знаменитый монстр разговаривал. Однако затем злодеи-сценаристы выкинули все его слова из фильма (кто так делает?). Сейчас «Франкенштейн встречает Человека-волка» производит смехотворное впечатление. Но все же это классика, а дань уважения этому хоррору можно найти в других кроссоверах о противостояниях легендарных монстров, будь то «Фредди против Джейсона» или «Чужой против Хищника».

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«Кинг Конг против Годзиллы» («King Kong vs. Godzilla»), 1962

Удивительным образом чудовище Франкенштейна сыграло свою роль и в этом гибриде. Дело в том, что изначально пионер стоп-моушн-анимации и создатель классического образа Кинг-Конга Уиллис О’Брайен задумал сделать кроссовер, в котором бы гигантская обезьяна противостояла гигантскому монстру Франкенштейна (что? да!). Проект некоторое время переходил из рук в руки, пока не привлек внимания японской студии Toho. Там быстро заменили Франкенштейна на своего любимого Годзиллу, в результате чего на свет появился один из культовейших фильмов о кайдзю — японских монстрах. «Кинг Конг против Годзиллы» стал самым кассовым фильмом про Годзиллу и помог в популяризации других кайдзю-картин на Западе, хотя сегодня на поединок японских актеров в резиновых костюмах, конечно, невозможно смотреть без стыда.

Что касается монстра Франкенштейна, то он все же появился в суперуспешном токусацу «Франкенштейн против Барагона» (1965). А в немецкой версии «Конга против Годзиллы» вроде бы фигурировал доктор Франкенштейн, создавший всех монстров, с которыми дерется Годзилла. Впрочем, перепроверить это невозможно, потому что немецкой версии нет в сети, зато есть два официальных варианта фильма — американский и японский (второй всплыл только в 2019 году на дисках коллекции Criterion). В обеих версиях, несмотря на различные легенды, побеждает Конг.

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«Бэтмен Дракула» («Batman Dracula»), 1964

Задолго до того, как официальная встреча Бэтмена и Дракулы состоялась в комиксовой трилогии начала девяностых и в рамках полнометражной версии мультсериала середины нулевых, кинематографисты всего мира бредили о мэшапе с участием Человека — летучей мыши и летучей мыши — вампира. Первым, кто отважился на такой гибрид, был американский художник Энди Уорхол. Он настолько обожал комиксы про Темного рыцаря, что однажды снял целый фан-фильм «Бэтмен Дракула» про противостояние Бэтса и кровососа. Поскольку картина была сделана без разрешения издательства DC Comics, владеющего правами на образ Бэтмена, она демонстрировалась исключительно на выставках иконы поп-арта. Обе заглавные роли исполнил пионер независимого кино и отец кэмпа Джек Смит. Изначально Уорхол снял немой фильм, но впоследствии озвучил его песнями своей любимой группы The Velvet Underground и певицы Нико. Фильм считается утерянным, но время от времени всплывают его очень плохие копии.

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«Бэтмен против Дракулы» («Batman Fights Dracula»), 1967

Если постановка Уорхола была экстравагантной, то сюжет филиппинского комедийного хоррора «Бэтмен против Дракулы» — первостатейная дичь. Некий сумасшедший ученый по имени доктор Зорбо воскрешает Дракулу, чтобы тот расправился с Бэтменом, а заодно и с его напарником Робином, которого в фильме зовут Рубен. Поскольку на вампира не действуют святая вода, крест и другие христианские символы, Темному рыцарю приходится попотеть, чтобы одолеть вурдалака. В этом ему, помимо Рубена, помогают дворецкий Алан «Турко» Туркентоп (персонаж, списанный с Альфреда Пенниуорта) и возлюбленная Марита Банзон. В итоге Бэтмену удается одолеть доктора Зорбо, натравив на него Дракулу, а заканчивается фильм тем, что супергерой читает вампиру лекцию о справедливости. Картина демонстрировалась только в кинотеатрах у себя на родине, не была выпущена на каких‑либо носителях и сейчас считается утерянной. Поэтому зрителям остается только перебирать кадры из фильма и заметки в газете.

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«3 гигантских человека» («3 dev adam»), 1973

Невообразимый турецкий треш, в котором Капитан Америка и мексиканский супергерой Санто сражаются против плохого Человека-паука. В отличие от «Звездных войн по-турецки», в которых были целые сворованные куски из космической саги Джорджа Лукаса, «3 гигантских человека» обошлись своими силами. Непонятно, правда, почему Человек-паук у турок превратился в суперзлодея, но его коварным планам позавидуют самые отпетые антагонисты киновселенной «Марвел». По сюжету Спайдермен продает турецкие артефакты за границу, а потом выкупает их за поддельные доллары, которые наводняют страны Северной и Южной Америки (каков хитрец, а?). Прибывшие в Стамбул Капитан Америка, его девушка Джулия и Санто (точнее, Эль-Санто) начинают охоту на Паука. Вскоре, впрочем выяснится, что второе имя злодея — Легион, потому что злых Спайдерменов много. К слову, у этого Паучка нет сверхспособностей, кроме одной: он умеет воскресать (по другой версии, создавать клонов). Ужас-ужас.

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«Карапузы встречаются с Торнберри» («Rugrats Go Wild»), 2003

Еще один кринжовый киногибрид — на этот раз двух популярных анимационных франшиз телеканала Nickelodeon: «Ох, уж эти детки!» («Rugrats») и «Дикая семейка Торнберри» («The Wild Thornberrys»). Первый мультсериал рассказывал о буднях годовалых карапузов и шел без перерыва целых 13 лет — с 1991-го по 2004 год. Второй — о похождениях семейства автора шоу о дикой природе (с 1998-го и тоже по 2004 год). В мэшапе герои пытаются совместными усилиями выжить на необитаемом острове. Однако такая идея не приглянулась критикам и фанатам обеих вселенных. Не помог даже Брюс Уиллис, которого специально по такому случаю пригласили озвучивать пса карапузов Спайка.

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«Фредди против Джейсона» («Freddy Vs. Jason»), 2003

Несмотря на то что критики отнеслись к этому мэшапу более чем прохладно, фанаты легендарных слешер-франшиз — «Кошмара на улице Вязов» и «Пятница, 13-е» — были в восторге, а кроссовер в четыре раза отбил свой бюджет. Только представьте себе, сколько лет в их среде не утихали споры на тему того, кто бы победил, сойдись эти два злодея в схватке. И вот наконец это можно было выяснить. «Я буду первый в очереди, хотя в глубине души знаю, что это будет ужасно, — заявил накануне премьеры Стивен Кинг. — Каждый, кто пойдет, будет таким же, как я. Он выложит деньги за билет, зная, что сама идея фильма — смехотворная подстава, которая может понравиться только бухгалтеру студии, но все же…»

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«Чужие против Хищника: Реквием» («AVPR: Aliens vs Predator — Requiem»), 2007

Через год после «Фредди против Джейсона» сбылась мечта поклонников других хоррор-франшиз — «Чужого» и «Хищника», когда вышел мэшап Пола У.С.Андерсона. Противостояние самых известных инопланетных монстров разворачивалось в древнем подземном городе в Антарктиде, где также оказывалась незадачливая человеческая экспедиция. Несмотря на плохую прессу и номинацию на «Золотую малину», фильм хорошо собрал в прокате и на самом деле был не так уж плох. В отличие от, скажем, чудовищного сиквела «Чужие против Хищника: Реквием», в котором появился адский гибрид Predalien (Чужехищник), в самой мерзкой сцене фильма оплодотворяющий и так уже беременных женщин. На этот раз релиз сопровождался максимально разгромными отзывами не только критиков, но и зрителей, что окончательно похоронило проект.

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«Проклятые. Противостояние» («Sadako vs Kayako»), 2016

Однажды японские хоррормейкеры задумались, а что будет, если в одном фильме схлестнутся юные антагонистки из культовых j-хоррор-франшиз — «Звонка» и «Проклятия». Изначально проект был заявлен как первоапрельская шутка, но подобная идея настолько впечатлила зрителей, что решено было снимать. А перед этим запустить в твиттере голосование, чтобы выяснить кто круче — Садако или Каяко. Обе героини — онрё, то есть вышедшие прямиком из японского фольклора злобные духи, способные причинить вред живым. Садако из «Звонка» умеет вылезать из телевизора и наводить на людей невыразимый ужас. У Каяко из «Проклятия» методы погрубей, например, она может задушить свою жертву собственными длинными черными волосами. Примечательно, что мэшап «Садако против Каяко», получивший в отечественном прокате максимально шаблонное и безликое название «Проклятые. Противостояние», стал двенадцатым фильмом в обеих франшизах. Совпадение? Вряд ли!

С 28 марта оригинальное «Проклятие» выходит в повторный российский прокат.

«Барбенгеймер» («Barbenheimer»), 2024

© Full Moon Features

Пока нейросеть (не слишком успешно) практикуется в создание фильма «Барбенгеймер», легендарный трешмейкер и икона фильмов категории «Б» Чарлз Банд на своей студии Full Moon снимает собственную одноименную картину. Если вам кажется, что Банд хочет немного нажиться на популярном поп-культурном феномене, то так оно и есть. Впрочем, кинематографист этого и не скрывает. А еще в интервью The Hollywood Reporter он рассказывает, что это отличная возможность развлечься: «Смешав вайб „Барби“ и мрачность „Оппенгеймера“, вы откроете дорогу к черному юмору». Банд знает, о чем говорит, ведь он снимает и продюсирует малобюджетные хорроры и комедийные ужастики с начала 1970-х годов. На его счету (только вдумайтесь!) 397 полнометражных фильмов.

Внушительная часть лоуфай-шедевров Банда крутится как раз вокруг куколЧарлз Банд в «естественной среде обитания».. Он создатель таких культовых хоррор-франшиз, как «Повелитель кукол», «Кукольный полицейский» и «Демонические игрушки», а еще режиссер и продюсер кроссоверов «Кукольный полицейский против демонических игрушек» и «Повелитель кукол против демонических игрушек». Вот и в «Барбенгеймере» сюжет будет крутиться вокруг докторки Бэмби Дж.Барбенгеймер — блестящей ученой кукле, которая вместе со своим парнем Твинки Доллманом проживает в Доллтопии — мире бесконечного лета и пляжных вечеринок. Однако, узнав, как жестоко дети обращается с куклами, Барбенгеймер отправляется в реальный мир, где решает уничтожить человечество, построив гигантскую ядерную бомбу.

Чего только стоят слоган фильма («D-Cup, A-Bomb»«Чaшкa чeтвеpтoгo paзмepa, бoмбa пepвoгo клacca» в переводе с английского.) и панчлайны из синопсиса («У них великолепная внешность и суперотношения! О, и теперь у них есть бомба» и «Патриархат будет уничтожен раз и навсегда»). Очень ждем!

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