«Я боялся, что моя девушка убьет себя, если я продолжу». Как Каве Захеди снимает автофикшн

— У меня был психоделический опыт, который подтолкнул меня в этом направлении. Просто была мысль, что и так в мире все прекрасно. Я тогда учился в киношколе, и там преподавали, по сути, искусственную голливудскую структуру фильма. Но ведь если все уже прекрасно, то проблема лишь в том, чтобы это увидеть. Я просто хотел запечатлеть реальность. И для меня было так: чем больше реальности, тем лучше. Я когда‑то пытался делать вещи, которые не были реальными или не были основаны на реальности. И они никогда не казались правдивыми. Когда настоящие люди играют самих себя, это всегда лучше. Когда реальное место действия — это и есть съемочная локация, так тоже лучше. Поэтому я решил снять фильм о чем‑то очень простом и близком.