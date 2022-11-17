Как мировой кинематограф научился не волноваться и полюбил атомную бомбу?

Альтернатива: «Квантовый скачок», 3-й сезон, 21-я серия «Атомная семейка» (1991)

Выходивший с 1989 по 1993 год культовый американский сериал (у него недавно состоялся перезапуск) про путешественника во времени, доктора Сэма Беккета (Скотт Бакула), который перемещается исключительно по шкале своей жизни (то есть с пятидесятых по восьмидесятые годы XX века), вселяется в других людей и исправляет ошибки прошлого. Так, в третьем сезоне он попадает в 26 ноября 1962 года — в самый разгар Карибского кризиса. Все с минуты на минуту ожидают начало ядерной войны, всех одолевает паранойя, плавно переходящая в массовую истерию . Сэм должен предотвратить трагедию, случившуюся в семье продавца бомбоубежищ Мака Элроя (Тимоти Кархарт), который во время паники застрелил соседа. Доктор Беккет пытается успокоить взбудораженный народ, а когда сын Мака говорит «Русские — злые, они хотят нас убить!», Сэм возражает ему: «Нет, не хотят. Русские такие же, как и мы. У них тоже есть семьи, дети, собаки, как и у вас. Русские люди хотят мира». Возможно, «Квантовый скачок» — самый гуманистический сериал из когда‑либо снятых.