«Барбенгеймер» о кукле-убийце с ядерной бомбой и еще 9 кринжовых киногибридов

Несмотря на то что критики отнеслись к этому мэшапу более чем прохладно, фанаты легендарных слешер-франшиз — «Кошмара на улице Вязов» и «Пятница, 13-е» — были в восторге, а кроссовер в четыре раза отбил свой бюджет. Только представьте себе, сколько лет в их среде не утихали споры на тему того, кто бы победил, сойдись эти два злодея в схватке. И вот наконец это можно было выяснить. «Я буду первый в очереди, хотя в глубине души знаю, что это будет ужасно, — заявил накануне премьеры Стивен Кинг. — Каждый, кто пойдет, будет таким же, как я. Он выложит деньги за билет, зная, что сама идея фильма — смехотворная подстава, которая может понравиться только бухгалтеру студии, но все же…»