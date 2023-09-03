«Военный трибунал по делу о мятеже на „Кейне“»: фильм-завещание великого Уильяма Фридкина

«Восстание „Кейна“» (1954), реж. Эдвард Дмитрык

Впервые роман Германа Вука, получивший Пулитцеровскую премию, был экранизирован в 1954 году — всего через три года после его публикации. Вук, отслуживший в ВМФ США, знал, о чем писал, а кинематографисты не могли пройти мимо такой книги. Права на экранизацию купил легендарный Стэнли Крамер, но он выступил лишь в качестве продюсера, в то время как в режиссерское кресло сел не самый топовый постановщик Эдвард Дмитрык. Картина была номинирована на семь «Оскаров», но не получила ни одного — задним числом понимаешь, что справедливо.

Авторы фильма сгладили многие острые углы романа и смягчили сумасшедший образ капитана корабля «Кейн» Филипа Квига (Хамфри Богарт), против которого офицеры поднимают мятеж. Все дело в том, что лента снималась при поддержке ВМФ США, а его руководству было не по себе от такого неуравновешенного капитана, как Квиг. В книге главным героем был офицер Уилли Кит. Его глазами мы видим происходящие события и в фильме, но до определенного момента. Роль персонажа Роберта Фрэнсиса была сведена к второстепенной, а на передний план (как и в пьесе) выдвинулись обвиняемый в мятеже лейтенант Стив Марик (Ван Джонсон), его адвокат Барни Гринвальд (Хосе Феррер) и истинный зачинщик бунта — лейтенант Том Кифер (Фред МакМюррей).