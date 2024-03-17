«Барбенгеймер» о кукле-убийце с ядерной бомбой и еще 9 кринжовых киногибридов

«Франкенштейн встречает Человека-волка» («Frankenstein Meets the Wolf Man»), 1943
Фильмы ужасов из серии «Монстры Universal» успешно выходили в течении двух десятилетий — с 1930-х по 1950-е годы. За эти годы Дракула обзавелся дочерью и сыном, Человек-невидимка — девушкой (тоже невидимой), а чудовище Франкенштейна — невестой. Учитывая то, что эти картины снимались на конвейере, в какой‑то момент у авторов возник творческий кризис, выходом из которого стала идея устроить схватку двух монстров — Франкенштейна и Человека-волка (в миру Лоуренса Тэлбота).
Сыгравший Дракулу Бела Лугоши в свое время отказался от роли чудовища Франкенштейна, так как у этого героя не было реплик. А принять участие в мэшапе согласился, потому что в изначальном сценарии знаменитый монстр разговаривал. Однако затем злодеи-сценаристы выкинули все его слова из фильма (кто так делает?). Сейчас «Франкенштейн встречает Человека-волка» производит смехотворное впечатление. Но все же это классика, а дань уважения этому хоррору можно найти в других кроссоверах о противостояниях легендарных монстров, будь то «Фредди против Джейсона» или «Чужой против Хищника».
«Кинг Конг против Годзиллы» («King Kong vs. Godzilla»), 1962
Удивительным образом чудовище Франкенштейна сыграло свою роль и в этом гибриде. Дело в том, что изначально пионер стоп-моушн-анимации и создатель классического образа Кинг-Конга Уиллис О’Брайен задумал сделать кроссовер, в котором бы гигантская обезьяна противостояла гигантскому монстру Франкенштейна (что? да!). Проект некоторое время переходил из рук в руки, пока не привлек внимания японской студии Toho. Там быстро заменили Франкенштейна на своего любимого Годзиллу, в результате чего на свет появился один из культовейших фильмов о кайдзю — японских монстрах. «Кинг Конг против Годзиллы» стал самым кассовым фильмом про Годзиллу и помог в популяризации других кайдзю-картин на Западе, хотя сегодня на поединок японских актеров в резиновых костюмах, конечно, невозможно смотреть без стыда.
Что касается монстра Франкенштейна, то он все же появился в суперуспешном токусацу «Франкенштейн против Барагона» (1965). А в немецкой версии «Конга против Годзиллы» вроде бы фигурировал доктор Франкенштейн, создавший всех монстров, с которыми дерется Годзилла. Впрочем, перепроверить это невозможно, потому что немецкой версии нет в сети, зато есть два официальных варианта фильма — американский и японский (второй всплыл только в 2019 году на дисках коллекции Criterion). В обеих версиях, несмотря на различные легенды, побеждает Конг.
«Бэтмен Дракула» («Batman Dracula»), 1964
Задолго до того, как официальная встреча Бэтмена и Дракулы состоялась в комиксовой трилогии начала девяностых и в рамках полнометражной версии мультсериала середины нулевых, кинематографисты всего мира бредили о мэшапе с участием Человека — летучей мыши и летучей мыши — вампира. Первым, кто отважился на такой гибрид, был американский художник Энди Уорхол. Он настолько обожал комиксы про Темного рыцаря, что однажды снял целый фан-фильм «Бэтмен Дракула» про противостояние Бэтса и кровососа. Поскольку картина была сделана без разрешения издательства DC Comics, владеющего правами на образ Бэтмена, она демонстрировалась исключительно на выставках иконы поп-арта. Обе заглавные роли исполнил пионер независимого кино и отец кэмпа Джек Смит. Изначально Уорхол снял немой фильм, но впоследствии озвучил его песнями своей любимой группы The Velvet Underground и певицы Нико. Фильм считается утерянным, но время от времени всплывают его очень плохие копии.
«Бэтмен против Дракулы» («Batman Fights Dracula»), 1967
Если постановка Уорхола была экстравагантной, то сюжет филиппинского комедийного хоррора «Бэтмен против Дракулы» — первостатейная дичь. Некий сумасшедший ученый по имени доктор Зорбо воскрешает Дракулу, чтобы тот расправился с Бэтменом, а заодно и с его напарником Робином, которого в фильме зовут Рубен. Поскольку на вампира не действуют святая вода, крест и другие христианские символы, Темному рыцарю приходится попотеть, чтобы одолеть вурдалака. В этом ему, помимо Рубена, помогают дворецкий Алан «Турко» Туркентоп (персонаж, списанный с Альфреда Пенниуорта) и возлюбленная Марита Банзон. В итоге Бэтмену удается одолеть доктора Зорбо, натравив на него Дракулу, а заканчивается фильм тем, что супергерой читает вампиру лекцию о справедливости. Картина демонстрировалась только в кинотеатрах у себя на родине, не была выпущена на каких‑либо носителях и сейчас считается утерянной. Поэтому зрителям остается только перебирать кадры из фильма и заметки в газете.
«3 гигантских человека» («3 dev adam»), 1973
Невообразимый турецкий треш, в котором Капитан Америка и мексиканский супергерой Санто сражаются против плохого Человека-паука. В отличие от «Звездных войн по-турецки», в которых были целые сворованные куски из космической саги Джорджа Лукаса, «3 гигантских человека» обошлись своими силами. Непонятно, правда, почему Человек-паук у турок превратился в суперзлодея, но его коварным планам позавидуют самые отпетые антагонисты киновселенной «Марвел». По сюжету Спайдермен продает турецкие артефакты за границу, а потом выкупает их за поддельные доллары, которые наводняют страны Северной и Южной Америки (каков хитрец, а?). Прибывшие в Стамбул Капитан Америка, его девушка Джулия и Санто (точнее, Эль-Санто) начинают охоту на Паука. Вскоре, впрочем выяснится, что второе имя злодея — Легион, потому что злых Спайдерменов много. К слову, у этого Паучка нет сверхспособностей, кроме одной: он умеет воскресать (по другой версии, создавать клонов). Ужас-ужас.
«Карапузы встречаются с Торнберри» («Rugrats Go Wild»), 2003
Еще один кринжовый киногибрид — на этот раз двух популярных анимационных франшиз телеканала Nickelodeon: «Ох, уж эти детки!» («Rugrats») и «Дикая семейка Торнберри» («The Wild Thornberrys»). Первый мультсериал рассказывал о буднях годовалых карапузов и шел без перерыва целых 13 лет — с 1991-го по 2004 год. Второй — о похождениях семейства автора шоу о дикой природе (с 1998-го и тоже по 2004 год). В мэшапе герои пытаются совместными усилиями выжить на необитаемом острове. Однако такая идея не приглянулась критикам и фанатам обеих вселенных. Не помог даже Брюс Уиллис, которого специально по такому случаю пригласили озвучивать пса карапузов Спайка.
«Фредди против Джейсона» («Freddy Vs. Jason»), 2003
Несмотря на то что критики отнеслись к этому мэшапу более чем прохладно, фанаты легендарных слешер-франшиз — «Кошмара на улице Вязов» и «Пятница, 13-е» — были в восторге, а кроссовер в четыре раза отбил свой бюджет. Только представьте себе, сколько лет в их среде не утихали споры на тему того, кто бы победил, сойдись эти два злодея в схватке. И вот наконец это можно было выяснить. «Я буду первый в очереди, хотя в глубине души знаю, что это будет ужасно, — заявил накануне премьеры Стивен Кинг. — Каждый, кто пойдет, будет таким же, как я. Он выложит деньги за билет, зная, что сама идея фильма — смехотворная подстава, которая может понравиться только бухгалтеру студии, но все же…»
«Чужие против Хищника: Реквием» («AVPR: Aliens vs Predator — Requiem»), 2007
Через год после «Фредди против Джейсона» сбылась мечта поклонников других хоррор-франшиз — «Чужого» и «Хищника», когда вышел мэшап Пола У.С.Андерсона. Противостояние самых известных инопланетных монстров разворачивалось в древнем подземном городе в Антарктиде, где также оказывалась незадачливая человеческая экспедиция. Несмотря на плохую прессу и номинацию на «Золотую малину», фильм хорошо собрал в прокате и на самом деле был не так уж плох. В отличие от, скажем, чудовищного сиквела «Чужие против Хищника: Реквием», в котором появился адский гибрид Predalien (Чужехищник), в самой мерзкой сцене фильма оплодотворяющий и так уже беременных женщин. На этот раз релиз сопровождался максимально разгромными отзывами не только критиков, но и зрителей, что окончательно похоронило проект.
«Проклятые. Противостояние» («Sadako vs Kayako»), 2016
Однажды японские хоррормейкеры задумались, а что будет, если в одном фильме схлестнутся юные антагонистки из культовых j-хоррор-франшиз — «Звонка» и «Проклятия». Изначально проект был заявлен как первоапрельская шутка, но подобная идея настолько впечатлила зрителей, что решено было снимать. А перед этим запустить в твиттере голосование, чтобы выяснить кто круче — Садако или Каяко. Обе героини — онрё, то есть вышедшие прямиком из японского фольклора злобные духи, способные причинить вред живым. Садако из «Звонка» умеет вылезать из телевизора и наводить на людей невыразимый ужас. У Каяко из «Проклятия» методы погрубей, например, она может задушить свою жертву собственными длинными черными волосами. Примечательно, что мэшап «Садако против Каяко», получивший в отечественном прокате максимально шаблонное и безликое название «Проклятые. Противостояние», стал двенадцатым фильмом в обеих франшизах. Совпадение? Вряд ли!
С 28 марта оригинальное «Проклятие» выходит в повторный российский прокат.
«Барбенгеймер» («Barbenheimer»), 2024
Пока нейросеть (не слишком успешно) практикуется в создание фильма «Барбенгеймер», легендарный трешмейкер и икона фильмов категории «Б» Чарлз Банд на своей студии Full Moon снимает собственную одноименную картину. Если вам кажется, что Банд хочет немного нажиться на популярном поп-культурном феномене, то так оно и есть. Впрочем, кинематографист этого и не скрывает. А еще в интервью The Hollywood Reporter он рассказывает, что это отличная возможность развлечься: «Смешав вайб „Барби“ и мрачность „Оппенгеймера“, вы откроете дорогу к черному юмору». Банд знает, о чем говорит, ведь он снимает и продюсирует малобюджетные хорроры и комедийные ужастики с начала 1970-х годов. На его счету (только вдумайтесь!) 397 полнометражных фильмов.
Внушительная часть лоуфай-шедевров Банда крутится как раз вокруг куколЧарлз Банд в «естественной среде обитания».. Он создатель таких культовых хоррор-франшиз, как «Повелитель кукол», «Кукольный полицейский» и «Демонические игрушки», а еще режиссер и продюсер кроссоверов «Кукольный полицейский против демонических игрушек» и «Повелитель кукол против демонических игрушек». Вот и в «Барбенгеймере» сюжет будет крутиться вокруг докторки Бэмби Дж.Барбенгеймер — блестящей ученой кукле, которая вместе со своим парнем Твинки Доллманом проживает в Доллтопии — мире бесконечного лета и пляжных вечеринок. Однако, узнав, как жестоко дети обращается с куклами, Барбенгеймер отправляется в реальный мир, где решает уничтожить человечество, построив гигантскую ядерную бомбу.
Чего только стоят слоган фильма («D-Cup, A-Bomb»«Чaшкa чeтвеpтoгo paзмepa, бoмбa пepвoгo клacca» в переводе с английского.) и панчлайны из синопсиса («У них великолепная внешность и суперотношения! О, и теперь у них есть бомба» и «Патриархат будет уничтожен раз и навсегда»). Очень ждем!