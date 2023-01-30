Что смотреть в кино в феврале: «Снег, сестра и росомаха», ромкомы, хоррор о Винни Пухе

«Хищники»
Со 2 февраля
Двое испанских односельчан, тонкий и полный, будто маслом написанные, ссорятся на почве этноса (один из них на самом деле француз), класса (француз переехал из города) и просто, как бывает, из злых соседских чувств. В ход идут по очереди игра в домино, полиция, видеокамера и просто палки.
«Хищники» — это испанская версия фильма про деревенскую ссору толстого и тонкого «Банши Инишерина», только здесь нет места никакой иронии, а есть только тягучий саспенс. Надо сказать, что в своей категории фильм не менее успешен, чем оскаровский фаворит: на испанском аналоге «Оскара» премии «Гойя» картина собрала 17 номинаций. Критики, считывающие в фестивальном сельском триллере метафору отношений вообще любых европейских стран, тоже имеются — но слушать их, как и в первый раз, не обязательно.
«При чем тут любовь?»
С 9 февраля
Лондон, наши дни. Выпускница киношколы (Лили Джеймс) берется за съемки документального кино о друге детства (Шазад Латиф), который собирается жениться по договоренности на пакистанской незнакомке. Невооруженным взглядом заметно, что у девушки, несмотря на режиссерскую беспристрастность, от происходящего неприятно екает в груди.
Британская романтическая комедия про милых молодых людей, их еще более милых родителей (Эмма Томпсон и другие), троекратно более милых сватов (Асим Чаудхри крадет трейлер) и столкновение культур с разным пониманием традиционных семейных ценностей. В общем, жанр, старый как мир (или, по крайней мере, ровесник сестер Бронте), который нового ничего не покажет и не сообщит, но под день Святого Валентина нарасхват.
«Больше чем никогда»
С 9 февраля
Романтическая альтернатива для интровертов, которым хочется видеть чуть меньше индийских танцев и чуть больше одиноко пролитых слез на фоне норвежских снегов. Именно ради встречи с блогером из Норвегии молодая, но умирающая француженка (Вики Крипс) бросает мужа (Гаспар Ульель).
Мелодраматическая экранная история рифмуется с тем трагическим обстоятельством, что артист Ульель до премьеры не дожил. Так что даже если вам из‑за переживаний красивой француженки искренне взгрустнуть не удастся, всегда можно пролить пару слез по французскому красавцу, игравшему Ива Сен-Лорана и Ганнибала Лектера, и теперь смотрящего с экрана кинотеатра в последний раз.
«Заклятие Абизу»
С 9 февраля
Банальнейшая хоррор-завязка: человек против демона. Только на сей раз человек — это ортодоксальный еврей, а демон — похитительница младенцев Абизу.
Есть ощущение, что «Заклятие Абизу» недостаток жанровой оригинальности компенсирует яркой религиозной оберткой: после прошлогодних хоррор-фестивалей кино собрало хорошую критику (82% на Rotten Tomatoes), но все, как один, ругают его за нехватку психологической и драматической глубину. Режиссер-дебютант Оливер Парк ранее снял несколько вирусных короткометражек со скримера и ни на какой постхоррор не замахивается. С другой стороны, если вам ровно коллекция скримеров без претензий и нужна, то «Абизу» выглядит вполне приличным вариантом.
«Эрнест и Селестина: Новые приключения»
С 9 февраля
Чудом избежав тюрьмы в прошлом фильме, творческая пара из мышки Селестины и медведя Эрнеста отправляются в еще более экстремальные приключения — а именно навещают родную для Эрнеста Тарабарию. За время отсутствия Эрнеста родина, заполненная гигантскими изваяниями молотов и лозунгами о верховенстве закона, окончательно превратилась в диктатуру. Медведь успевает лишь пару раз разжать гармошку на улице, прежде чем его арестовывают за «исполнение запрещенных нот». Ну, надеемся, что и в этот раз героям тюрьмы избежать удастся.
Экранизации детских французских книжек про Эрнеста и Селестину — на редкость эстетское зрелище. Герои нарисованы мягкой акварелью, одеты в очаровательные костюмчики и окружены концентрированной архитектурной фантазией на тему Западной и Восточной Европы а-ля Миядзаки. Отличный вариант, чтобы скрасить ожидание новой картины последнего.
«Моя пиратская свадьба»
С 14 февраля
На роскошную свадьбу богачей (Дженнифер Лопес и Джош Дюамель) вместе с гостями (Дженнифер Кулидж в роли свекрови, Ленни Кравиц в роли бывшего, о котором жена сказала не беспокоиться) прибывают пираты. Отбиваться гранатами, автоматами и сувенирным ножом придется не снимая смокинга и платья.
Новый комедийный боевик «Моя пиратская свадьба» от режиссера «Идеального голоса» Джейсона Мура обладает идеальной завязкой и ансамблем, чтобы стать моментальной классикой ленивого просмотра во время похмелья, перелета или апатии. Идти прямо в кино на такое — выбор сомнительный (вышеуказанные ситуации с выходом на улицу едва ли совместимы), однако стоит отметить, что кадр с мамой Стифлера, стреляющей из пулемета, уже цену билета оправдывает.
«Одиноки вместе»
С 14 февраля
Чтобы перетерпеть локдаун, жительница Нью-Йорка (Кэти Холмс) арендует гигантский загородный дом. Каково же ее удивление, когда по прибытию выясняется, что дом сдали дважды и вместе с ней локдаун будет пережидать незнакомец с неотразимой внешностью англичанина Джима Стерджесса.
Да, вы не ослышались, это дословное повторение завязки нашумевшего фильма «Варвар», только теперь издевательским образом авторы (точнее авторка — сама Холмс) обошлись без хоррор-твиста. Ну, может быть, вас как раз хоррор-поворот в «Варваре» и взбесил. Теперь, значит, есть возможность увидеть, как бы все могло сложиться у Джорджины Кэмпбелл и Билла Скарсгарда в альтернативной романтической вселенной. Февральский урожай ромкомов еще и не такие чудеса мультивселенных способен демонстрировать.
«Снег, сестра и росомаха»
С 16 февраля
Мент из управления по обороту наркотиков влюбляется в проповедницу из загадочной секты. По телефону.
В февральском ромкомовом ажиотаже отечественный режиссер (а также математик, академик и писатель) Роман Михайлов абсолютно вне конкуренции. Прошлогодняя его бандитская «Сказка для старых» уже была похожа на причудливый сон, а новая работа звучит как сладкая дрема, от которой никогда не хочется просыпаться. Фирменный рассеянный свет (меньше холодного синего, больше теплого желтого) и копошащиеся, как муравьи, цифровые шумы в картине под изумительным названием «Снег, сестра и росомаха» (кажется, Михайлов решил переиграть заодно и студию «Марвел») тоже на месте.
«После Янга»
С 16 февраля
Благополучная женатая пара (Джоди Тернер-Смит и Колин Фаррелл — вот за какой фильм его нужно было номинировать на «Оскар») решает приобрести андроида для приемной дочери. Причем такого, с которым она будет чувствовать культурное родство, то есть китайца. Следующие несколько лет обаятельный робот рассказывает девочке «любопытные факты» из истории Поднебесной, она с ним и правда становится не разлей вода, но во время семейного участия в чемпионате по синхронным танцам Янг ломается. Умельцу, которого посоветовал сосед, воскресить механического члена семьи не удается, зато в ядре обнаруживается флешка с самыми ценными воспоминаниями робота.
Главная киноманская премьера месяца — изящная фантастика от режиссера-синефила Когонады, где на «заставляющий задуматься» сюжет накладывается уникальная авторская интонация, нежная и меланхоличная. В какой‑то момент история про воспоминания андроида превращается в монтажный эксперимент, стремительную и ассоциативную видеопоэзию. До проката кино добиралось долго, но ведь и вы на большом экране такую сайфай-хайку еще никогда не смотрели.
«Винни Пух: Кровь и мед»
С 16 февраля
Кристофер Робин бросил Винни Пуха, тот одичал и превратился в кровожадного маньяка, стремящегося отомстить. И это вы еще не видели Пятачка, отрастившего бивни.
1 января 2022 года у студии «Дисней» истекли эксклюзивные права на книжки про Винни Пуха, и франшиза стала общественным достоянием. Разумеется, первое, что решили снять по ней ушлые независимые кинематографисты, — это омерзительно низкобюджетный слэшер, где герои детства топят мир в крови. Совершенно закономерным выглядит тот факт, что в России именно это кино выходит в официальный прокат. Ну, не нам судить авторов и зрителей: в конечном итоге, в отличие от советских аниматоров и работников «Диснея», авторы слэшера, как и А.А.Милн, — англичане. В этом смысле это уже самая аутентичная экранизация.
«Марлоу»
С 23 февраля
Знаменитый сыщик Филип Марлоу в идеально сидящем костюме расследует какое‑то запутанное дело в живописном Лос-Анджелесе эпохи Золотого Голливуда. Ах да, играет Марлоу в этой версии звезда боевиков класса «А-с-жирным-минусом» Лиам Нисон, поэтому в какой‑то момент он разбивает стул о врага, потом разбивает врага о стол, выбивает зубы прикладом, ломает челюсть ударом о трубу и, наконец, уничтожает из пулемета целый дом (это мы пересказали только трейлер).
Нео-нуар по Чандлеру, похожий на костоломный боевик для бати, — это не плод воображения сценаристов какого‑нибудь скетч-шоу вроде SNL, а реальный новый фильм с Нисоном. Из‑под пера комедийных сценаристов такая интерпретация выглядело бы остроумной, а на полном серьезе вызывает вопросы. Ну, может, ирландский режиссер Нил Джордан («Интервью с вампиром») и этот фильм задумывал, как остроумный прикол. Все-таки для подбора Лиама Нисона на главную нуарную роль в 2022 году нужно обладать развитым чувством юмора.
«Сын»
С 23 февраля
Когда сын-подросток начинает хулиганить на постоянной основе (прогуливать школу, угрожать самоубийством), отец (Хью Джекман) впадает в экзистенциальный кризис и начинает в панике перекручивать в голове отношения с собственным папой (Энтони Хопкинс). Заканчивается все чистым хоррором.
Насколько ошеломительным был триумф драматурга Флориана Зеллера с дебютным фильмом «Отец» («Оскар», который Хопкинс забрал вместо покойного Чедвика Боузмана, забыть невозможно), настолько сокрушителен провал «Сына». В США картина получила беспрецедентно (для фильма такого калибра) разгромную критику, обвиняющую фильм в мелодраматичности, манипулятивности, шок-контенте ради шок-контента. Даже удивительно, как все те же самые качества воспевались теми же людьми всего два года назад. Что ж, по крайней мере, после такой реакции фильм без всякого преувеличения можно назвать «шоком» — может, Зеллер ровно этого эффекта и добивался.
«Бешенство»
С 23 февраля
Видавший виды отец (Алексей Серебряков) пытается спасти сына от орд заразных компьютерных монстров (бешеных волков). Россия, тайга, наше время.
Вот они — «Одни из нас», которые мы заслужили (смотреть легально). Разве что в лице Алексея Серебрякова травмы, боли и меланхолии в разы больше, чем у Педро Паскаля. Эти параллели — не просто ирония, ведь речь идет не о жанровом трэше, какой часто снимают в этих краях, а о практически гарантированном зрительском хите. Режиссер Дмитрий Дьяченко месяц назад выпустил «Чебурашку», уничтожившего в прокате «Аватара», так что если кто‑то и может сравняться с Голливудом в жанре сурвайвал-хоррора, то это он же.