Победила бомба: почему «Оппенгеймеру» дали семь «Оскаров», а «Барби» только один?

В 1964 году, когда в классическом Голливуде правил эскапизм, а важнейшими жанрами были пеплумы и мюзиклы, на экраны вышел свой «Барбенгеймер». Назовем его «Ледилав»: мюзикл «Моя прекрасная леди» Джорджа Кьюкора — экранизация пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу про обретшую самосознание девушку и антивоенная сатира «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика про ядерную угрозу. На следующий год оба сошлись в противостоянии на «Оскаре». «Леди» тогда унесла восемь статуэток, а Кубрику не досталось ничего. Это странно, ведь «Стрейнджлав» вышел всего через два года после Карибского кризиса и, по идее, должен был волновать умы людей. Однако в то время «фабрика грез» отдавала предпочтение не фильмам-предостережениям, а развлекательному эскейпу.
Но так не могло продолжаться бесконечно. Набиравшая ход война во Вьетнаме все настойчивее стучалась в дома американцев, а киноакадемии и зрителям предстояло очнуться от сладких грез. В том же 1964-м сокрушительно провалился пеплум «Падение Римской империи» (за год до этого то же самое произошло с дорогущей «Клеопатрой»), а через пять лет подобная незавидная участь постигла мюзикл «Хелло, Долли!». Старая студийная система пала, а на смену ей пришло, да что там, въехало на мотоцикле в «Беспечном ездоке» (1969) поколение контркультурщиков, воспитанное на рок-н-ролле и знаменующее собой сексуальную и культурную революцию. Они создали Новый Голливуд, который не зарывался головой в песок, а жадно смотрел по сторонам, пытаясь поймать цайтгейст, дух времени, — скажем, в драме «Таксист» (1976) про вьетнамского ветерана с ПТСР.
Как известно, история ходит кругами. В 2024 году мир лихорадит, современные пеплумы, то есть супергеройские блокбастеры, кажется, доживают свое, а на «Оскаре» в противоборстве снова сошлись мюзикл про обретшую самосознание девушку и фильм-предупреждение про ядерную угрозу. Только теперь ядерная угроза занимает людей больше, чем жизнь в розовом цвете, поэтому триумф празднует байопик про физика-ядерщика. У «Оппенгеймера» Кристофера Нолана семь «Оскаров»Лучший фильм, лучшая режиссура (Кристофер Нолан), лучшая мужская роль (Киллиан Мерфи), лучшая мужская роль второго плана (Роберт Дауни-мл.), лучшая операторская работа (Хойте Ван Хойтема), лучший оригинальный саундтрек (Людвиг Йоранссон) и лучший монтаж (Дженнифер Лейм)., а у «Барби» Греты Гервиг — один. И даже не столько у фильма, сколько у Билли Айлиш, исполнившей заглавную песню «What Was I Made For?» к картине. Это уже вторая (после награды за «No Time to Die») статуэтка певицы, что делает ее самой титулованной молодой музыканткой в истории премии.
То, что «Барби» ничего не светит, а основное противостояние развернется между «Оппенгеймером» и хулиганским стимпанком «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, стало понятно, когда Грету Гервиг не номинировали на лучшую режиссуру. Справедливости ради надо сказать, что номинировать ее и правда было особо не за что. «Барби» в первую очередь — поп-культурное явление и триумф маркетинга, и только в последнюю — искусство (то, что это кринж и пранк, вышедший из‑под контроля, становится особенно очевидно, когда пересматриваешь фильм дома на планшете).
Удивительно, но лучшая роль в этом квазифеминистском фильме не у женщин, а у мужчины — Райана Гослинга. Возможно, потому, что ему было, что играть. Его баллада «I’m Just Ken» — эмоциональный стержень картины, а музыкальный номер с его участием стал главным хайлайтом вечера. Гослинг (спасибо за наводку телеграм-каналу «Кинокостюм для чайников») оделся во все розовое, как Мэрилин Монро в шоустоппере из «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953), а из своего выступления устроил натуральное караоке. Актеру подпевали и Грета Гервиг, и Марго Робби, и Америка Феррера и его партнерша по мюзиклу «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун, этим вечером взявшая свой второй (после уже упомянутого «Ла-Ла Ленда») «Оскар» за главную женскую роль в «Бедных-несчастных».
Собственно, вторым триумфатором вечера стал «Барбиштейн» Йоргоса Лантимоса. «Бедные-несчастные» забрали четыре статуэтки — в основном в художественных департаментах («Лучшие грим и прически», «Лучшие костюмы» и «Лучшая работа художника-постановщика»). На эти же призы могла рассчитывать и «Барби», но уж слишком изумительно красивым вышел фильм Лантимоса. Вообще жаль, что «Бедным-несчастным» не досталась главная награда. «Оппенгеймер» — отличное кино, но этот академичный байопик удобно вписывается в стандарты оскаровского кино, а фильм Лантимоса (как и прошлогодний триумфатор «Всё везде и сразу») их, наоборот, расширяет. Однако давать главную награду панкам два года подряд, видимо, не комильфо. Жаль, а панкам — хой!
Еще обидно, что мимо «Оскара» пролетел один из лучших фильмов прошлого года — «Май декабрь» Тодда Хейнса. Он был представлен только в категории «Лучший оригинальный сценарий», где предсказуемо проиграл призеру Канн-2023 — «Анатомии падения» Жюстин Трие. Очевидно, что победитель главного мирового кинофестиваля не мог совсем остаться без наград — к тому же фильм Трие и правда неплох.
На контрасте с «Барби» «Анатомия падения» доказывает, что про войну полов можно рассказывать не назидательно и кринжово, а умно и интересно. Что касается «Лучшего адаптированного сценария», то он ушел Корду Джефферсону за сатирическое «Американское чтиво». Для телесценариста Джефферсона это режиссерский дебют, причем крайне удачный. Но киноакадемики решили чествовать его по первой профессии, что, наверное, немного обидно. Сразу вспоминается опытная сценаристка и начинающая режиссерка Любовь Мульменко, которую на кинофестивале «Маяк» за мелодраму «Фрау» наградили призом за лучший сценарий (разочарованная Мульменко вышла на сцену с ироничным панчем: «Кажется, я научилась писать сценарии»).
Не осталась без утешительной награды и утешающая драма «Оставленные» Александера Пейна (Давайн Джой Рэндолф достался приз за лучшую женскую роль второго плана). Свои первые «Оскары» получили Уэс Андерсон (правда, за короткометражку «Чудесная история Генри Шугара», вышедшую на «Нетфликсе») и японская «Годзилла» (правда, за визуальные эффекты).
«Лучшим документальным фильмом» ожидаемо стал «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, а «Лучшим международным» — хоррор про холокост «Зона интересов» Джонатана Глейзера (ему же досталась награда за лучший звук, который играет в фильме важную роль). Поскольку Глейзер считается наследником Кубрика по прямой, а Кристофер Нолан тоже очень хочет стать новым Кубриком, можно сказать, что на «Оскаре-2024» победил коллективный Кубрик.
Сама же церемония была довольно предсказуемой и скучной. Удивиться удалось лишь однажды, когда награду за «Лучший анимационный фильм» вместо «Человека-паука: Паутины вселенных» неожиданно дали «Мальчику и птице» Хаяо Миядзаки.
Каких‑то запоминающихся выходок, наподобие пощечины Уилла Смита Крису Року, не было. Все было чинно и благородно — и немного скучно. Помимо музыкального номера Гослинга запомнился разве что выход голого Джона Сины и звезд фильма «Близнецы» Арнольда Шварценеггера и Дэнни ДеВито, которые вручали приз за лучшие спецэффекты. ДеВито и Шварц пожаловались, что их в свое время обоих побил Бэтмен (в «Бэтмен возвращается» и «Бэтмен и Робин» соответственно). А когда ДеВито увидел среди гостей Майкла Китона, сыгравшего Человека — летучую мышь, то вошел в образ Пингвина и начал смешно ему угрожать. Китон, надо сказать, отлично принял удар и вообще держался молодцом.
Среди неудачников премии хотелось бы отметить 12-кратного номинанта Брэдли Купера, чей «Маэстро Бернстайн» (нудный байопик про композитора Леонардо Бернстайна) пролетел мимо всех наград. Живого классика Мартина Скорсезе, чей важный антивестерн «Убийцы цветочной луны», как и гангстерская элегия «Ирландец», получил десять номинаций на «Оскар», но в итоге не выиграл ни одной (высокие шансы получить статуэтку были у исполнительницы главной роли, коренной американки Лили Глэдстоун, но киноакадемики предпочли ей Эмму Стоун). И дебютантку Селин Сон, чья чудесная, тонкая мелодрама «Прошлые жизни» настолько прекрасна, что ей не нужны никакие «Оскары». Этот фильм не хочется ни с кем делить, а оставить только себе.