«Дурные деньги»
С 5 октября
Финансовый аналитик с ютуба (то есть по определению лузер) на собственном примере доказывает, что фондовая биржа на Уолл-стрит не что иное, как раскрученная финансовая пирамида. А именно — призывает форумчан одновременно скупать акции умирающей сети магазинов видеоигр. Пост вирусится, акции вопреки здравому смыслу взлетают, кто успел их продать на пике — богатеет, где‑то во всем этом зашифрована метафора о хищной природе капитализма.
Голливудский комедиограф средней руки Крейг Гиллеспи («Тоня против всех», «Круэлла») снимает что‑то вроде «Игры на понижение» для самых маленьких: в кои-то веки на Уолл-стрит торжествуют не самые умные и изворотливые, а самые благодушные трейдеры-любители. Банальность истории в основе сценария (мелькала в реальных газетных заголовках каких‑то два года назад и уже почти полностью стерлась из общественной памяти) режиссер компенсирует восхитительной россыпью комедийных звезд в кадре: среди них Пол Дано, Пит Дэвидсон, Сет Роген, Ник Офферман и Себастьян Стэн. Да, это похоже на самый длинный комедийный скетч SNL в истории, но когда еще мы увидим столько звезд в искрометных образах в наших кинотеатрах?
«Грани любви»
С 5 октября
Красивая бездетная учительница (Виржини Эфира) пытается подружиться с обаятельной 4-летней дочерью своего возлюбленного. Та, конечно, ее сперва отвергает, но потом по-настоящему привязывается.
«Грани любви» (участник основного конкурса Венеции-2022) — французская мелодрама в стандартных декорациях (невозможно красивые апартаменты, в которых живут среднестатистические парижане) с нестандартным конфликтом по центру. Ведь тут героиня артистки Эфира добивается любви не двух любовников, не Дон Жуана и не абьюзера (как в других недавних выходах в российском прокате), а маленькой девочки. И в этом есть что‑то освежающе невинное.
«Молодой Папа»
С 12 октября
Обвиненный в физическом и сексуализированном насилии Шайя ЛаБаф, не отрицая вину, исступленно играет католического святого Пия из Пьетрельчины. Тот, вопреки очень странной адаптации названия на русский, никогда не был папой римским, зато творил чудеса (например, владел искусством билокации — нахождения в двух местах одновременно), сражался лично с сатаной (в фильме одну его ипостась играет Азия Ардженто) и страдал от стигмат на руках. Предотвратить расстрел демонстрантов-социалистов святому не удается, зато благодаря съемкам голливудский актер ЛаБаф принял католичество.
Великий визионер-постмодернист Абель Феррара снова снимает неряшливый по форме (актерские упражнения ЛаБафа в интерьере кельи грубо перемежаются любительской исторической реконструкцией на натуре), зато провокационный по содержанию фильм. Кто‑то посчитает бесстыдный сеанс публичного самобичевания ЛаБафа пошлостью, но, кажется, для Феррары вся суть проекта — в неразделимости артиста и художественного образа. Главная интрига — вызовет ли метаперформанс ЛаБафа катарсис у кого‑то, кроме него самого.
«Клетка ищет птицу»
С 12 октября
Юные деревенские чеченки проводят дни за веселым катанием с холма по заветам Бивиса и Баттхеда. Ломает кайф и заставляет болезненно быстро повзрослеть перспектива договорного брака, навязанного бессердечными родственниками.
«Клетка ищет птицу» ученицы Сокурова Малики Мусаевой — фестивальная драма взросления, в которой демонстрируется лишь поверхностный интерес авторки к героиням: никаких эзотерических сокуровских диалогов — только лобовая мелодрама. Зато величественные готические пейзажи, украденные, по признанию режиссерки, из «Грозового перевала» Андреа Арнольда, захватывают дух — ради них стоит увидеть картину на большом экране.
«Кошмары лунного сада»
С 12 октября
Маленькая девочка, ударившись головой, просыпается в страшной сказочной стране, где ей предстоит одолеть монстра с железными зубами, питающегося детскими слезами.
«Кошмары лунного сада» привлекают не стандартной сказочной завязкой, а выдающимся визуальным оформлением: декорации штучной выделки под Гондри сочетаются с индустриальными куклами под Типпетта, рваным монтажом под Маддина, и цветовой палитрой под Жене. Да, попурри из находок самых оригинальных визионеров нашего времени оригинальным уже не назвать, но все равно эта мрачная сказка выглядит без преувеличения чудесно.
«Анатомия падения»
С 19 октября
Немецкая писательница (Сандра Хюллер) подозревается в убийстве мужа во время отпуска в уединенном французском шале. Уголовный процесс усложняется тем, что единственный свидетель — слепой 11-летний сын пары.
Судебный триллер «Анатомия падения» обязателен к просмотру просто потому, что он — лауреат «Золотой пальмовой ветви» Канн-2023. Дальше уже можно разбираться, оправданно было это решение жюри или нет. Все-таки режиссерка Жюстин Трие начинала с абсолютно уморительной политической сатиры («Век паники»), а теперь пришла к насупленной аполитичной беллетристике. Выводы по поводу посыла этой мелодрамы про войну полов каждому придется делать самому.
«Телохранитель на фрилансе»
С 19 октября
Телохранитель (Джон Сина) сопровождает журналистку (Элисон Бри) и диктатора (Хуан Пабло Раба) во время госпереворота в вымышленной латиноамериканской стране.
Пустяковый комедийный боевик с элементами романтики и вайбами прошлогодних хитов «Затерянный город» и «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Можно лишь понадеяться, что у режиссера Пьера Мореля («Заложница») получилось что‑то действительно легкое, как «Затерянный город» и, скажем, «Интервью» с Рогеном и Франко, а не душное кино, как «Невыносимая тяжесть».
«Байки на Хэллоуин»
С 19 октября
Главное прокатное предложение в канун Хэллоуина — хоррор-альманах с латиноамериканским колоритом, эдакое «З/Л/О» для просмотра в День мертвых (празднуется на следующий день после Хэллоуина). Среди задействованных режиссеров — Эдуардо Санчес («Ведьма из Блэр») и Демиан Рунья («Оцепеневшие от страха»), а на экране зрителей ждет компания из шаманов, вампиров и злых клоунов. Американские критики сообщают, что один-два сегмента тут отличные (по поводу того, какие именно, мнения разнятся), а большего от альманаха и не требуется — сама концепция сборника коротких страшилок скучать не даст.
«Подвал господина Гринберга»
С 19 октября
Хэллоуинская опция для самых бесстрашных зрителей — триллер о маньяке из города Братска, запирающем девушек в подвале за стальной дверью. «Подвал господина Гринберга» (не такого сиквела для великого драмеди с Беном Стиллером мы ждали) примечателен уже съемочными локациями: сколько вы смотрели фильмов из этого сибирского города, не считая кинематографического шедевра «Братск. Трезвые дворы»? А еще на днях он завоевал главный приз московского хоррор-фестиваля «Капля». Словом, отборный треш со знаком качества.
«Отпуск в октябре»
С 26 октября
Две подруги-актрисы (Мария Мацель и Анна Завтур), то и дело без причины пускающиеся в рэп, отзываются на приглашение сняться в болливудском кино. И это, кажется, самые странные киносъемки в истории: трансфер — в запертом грузовике без окон, павильон — заброшка в Петрозаводске, вместо дублей и репетиций — один бесконечный рейв. В какой‑то момент актеры устают от болливудского кино и в свободное время запускают свою собственную игру — спонтанные импровизации по мотивам сцен из застойного кино с забытых пленочных бобин.
Безумно плодовитый режиссер Роман Михайлов (в этом году уже выпустил «Снег, сестру и росомаху» и «Наследие») готовится окончательно закрепиться в качестве самого культового российского режиссера 2020-х. «Отпуск в октябре» — его работа с самыми яркими референсами (из очевидного — кино о кино Дэвида Линча, из не очень — удачно переложенный на визуальный язык сюжет с чудо-книгами из «Библиотекаря») и самым доступным, пусть и реакционно-ностальгическим, посылом: в самое тревожное время сбежать, потеряться, раствориться в кинематографе — проще простого.
«Кошки-мышки»
С 26 октября
Случайный знакомый из тиндера (Николас Браун из «Наследников»), вопреки красивой анкете и милому флирту, оказывается газлайтером, абьюзером и сталкером. Не ожидавшая такого поворота молодая героиня (Эмилия Джонс) ищет эмоциональной поддержки у подруги, хотя впору было бы просить помощи у полиции.
«Кошки-мышки» — экранизация завирусившегося несколько лет назад рассказа, который переводил прописные истины об опасности доверять незнакомцам на понятный зумерам язык эпохи интернет-свиданий. Экранная версия, получившая на «Сандэнсе» прохладную критику, едва ли добавит к сюжету новые смыслы, кроме того мета-обстоятельства, что стремного бойфренда играет артист Браун, сам обвиняемый в стремном поведении на свиданиях.
«Доктор Джекилл»
С 26 октября
Современная интерпретация классического хоррор-романа Стивенсона. В роли докторки Нины Джекилл и Рейчел Хайд — комидиантка Эдди Иззард. Несмотря на такое радикальное кастинговое решение (Иззард — трансженщина), по форме все очень чинно и старомодно: фильм выпускается под лейблом возрожденной студии Hammer, и его вполне можно спутать с ее готическими хоррорами полувековой давности. Надеемся, фильм найдет своих зрителей-эстетов.
«Догмен»
С 26 октября
Выросший в собачьей клетке молодой человек (Калеб Ландри Джонс, добавляющий новую роль в свою впечатляющую актерскую галерею фриков всех мастей) любит только две вещи: своих многочисленных собак и переодеваться в женские платья. Именно пользуясь этими двумя суперспособностями (маскировкой под диву и массовой командой «фас»), он даст прикурить коварному наркобарону.
Закенселенный, но оправданный в суде Люк Бессон возвращается к истокам — а именно к жанру дешевого, сердитого и чрезвычайно стильного (недаром его когда‑то причисляли к движению необарокко наравне с Караксом) треш-триллера.