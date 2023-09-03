«Военный трибунал по делу о мятеже на „Кейне“»: фильм-завещание великого Уильяма Фридкина

Командир судна «Кейн» Филип Квиг (Кифер Сазерленд) был отстранен от управления кораблем в ходе мятежа. Дело передано в суд. По словам устроившей бунт команды, капитан вел себя неадекватно и подвергал жизнь экипажа опасности. Сам капитан выступает свидетелем, лейтенант Стивен Марик (Джейк Лейси) — обвиняемым в мятеже, а лейтенант Барни Гринвальд (Джейсон Кларк) — его защитником. В роли судьи Лютера Блейкли — Лэнс Реддик, памяти которого посвящен фильм. Действие происходит в декабре 2022 года.
Фильмы про судебные заседания — жанр на Венецианском кинофестивале излюбленный. В 2017 году приз за лучшую режиссуру ушел Ксавье Леграну за «Опекунство». Из года в год Сергей Лозница возит сюда процессы — среди них «Процесс» (2018) и «Киевский процесс» (2022). Да и вне конкурса постоянно показывают trial movie: из недавнего «Дела человеческие» (2021) Ивана Атталя и «Спасибо за службу» (2022) Рашида Хами. Поэтому отборщики фестиваля не могли обойти стороной и «Военный трибунал по делу о мятеже на „Кейне“» Уильяма Фридкина. Это почти двухчасовое камерное кино, до последней сцены не покидающее зал суда.
Будучи, очевидно, ограниченным в бюджете, Фридкин использовал выразительные средства скупо, но стильно. Стены украшают полотна маринистов, а режиссер не стесняется сделать неожиданный zoom-inУвлечение изображения. или zoom-outУменьшение изображения., что выдает голливудскую школу с двух нот. Фридкин вытаскивает из Кифера Сазерленда уже давно позабытые драматические способности, а Джейсона Кларка делает персонажем своего образного пантеона неоднозначных, идущих наперекор своим принципам колдунам и разыскивающим, потому что он, безусловно, актер его типажа. Финальная же сцена, снятая строго по сюжету одноименной пьесы, когда адвокат выливает на главного злодея содержимое бокала, займет достойное место в фильмографии режиссера, который был неравнодушен к эффектным сценам в эпилогах (вспомним великий small talk«Разговор по пустякам» в переводе с английского. в конце «Изгоняющего дьявола»). Да, конечно, «Мятеж» далеко не «Тропы славы» Стэнли Кубрика, но если и заканчивать карьеру кадром-жестом, то точно аристократическим. А не как Полански, у которого во «Дворце» чихуа-хуа сношается с пингвином.
«Военный трибунал по делу о мятеже на „Кейне“» выйдет осенью на Showtime.
Впервые роман Германа Вука, получивший Пулитцеровскую премию, был экранизирован в 1954 году — всего через три года после его публикации. Вук, отслуживший в ВМФ США, знал, о чем писал, а кинематографисты не могли пройти мимо такой книги. Права на экранизацию купил легендарный Стэнли Крамер, но он выступил лишь в качестве продюсера, в то время как в режиссерское кресло сел не самый топовый постановщик Эдвард Дмитрык. Картина была номинирована на семь «Оскаров», но не получила ни одного — задним числом понимаешь, что справедливо.
Авторы фильма сгладили многие острые углы романа и смягчили сумасшедший образ капитана корабля «Кейн» Филипа Квига (Хамфри Богарт), против которого офицеры поднимают мятеж. Все дело в том, что лента снималась при поддержке ВМФ США, а его руководству было не по себе от такого неуравновешенного капитана, как Квиг. В книге главным героем был офицер Уилли Кит. Его глазами мы видим происходящие события и в фильме, но до определенного момента. Роль персонажа Роберта Фрэнсиса была сведена к второстепенной, а на передний план (как и в пьесе) выдвинулись обвиняемый в мятеже лейтенант Стив Марик (Ван Джонсон), его адвокат Барни Гринвальд (Хосе Феррер) и истинный зачинщик бунта — лейтенант Том Кифер (Фред МакМюррей).
Когда начинается военный трибунал, фильм становится похож на другую (великую!) судебную драму — «12 разгневанных мужчин» (1957) Сидни Люмета. Однако финал «Восстания „Кейна“» своим торжественным пафосом и нравоучительной авторской интонацией напоминает скорее «12» Никиты Михалкова. Создатели фильма скатываются в кринжовую кинопропаганду: мол, да, капитан Квиг сошел с ума, но если бы офицеры его поддержали, вместо того чтобы травить, то, может быть, ситуация сложилось иным образом, и вообще старших нужно уважать, понятненько? Впрочем, какие претензии могут быть к фильму, который заканчивается пафосным титром: «Этот фильм посвящен американскому морскому флоту».
Иначе обстоит ситуация с фильмом Роберта Олтмана. Олтман экранизировал не роман, а пьесу, которую Вук написал по мотивам своего произведения в 1953 году. Ее ключевое отличие от романа в том, что в ней показан только военный трибунал. О событиях на «Кейне» зрители, подобно суду присяжных, знают только из показаний очевидцев. Это, во-первых, здорово повышает детективную интригу, во-вторых, несколько иначе расставляет акценты. Из протагониста герой романа Уилли Кит (Дэниел Дженкинс) превращается в совсем уж эпизодического персонажа. Это кино безраздельно принадлежит капитану Квигу (Брэд Дэвис), лейтенантам Марику и Киферу (Джефф Дэниелс и Кевин Дж.О’Коннор), и, конечно, адвокату Гринвальду (Эрик Богосян). А разница в возрасте между Квигом, Мариком и Кифером вообще никак не педалируется до самого финала. Еще Олтман, в отличие от Фридкина, не стал переносить действие в наши дни.
Поскольку «Трибунал над бунтовщиком с „Кейна“» — телепостановка, фильм выглядит не только камерно, но и дешево. Действие практически не покидает спортивный зал, где происходит заседание, а работа оператора Яцека Ласкуса не поражает воображение. Это ровно то самое телевизионное качество конца 1980-х, которое плохо проходит проверку временем. Но поскольку Олтман — великий режиссер, смотреть картину не скучно. И уж точно ее стоит досмотреть до самого конца, потому что ее финал — торжество чистой режиссуры. Вместо нравоучительной пафосной речи Гринвальда мы видим, как герой Богосяна на вечеринке упорно продолжает обвинять Кифера в мятеже, несмотря на то что адвоката никто не слушает. Все настолько пьяны, что Гринвальд в лучшем случае вызывает улыбку. Такой финал до сих пор пробирает до дрожи и выглядит намного интереснее и умнее, чем в фильме 1954 года.