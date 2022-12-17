Стоило ли 13 лет ждать «Аватар: Путь воды»? И можно ли его будет увидеть в России?

Однако Кэмерон, кажется, и не собирался соревноваться с самим собой 30-летней давности. Не пытался превзойти собственный шедевр (к тому же нового «Терминатора» с киборгом-Сантой уже успел снять Джо Бегос). Вообще если искать в фильмографии режиссера картину, на которую больше всего похож «Путь воды», то это даже не «Титаник» (1997), а страшно недооцененная «Бездна» (1989), в которой подводники устанавливали контакт с инопланетной цивилизацией. Большая часть действия сиквела «Аватара» тоже происходит в морских глубинах, в подводном мире планеты Пандора — и этот мир прекрасен . Но стоило ли ждать иного от человека, спускавшегося в Мариинскую впадину и снявшего документальные фильмы «Призраки бездны» и «Танец бездны»? Кэмерон хорошо понимает водную стихию, чувствует себя там своим. Как, извините, рыба в воде.