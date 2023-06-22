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C режиссера Люка Бессона сняли обвинения в изнасиловании актрисы Санд Ван Рой

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:26

Кассационный суд Франции снял с режиссера Люка Бессона все обвинения в якобы совершенном им изнасиловании актрисы Санд Ван Рой. Об этом сообщил Rolling Stone.

Суд не принял апелляцию истицы и даже взыскал с Ван Рой компенсацию в 2500 евро. Теперь девушка не сможет подать в суд на Бессона повторно, причем не только во Франции, но и по всей Европе.

Ван Рой сотрудничала с Бессоном на съемках фильма «Валериан и город тысячи планет». По словам актрисы, во время работы у нее и режиссера завязался роман. Он, как утверждает Ван Рой, был абьюзивным и закончился изнасилованием в мае 2018 года.

Вскоре после предполагаемого изнасилования Ван Рой обратилась в полицию. Однако из‑за отсутствия доказательств дело в отношении Бессона было прекращено в начале 2019 года. После этого Ван Рой подала гражданскую жалобу.

В 2021 году и это обращение актрисы отклонили посел расследования и слушания с участием свидетелей. Но Ван Рой не отступилась и подала апелляцию на это решение. Но все усилия девушки остались безуспешными.

«Французская судебная система в очередной раз отказывается рассматривать доказательства по этому делу. Я буду заниматься этим вопросом и подам запрос в Европейский суд по правам человека», — заявила девушка.

Ван Рой была единственной женщиной, когда‑либо подавшей в суд на Бессона из‑за предполагаемых сексуальных преступлений. Однако несколько других девушек обвиняли режиссера в непристойном поведении.

Например, бывшая ассистентка кинематографиста утверждала, что Бессон шантажом добился с ней близости, а две студентки киностудии Cite du Cinema заявляли о домогательствах. Также о недопустимом обращении с женщинами рассказывали коллеги Бессона: экс-сотрудница студии EuropaCorp, кастинг-директор и театральный продюсер Карин Изамбер.

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