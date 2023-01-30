Что смотреть в кино в феврале: «Снег, сестра и росомаха», ромкомы, хоррор о Винни Пухе

Благополучная женатая пара (Джоди Тернер-Смит и Колин Фаррелл — вот за какой фильм его нужно было номинировать на «Оскар») решает приобрести андроида для приемной дочери. Причем такого, с которым она будет чувствовать культурное родство, то есть китайца. Следующие несколько лет обаятельный робот рассказывает девочке «любопытные факты» из истории Поднебесной, она с ним и правда становится не разлей вода, но во время семейного участия в чемпионате по синхронным танцам Янг ломается. Умельцу, которого посоветовал сосед, воскресить механического члена семьи не удается, зато в ядре обнаруживается флешка с самыми ценными воспоминаниями робота.