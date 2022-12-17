Стоило ли 13 лет ждать «Аватар: Путь воды»? И можно ли его будет увидеть в России?

Вряд ли кто‑то надеялся, что Кэмерон снимет что‑то похожее на второго «Терминатора». «T2» — слишком совершенное кино. И оно чересчур из другого времени. «Терминатор» родился из чувства тревоги (перед ядерной угрозой и концом света), а «Аватар» — из позитивной лыбы космобольца«Космобольцы» — ироничный перевод названия кинопародии «Spaceballs» Мела Брукса, известной также как «Космические яйца» и «Космические мудозвоны».. Растерянная улыбка главного героя, космического морпеха Джейка Салли (Сэм Уортингтон), отлично зеркалила царящий в кинематографе нулевых оптимизм. Из него, в частности, выросла киновселенная «Марвел»: напомним, что первый «Железный человек» (2008) вышел всего за год до «Аватара».
Однако Кэмерон, кажется, и не собирался соревноваться с самим собой 30-летней давности. Не пытался превзойти собственный шедевр (к тому же нового «Терминатора» с киборгом-Сантой уже успел снять Джо Бегос). Вообще если искать в фильмографии режиссера картину, на которую больше всего похож «Путь воды», то это даже не «Титаник» (1997), а страшно недооцененная «Бездна» (1989), в которой подводники устанавливали контакт с инопланетной цивилизацией. Большая часть действия сиквела «Аватара» тоже происходит в морских глубинах, в подводном мире планеты Пандора — и этот мир прекрасен. Но стоило ли ждать иного от человека, спускавшегося в Мариинскую впадину и снявшего документальные фильмы «Призраки бездны» и «Танец бездны»? Кэмерон хорошо понимает водную стихию, чувствует себя там своим. Как, извините, рыба в воде.
Второй «Аватар» — это прежде всего технологическая революция. И про нее еще будут написаны сотни текстов. Однако в сиквеле цепляет не только пресловутый фотореализм и глубокое 3D-погружение, но и сама история. Отрадно, что за 13 лет авторы фильма смогли не только создать свой мир, но и написать классный сценарий. Потому что самым слабым звеном первого фильма был как раз примитивный, прямой, как стрела Нейтири, сюжет, базировавшийся на хрестоматийной легенде о Джоне Смите и Покахонтас.
В сиквеле Кэмерону нашлось, что ответить критикам: «Ах, вам история показалась слишком простой — ну что же, мы ее усложним!» Второй «Аватар» идет три с лишним часа и, в отличие от оригинала, это абсолютно сагическая вещь. Главными героями становятся дети Джейка Салли и Нейтири, а сюжет переполнен аллюзиями на британскую классику, великую американскую литературу и собственное творчество Кэмерона.
Тут и «воспитанный волками» человеческий детеныш Паук — приемный сын Джейка и Нейтири, как будто бы пришедший в эту историю из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга или даже «Малыша» братьев Стругацких про космического Маугли. Тут и «Моби Дик» Германа Мелвилла: да, на Пандоре есть свой Ахав и противостоящий ему белый кит. Тут и финал с идущим на дно кораблем, как в «Титанике». Тут и критика «американского империализма» и империализма вообще — со времен «Звездного десанта» Пола Верхувена никто из голливудских режиссеров, кажется, не позволял себе столь радикальное антиколониальное высказывание (а китайская цензура посчитала фильм настолько антиамериканским, что его даже — экая невидаль по нынешним временам! — выпустят в местный прокат).
Однако, несмотря на обилие тем и подсюжетов, несмотря на большое количество героев, Кэмерону удается сделать так, чтобы это лоскутное одеяло не начало распускаться на несвязанные между собой нити. У каждого из персонажей есть своя сюжетная арка, а у всех поступков есть последствия, которые приведут к довольно мрачному финалу. Война без жертв бывает только в киновселенной «Марвел», а Кэмерон прощается с «оптимизмом нулевых» в жестокосердной, если даже не сказать депрессивной, концовке.
В общем, несмотря на то что «Аватар» это все еще семейное кино (во время съемок режиссер проводил много времени со своими детьми, и это, разумеется, не могло не отразиться на духе картины), тут персонажу легко могут оторвать руку, а из головы пандорианского кита выкачать мозг. И хотя в фильме много говорят про сознание и интеллект, язык все-таки не повернется назвать «Путь воды» умным сайфаем. Умный сайфай — это «Нет» Джордана Пила и новые «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга. А второй «Аватар» это в хорошем смысле зрительский, эмоциональный и зрелищный аттракцион, как, если вдуматься», и «Терминатор» с «Титаником».
Кэмерон никогда не притворялся мыслителем, хотя тот же «Титаник» устроен гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд: это не столько фильм-катастрофа и история большой любви, сколько мощное атеистическое и профеминистское высказывание про патриархальное и классовое общество, идущее в начале XX века ко дну. Вот и в сиквеле «Аватара» он берет не какими‑то умными концепциями (по-хорошему смысл его фильма перекликается с месседжем франшизы «Форсаж»: «Семья — это главное»), а эмоциональными горками. Как тут заскучать, когда в картине постоянно что‑то происходит: то герои ведут борьбу за выживание, то пытаются обустроиться на новом месте, то выясняют отношения друг с другом.
А еще у Кэмерона революционные технологии всегда служат на благо истории. Будь то терминатор Т1000, собирающийся из капелек на асфальте и вызывающий настоящий ужас. Будь то технология mocap, позволившая Сигурни Уивер сыграть одну из самых феноменальных ролей в ее карьере — девочки-подростка из племени на’ви. Кэмерон всегда умел превосходно подбирать типажи — и пусть мы не видим лиц актеров из‑за обильного CGI (попробуйте узнать Кейт Уинслет!), артисты создали безупречные живые образы героев, которым сопереживаешь. Даже новой версии полковника Куоритча (Стивен Лэнг), который уступил место главного злодея такой же, как и он, солдафонке (Эди Фалько) с неизменной кружкой кофе в руках.
Чтобы только окупиться, второму «Аватару», одной из самых дорогих картин в истории кино (ее бюджет составил около $400 000 000), нужно собрать два миллиарда долларов в прокате. Но эта задача кажется выполнимой. Перед нами самый настоящий крауд-плизер, потенциальный зрительский хит, который возрождает веру в большой голливудский кинематограф. Такой же непотопляемый, как и Кейт Уинслет. Да, она снова не утонет.
Сиквел «Аватара» не выйдет в официальный российский прокат. Фильм был сделан на студии 20th Century Studios, которая принадлежит компании Disney, а та ушла из России. Однако это вовсе не означает, что картину нельзя будет увидеть в отечественных кинотеатрах. Некоторые региональные киноплощадки (например, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске) вовсю продолжают показывать голливудское кино с приобретенного у дружественных стран DCP (кинокопий фильмов) в обход эмбарго студий. Иногда они оформляют эти показы как предсеансовое обслуживание: отсюда такие сумасшедшие сборы у российской короткометражки «Вижу». И хотя ранее сообщалось, что кинотеатры заключили джентльменское соглашение не показывать сиквел «Аватара» до окончания новогодних праздников, чтобы не отвлекать внимание зрителей от российских картин, потом стало известно, что какие‑то кинотеатры готовы показывать «экранку» фильма сразу после мировой премьеры.