Глобальное посинение: как именно «Аватар: Путь воды» устроит революцию в спецэффектах

Именно поэтому ему разрешают то, что другим не дозволено. Схожие по бюджету «Мстители» (над которыми, к слову, тоже работала Weta) ограничены рамками дедлайнов: при всем таланте съемочной группы ей приходится укладываться в сжатые сроки, и перфекционизм уходит на второй план. Джеймс Кэмерон может позволить себе сидеть над фильмом семь лет, неспешно полируя сценарий, спокойно отстраивая новые студии, разрабатывая эксклюзивные технологии, а потом еще три года полируя отснятый материал на монтажном столе. Ему можно. А всем остальным — нет.