Голливудский комедиограф средней руки Крейг Гиллеспи («Тоня против всех», «Круэлла») снимает что‑то вроде «Игры на понижение» для самых маленьких: в кои-то веки на Уолл-стрит торжествуют не самые умные и изворотливые, а самые благодушные трейдеры-любители . Банальность истории в основе сценария (мелькала в реальных газетных заголовках каких‑то два года назад и уже почти полностью стерлась из общественной памяти) режиссер компенсирует восхитительной россыпью комедийных звезд в кадре: среди них Пол Дано, Пит Дэвидсон, Сет Роген, Ник Офферман и Себастьян Стэн. Да, это похоже на самый длинный комедийный скетч SNL в истории, но когда еще мы увидим столько звезд в искрометных образах в наших кинотеатрах?