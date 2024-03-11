Победила бомба: почему «Оппенгеймеру» дали семь «Оскаров», а «Барби» только один?

Но так не могло продолжаться бесконечно. Набиравшая ход война во Вьетнаме все настойчивее стучалась в дома американцев, а киноакадемии и зрителям предстояло очнуться от сладких грез. В том же 1964-м сокрушительно провалился пеплум «Падение Римской империи» (за год до этого то же самое произошло с дорогущей «Клеопатрой»), а через пять лет подобная незавидная участь постигла мюзикл «Хелло, Долли!». Старая студийная система пала, а на смену ей пришло, да что там, въехало на мотоцикле в «Беспечном ездоке» (1969) поколение контркультурщиков, воспитанное на рок-н-ролле и знаменующее собой сексуальную и культурную революцию. Они создали Новый Голливуд, который не зарывался головой в песок, а жадно смотрел по сторонам, пытаясь поймать цайтгейст, дух времени, — скажем, в драме «Таксист» (1976) про вьетнамского ветерана с ПТСР.