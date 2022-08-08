На Hulu вышла «Добыча» — приквел «Хищника», в котором девушка из племени команчи противостоит космическому охотнику, а мы вспомнили все фильмы кровожадной франшизы: от самого неудачного к самому хищному.

7. «Чужие против Хищника: Реквием» (2007) «AVPR: Aliens vs Predator — Requiem»

Вторая часть «ЧПХ» начинается ровно с того момента, на котором закончилась первая. Звездолет Хищников покидает Землю, а из груди мертвого охотника вылезает Чужой со жвалами (Чужехищник). Чужехищник (Том Вудрафф-мл.) учиняет на корабле беспредел, после чего корабль терпит крушение. Случается это в штате Колорадо, что автоматически благоприятствует распространению космической заразы в лице ксеноморфов и Чужехищника. Тем временем на Землю, чтобы разрешить ситуацию, а если ничего не получится, так взорвать все к чертовой матери, спешит матерый охотник по кличке Волк (Иен Уайт). Начинается эпичное сражение. Братья Страус («Скайлайн») получили в распоряжение бюджет в $40 000 000, а фильм — рейтинг R. Казалось бы, что могло пойти не так? В итоге все пошло не так. В картине много (чрезмерно много) кровищи, выпотрошенных кишок и подвешенных за ноги тел . Характеры персонажей плоские. Вместо сюжета — набор клише и штампов, которые совершенно не работают. Чтобы спасти ситуацию, братья сделали ставку на запредельный цинизм. Уже смерть мальчика в начале фильма выглядит не совсем оправданной: так уж ли нужно убивать детей? Однако режиссеры на этом не останавливаются. Сцена в роддоме (когда Чужехищник оплодотворяет уже и так беременных женщин) — настоящая осанна садизму. Про Чужих и Хищников были плохие фильмы. Но никогда не было настолько мерзких.

6. «Добыча» (2022) «Prey»

Северная Америка, 1719 год. Пока женщина-воин Нару (Эмбер Мидтандер) из племени команчей пытается доказать брату и соплеменникам, что она чего‑то стоит, на Землю прилетает Хищник, чтобы поразвлечься с местной фауной. Инопланетный охотник походя разделывается со змеей, волком и медведем, пока не понимает, что самое опасное животное на планете — это человек, а конкретно — воительница, которой есть что доказывать. Вторая картина Дэна Трахтенберга оказалась точной копией первой. Как и в «Кловерфилд, 10» из вселенной «Монстро», отважная женщина выясняет отношения с токсичными мужиками, а где‑то неподалеку бродит чудовище. Но в спин-оффе «Монстро» Трахтенбергу повезло со сценарием (его написал Дэмиен Шазелл, изначально вообще под себя), а в «Добыче» — не слишком. Наверное, это самый неизысканный, даже примитивный сценарий во всей франшизе . Общий концепт понятен: снять «Новый свет» Терренса Малика с Хищником. Колосится рожь, в поле бегают зверьки, в индейском поселении неспешно течет жизнь, пока с громовых небес не сваливается нечто. И поначалу этот концепт даже работает: есть смелая попытка сделать так, чтобы коренные американцы, как и в «Апокалипсисе» Мела Гибсона, разговаривали на родном языке (впрочем, авторы про это быстро забывают). Затем становится понятно, что в этом «Хищнике» нет самого главного, того, что было во всех фильмах серии, — традиционного сюжетного финта, переворачивающего все с ног на голову. Сюжет в «Добыче» чудовищно предсказуем, несмотря на то что Трахтенберг вводит в повествование колонистов, которые оказываются хуже Хищника. Только вот с история с охотниками за шкурами совершенно не работает. В идеале главная героиня должна была бы объединиться с Хищником против европейцев, нарушающих хрупкий экологический баланс убийством бизонов и вырубкой леса. Но этого не происходит. В итоге вместо антиколониального высказывания с достойной репрезентацией индейцев и girl power мы получили жестокую, но довольно глупую «бэху» про женщину, которая противостоит мужчинам — с дредами или без.

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5. «Чужой против Хищника» (2004) «AVP: Alien vs. Predator»

2004 год. После того как спутник корпорации «Вейланд-Индастриз» засекает тепловой всплеск на острове Буве, группа ученых — археолог и скалолазка под руководством смертельно больного, но упорного миллиардера Чарльза Бишопа Вейланда — отправляется в Антарктиду, где под толщей льда находится пирамида, сочетающая в себе черты египетской, ацтекской и камбоджийской культуры. Это сооружение построила первичная цивилизация, которая поклонялась Хищникам как богам, в то время как те выращивали в стенах пирамиды ксеноморфов, чтобы потом устроить на них охоту. Впервые встреча двух легендарных пришельцев состоялась в видеоигре Alien vs Predator для Super Nintendo — и пришлось подождать еще чуть более десяти лет, прежде чем увидеть, как они наконец схлестнутся в кино. За экранизацию кроссовера взялся Пол У.С.Андерсон, который ксеноморфа съел на постановках консольных игр: «Смертельная битва», «Обитель зла». В «Чужом против Хищника» Андерсон, никогда особо не мудрящий с сюжетом (его «Mortal Kombat» — вольный ремейк «Входит дракон» с Брюсом Ли), взял и тупо переснял первую «Обитель зла» . Сходство, что называется, налицо. Вместо подземной лаборатории Улей — подземная пирамида. Вместо зомби — Хищники и Чужие. Вновь солирует сильная женщина, да еще к тому же и темнокожая. А в роли начальника охраны Вейланда снялся Колин Салмон, который сыграл командира спецназа в «Обители зла». При этом Хенриксен исполнил по сути ту же роль, которую Гай Пирс затем воплотит в «Прометее» Ридли Скотта. «ЧПХ» по понятным причинам получился похуже и поглупее «Resident Evil» (трудно с успехом войти в одну реку дважды), однако для фильма с банальным месседжем типа «Враг моего врага — мой друг» и «Кто бы ни выиграл — мы проиграли» это довольно увлекательное зрелище. Андерсон неплохо держит ритм, поэтому полтора часа пролетают незаметно. С другой стороны, если вы хотите ознакомиться с по-настоящему захватывающей историей приключений Хищника в Антарктиде, то отчаянно рекомендуем роман «Хищник-3» из серии «Бестселлеры Голливуда». Это российский фанфик и тоже своего рода кроссовер, ведь с инопланетным охотником на страницах книги сражаются герои первых двух фильмов — Датч Шеффер (Арнольд Шварценеггер) и Майк Харриган (Дэнни Гловер).

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4. «Хищники» (2010) «Predators»

Как в каком‑то плохом анекдоте, на одной планете оказались бывший военный (Эдриан Броуди), снайперша (Алиса Брага), спецназовец (Олег Тактаров), якудза (Луис Одзава Чангчен), революционер (Махершала Али), боевик наркокартеля (Дэнни Трехо), приговоренный к казни заключенный (Уолтон Гоггинс) и субтильный врач (Тофер Грейс). Только ситуация у них оказалась совсем не смешная. Эта планета оказалась охотничьими угодьями Хищников, решивших устроить что‑то наподобие сафари, где дичь — люди. После двух «Хищников» (и двух его кроссоверов с «Чужими») остро встал вопрос, куда франшизе двигаться дальше. На этот счет у Роберта Родригеса была идея: сделать триквел на манер «Чужих», в котором инопланетных охотников было бы много. Однако с годами режиссер поостыл к этой затее и решил при запуске картины ограничиться продюсерскими полномочиями. В режиссерское кресло сел недооцененный венгр Нимрод Анталь, который хоррором «Вакансия на жертву» уже доказал, что умеет выворачивать жанр кишками наружу так, что он начинает играть новыми красками . В отличие от Джеймса Кэмерона, который космохоррор превратил в космобоевик, Антал не стал менять жанр, а пошел еще дальше: он сменил протагониста. Вместо накачанного русского богатыря (Олег Тактаров) у него главным героем стал еврейский интеллектуал (Эдриан Броуди), который в мускулатуре, может, и уступает качку, а вот в смекалке и жестокости — нисколько. По сути «Хищники» — это не сиквел, а сиквейк — сиквел + ремейк. Анталь использует тот же набор типажей, что и Джон МакТирнан в оригинальном «Хищнике», но иначе. В отличие от индейца-спецназовца якудза дает бой охотнику, а единственная девушка в банде головорезов теперь сама может за себя постоять — все-таки на дворе 2010 год. Иными словами, «Хищники» берут не сюжетом (хотя там найдутся свои сюрпризы), а деконструкцией архетипов: самым отмороженным среди людей окажется вовсе не зэк. Благодаря такому подходу фильм Анталя не превращается в беззубую копию римского оригинала, а предстает самодостаточным и клыкастым произведением, которое способно не только порадовать, но и по-настоящему удивить зрителей.

3. «Хищник-2» (1990) «Predator 2»

Летом 1997 года в Лос-Анджелесе выдалась удушающая жара. Пока лейтенант полиции Харриган (Дэнни Гловер) на улицах города воюет с ямайскими гангстерами, по крышам домов скачет Хищник, решивший на сей раз пролить кровь среди бетона. Однако инопланетный охотник не в курсе, что на него самого ведут охоту федеральные агенты во главе с Питером Кизом (Гэри Бьюзи), которого очень интересуют технологии пришельца. Сиквел «Хищника» поставил Стивен Хопкинс, а написали братья Томас (Джим и Джон) — авторы оригинала. Возможно, поэтому продолжение получилось не сильно хуже первой части. Из достоинств картины стоит отметить смену сеттинга (вместо центральноамериканских — асфальтовые джунгли), юмор (как забыть женщину, угрожающую Хищнику шваброй?) и интересного протагониста. Звезда «Смертельного оружия» Дэнни Гловер меньше всего был похож на последнего героя боевика и вообще он уже тогда «был слишком стар для всего этого дерьма». Но именно на таком контрасте его противостояние с Хищником стало невероятно увлекательным предприятием. Одно дело, когда с инопланетным охотником сражается сопоставимый с ним по габаритам спецназовец, а совсем другое — когда обычный полицейский не самого атлетичного телосложения. Впрочем, сила второго «Хищника» не только в смене локаций и главном герое, но и в кастинге (вообще он во всех фильмах франшизы отличный). Здесь протагониста здорово оттеняют второстепенные персонажи. Его суровый начальник в лице колоритнейшего Роберта Дави, бесстрашная полицейская (Мария Кончита Алонсо из «Бегущего человека») и набивающийся ей в ухажеры детектив в шляпе (Билл Пакстон) — с виду пижон, но это вы еще не видели, как отважно он схлестнется с Хищником в вагоне метро. Кстати, в сиквеле мог сыграть Стивен Сигал (который в том же году сразился с ямайскими гангстерами), а его действие могло развернуться зимой во время Второй мировой войны, точнее в битве при Балдже. Однако в первом случае режиссера смутил сам одиозный актер и его коллекция оружия, а во втором — создатели картины побоялись, что объединившиеся с американцами против охотника нацисты будут похожи на героев. Однако авторы фильма не постеснялись в финале сиквела показать на корабле Хищников череп Чужого, а старейшина охотников в знак уважения подарил Харригану кремневый пистолет 1715 года . Историю пистолета и его владельца Рафаэля Адолини должны были раскрыть в следующей части — приквеле, но он был отменен. В итоге нереализованный сюжет лег на полку, пока не был воплощен в комиксе «Хищник: 1718» (1996) и фильме «Добыча» (2022).

2. «Хищник» (2018) «The Predator»

В мексиканских джунглях снайпер Куинн МакКенна (Бойд Холбрук) вместе со своим отрядом готовится выполнить задание, как вдруг на их головы падает инопланетный корабль с Хищником на борту. Позаимствовав пожитки пришельца (и отправив его домой по почте), МакКенна оказывается в лапах у организации, которой руководит неприятный тип Трэгер (Стерлинг К.Браун), а среди сотрудников числится Шон Киз (Джейк Бьюзи) — сын того самого специального агента Питера Киза (Гэри Бьюзи) из второго «Хищника». Еще до прихода во франшизу в качестве режиссера Шейна Блэка (героя которого, радиста Хоукинса, в самом первом «Хищнике» инопланетный охотник растерзал первым) серия исчерпала все возможности для «серьезного» сиквела. Хищник в каменных джунглях был. Много Хищников (как Чужих в «Чужих») было. Даже типажная смена протагониста — и та была (Эдриан Броди вместо Арнольда Шварценеггера — это все равно что если бы в фильме МакТирнана главным героем стал не Датч, а Пончо). Поэтому Блэку не оставалось ничего другого, кроме как снять изящную самопародию, — и у него это получилось. Его «Хищник» не суровый сурвайвал-хоррор, каким был оригинал, а разудалое приключенческое кино, веселый и кровавый экшен, рубилово категории B, которое откровенно потешается над своим наследием . Но могло ли быть иначе в эпоху пост-пост и мета-мета? Да, в новом «Хищнике» хватает всяких глупостей: и скабрезных шуток вояк про мамку, и биологини, уверенно обращающейся с оружием, и ребенка, разгуливающего в Хеллоуин в маске Хищника, и смехотворных разговоров про эволюцию — но все дело в том, что Блэк (несмотря на возрастной рейтинг 18+ и обилие кровищи) снимает свою фантастику не для взрослых, а для подростков — и взрослых, в которых еще жив подросток. Поэтому совершенно неслучайно, что ему в написании сценария помогал давний друг Фред Деккер — автор таких жутко недооцененных подростковых хорроров и боевиков, как «Ночь кошмаров», «Взвод чудовищ» и «Робокоп-3». Если говорить по существу, то этот «Хищник» понравится вам примерно в 12 лет, когда масса художественных условностей воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Они не важны — важно, чтобы кино качало. И оно качает. С первых же минут «Хищник» задает нешуточный темп и градус безумия, которые ему удается поддерживать вплоть до самого финала.

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1. «Хищник» (1987) «Predator»

В 1987 году отряд наемников во главе с бывшим майором Аланом Датчем Шеффером отправляется в джунгли Вальверде (вымышленной центральноамериканской страны), чтобы спасти попавших в плен к повстанцам союзников. Однако не повстанцы окажутся главным противником спецназовцев. Среди лиан засел невидимый инопланетный охотник, который сначала просто приглядывается к накачанным мужчинам с оружием, а затем начнет убивать одного из них за другим. Хищника тут, как акулу в «Челюстях», сначала долго не показывают, из‑за чего напряжение становится просто нестерпимым. Саспенс также создает выдающаяся музыка Алана Сильвестри. По сути саундтрек фильма пересказывает содержание картины. Например, американские коммандос пробираются через джунгли под угрожающую военную мелодию фортепиано в нижнем регистре и ударных. Медленные тревожные фанфары намекают на то, что в джунглях они не одни. Затем пульсирующий ритм литавр толкает персонажей к неминуемой гибели в середине фильма. Также Сильвестри использует классические для хоррора медные тарелки и струнные, но больше работает с синтезаторами, создающими атмосферу неизвестности.

Конечно, из сегодняшнего дня картина кажется несколько устаревшей. Весь этот неприкрытый ксенофобный мачизм рейгановской эпохи выглядит удущающе милитаристским, а церэушник Диллон (Карл Уэзерс) — настоящим сукиным сыном (после подобная колониальная политика США будет едко высмеяна Джеймсом Ганном в «Отряде самоубийц»). Единственная женщина в компании крутых мужчин — пленная партизанка Анна (Эльпидия Каррильо) — отвечает в основном за испуг и исторический бэкграунд: именно она рассказывает легенду про Хищника, который появляется на Земле в самые жаркие годы. Однако, несмотря на все эти архаизмы, лента Джона МакТирнана до сих пор производит колоссальное впечатление. В основном из‑за того, что «Хищник» — это история, написанная кровью и потом . Съемки в Мексике были приближены к боевым: актеры проходили обучение у военного инструктора, а в перерыве между дублями бегали в туалет, так как подхватили кишечную инфекцию. И то, что съемки проводились на натуре, а не в павильонах на фоне зеленого экрана, делает этот фильм таким настоящим. Из проходной, по сути, «бэхи» с изрядной примесью расчлененки (идея которой родилась из шутки, что Рокки Бальбоа осталось нокаутировать только спилберговского «Инопланетянина», потому что у него не осталось достойных противников на Земле) МакТирнану удалось создать жанровый шедевр на все времена. Особенно в картине впечатляют мизансцены: то, как виртуозно режиссер расставляет героев в кадре на фоне лиан. Да, возможно, «Хищник» уступает в глубине «Чужому», но точно не уступает ему в саспенсе: от этого кровавого гран-гиньоля в джунглях до сих пор, чего уж там, отвисает челюсть.