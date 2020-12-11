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FKA Twigs подала в суд на Шайю ЛаБафа. Певица обвиняет актера в насилии

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:43

Британская певица FKA Twigs подала в суд на актера Шайю ЛаБафа. Она обвиняет его в сексуальном насилии, побоях и причинении эмоционального стресса, сообщил The New York Times.

Артистка обратилась с иском в Высший суд Лос-Анджелеса. Согласно ему, в феврале 2019 года ЛаБаф угрожал Талии Дебретт Барнетт (настоящее имя FKA Twigs), что разобьет машину вместе с ними, если девушка не признается ему в любви.

Актер, по словам певицы, пытался ее задушить, а также напал на нее, когда она захотела его оставить и вышла из машины на автозаправке. ЛаБаф, как утверждает FKA Twigs, догнал ее и силой посадил обратно в автомобиль.

«Я хотела бы иметь возможность повысить осведомленность о том, какую тактику используют насильники, чтобы контролировать вас и лишить вас способности к действию», — заявила FKA Twigs.

Отношения Барнетт и ЛаБафа длились чуть меньше года. По утверждению певицы, актер неоднократно в течение этого времени применял физическое и психологическое насилие в ее адрес.

Кроме того, он сознательно передал девушке венерическое заболевание, а также пытался изолировать ее от ее привычного окружения. ЛаБаф, по словам FKA Twigs, держал в доме заряженное оружие и запрещал ей разговаривать с официантами-мужчинами.

FKA Twigs не единственная девушка, обвиняющая ЛаБафа в абьюзивном поведении. Еще одна его бывшая подруга, стилист Кэролин Фо, заявила, что актер однажды в нетрезвом состоянии ударил ее головой, а также много раз оскорблял ее.

ЛаБаф ответил на обвинения в письме The New York Times. Актер отметил, что многие из утверждений девушек «не соответствуют действительности», однако раскаялся за причиненный им вред.

«У меня нет оправданий моему алкоголизму или агрессии, только рациональные объяснения. Я проявлял насилие по отношению к самому себе и всем вокруг в течение многих лет. У меня есть история причинения боли самым близким мне людям. Мне стыдно за эту историю и жаль тех, кого я ранил», — написал ЛаБаф.

Артист заявил, что лечится от алкоголизма и посттравматического стрессового расстройства и проходит терапию. По его словам, он твердо намерен выздороветь и сожалеет, что ранее причинял вред другим людям.

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