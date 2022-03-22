17 марта закончился показ 2-го сезона сериала «Воспитанные волками», продюсерского проекта Ридли Скотта для HBO Max о двух андроидах — Матери и Отце — пытающихся возродить человечество на далекой пустынной планете. Пытаемся вспомнить, что мы узнали в 1-м сезоне, и разобраться, что происходит во 2-м.

Что задумал Ридли Скотт Внимание! Здесь есть спойлеры из финала 1-го сезона.

Непредсказуемость — наше все Когда 1-й сезон «Воспитанных волками» только стартовал, кто мог предположить, что главным козырем сериала станет непредсказуемость? Поначалу казалось, что сериал сделан по всем давно известным лекалам сайфай-притчи и вряд сможет удивить. После первых нескольких эпизодов матерые зрители и прочие специалисты по творчеству Ридли Скотта, снисходительно заявили, что тут все понятно, расходимся: дедушка Скотт в очередной раз миксует философские и религиозные размышления самого грандиозного размаха со своими любимыми хрестоматийными вопросами (снятся ли андроидам электрические овцы и что было первым — яйцо или ксеноморф). В «Воспитанных волками» действительно трудно не заметить отголоски как классических картин мастера, так и его недавних работ по расширению вселенной «Чужого» — «Прометей» и «Завет». Но, положа руку на сердце, кто может сказать, что предвидел финал 1-го сезона?

Андроид родил змееподобного монстра в финале 1-го сезона

Думается, никто даже в самых смелых фантазиях и представить не мог, что боевой андроид, настоящая машина смерти, не только забеременеет (беременный андроид — далеко не новшество во вселенной Ридли Скотта), но и родит огромного летающего змееподобного монстра. Гигантскую личинку с бесконечными рядами зубов как у миногообразных, которая способна выжить даже после пролета сквозь расплавленное ядро планеты. Хоть кто‑нибудь предвидел такое? Нет? Вот то-то же! «У этой планеты есть история…»

© HBO Max

И это далеко не единственный шок-момент финального эпизода первой главы «Воспитанных». Перед тем как родить огромного летающего червя, Мать убивает нечто в черных лохмотьях с капюшоном, какое‑то время преследовавшее героев. Под лохмотьями оказывается гуманоид с лицом Космического жокея, или Инженера, из франшизы «Чужой»/«Прометей». Позже во флешбэке с жутким ритуалом мы видим что‑то очень похожее на шлем Космического жокея, водруженный на жертвенный додекаэдр. Что вообще происходит? Неужели действие «Воспитанных волками» разворачивается в той же вселенной, что и в «Чужом»/«Прометее»? В сумке убитого гуманоида обнаруживается череп неандертальца, благодаря чему Мать и Отец понимают, что существа, на которых они охотились для пропитания, — это деградировавшие люди. Загадки множатся в геометрической прогрессии, и зритель просто не успевает сложить факты, чтобы привести их хоть в какое‑то подобие системы у себя в голове. По сути, финал 1-го сезона «Воспитанных волками» дал ответ только на один вопрос: как будет выглядеть новорожденный Матери? Да и тот, в свою очередь, породил буквально нескончаемый поток вопросов у шокированных зрителей. «У этой планеты есть история. То, что мы о ней ничего не знаем, очень опасно» , — приходит к очевидному выводу Отец. И с этим трудно не согласиться. Не стоит забывать, что финальный эпизод первой порции «Воспитанных волками» с издевкой назван «Начало»: мы с вами в самом начале пути и, очевидно, не должны ничего понимать. Без сомнения, у создателей сериала припасено для нас немало сюрпризов, но хорошо бы для начала разобраться с тем, что же мы узнали в 1-м сезоне. Наверняка спустя почти полтора года, разделяющих два сезона «Воспитанных волками», зрители могут не помнить важных деталей сюжета. К тому же 2-й сезон начинается с места в карьер — без лишних объяснений, в совсем новом сеттинге.

© HBO Max

Так есть связь между «Воспитанными волками» и «Чужим»/«Прометеем» или нет? Лицо убитого Матерью гуманоида как бы намекает, что да — без Космических жокеев/Инженеров здесь не обошлось. Масла в огонь подливает и мелькнувший во флешбэке шлем Инженеров. Но тут не все так просто. Особенно дотошные зрители, конечно же, обратили внимание на то, что шлемы из вселенной «Чужого»/«Прометея» и «Воспитанных волками» немного различаются. Да и убитый Матерью гуманоид размером с человека, в то время как Инженеры, как известно, гораздо крупнее людей. Но сходство не может не бросаться в глаза. Скотт уверяет, что действие «Воспитанных волками» происходит не во вселенной «Чужого»/«Прометея», но с него, как говорится, станется: все дело может быть в банальных авторских правах. Создатели «Воспитанных волками» не обладают правами на образы из знаменитой франшизы и стараются подстраховаться, при этом внаглую заигрывая с эстетикой вселенной. Возможно, Скотт, известный упрямец, которому перекрыли кислород после провала «Завета», все-таки продолжает втихаря рассказывать историю «Прометея», только немного в другом ключе. Да и неужели мы действительно верим, что Скотт возьмет и откроет все карты?

Начали или планируете смотреть 2-й сезон и внезапно осознали, что ничего не помните про события 1-го? Не волнуйтесь, сейчас мы все напомним! Внимание: здесь есть много спойлеров из сюжета 1-го сезона (и немного из начала 2-го).

В чем вообще дело? Это пункт для тех, кто совсем ничего помнит. Если завязка «Воспитанных волками» каким‑то волшебным образом не выветрилась у вас из головы, смело переходите к следующему пункту.

© HBO Max

Глобальный конфликт между фракцией атеистов и армией последователей культа бога Митры превратил Землю в непригодную для жизни планету и почти уничтожил человеческую цивилизацию. На безлюдную полупустынную планету Kepler-22 b (которая, кстати, на самом деле существует) прибывают два андроида — Мать и Отец. Атеист-хакер Кэмпион Стерджес отправил их на челноке вместе с шестью человеческими эмбрионами на борту возрождать человечество в 620 световых лет от загибающейся Земли. Задача андроидов — воспитать новых людей без влияния какой‑либо религии. Казалось бы, плевое дело, но не тут-то было. Сначала дети погибают один за другим от неизвестной хвори, а потом один выживший — мальчик по имени Кэмпион — начинает задавать неудобные философские вопросы и заводит невидимых друзей. Религиозным настроениям немало способствуют дети митраистов, которых Мать решает приютить, после того как собственноручно почти полностью уничтожает экипаж митраистского корабля, внезапно прилетевшего на Kepler-22 b. Кто создал Мать?

Изначально — митраисты, но потом атеист-хакер Кэмпион Стерджес перепрограммировал ее. В середине 1-го сезона Мать узнает, что изначально была боевым андроидом митраистов, беспощадной и непобедимой машиной для убийства, известной как некромансер. Впоследствии она была захвачена атеистом Стерджесом и перепрограммирована. Из флешбэков мы узнаем, что Стерджес внедрил захваченному некромансеру программу с материнским инстинктом, а также возможностью испытывать человеческие чувства и развиваться эмоционально, благодаря чему боевой андроид и трансформировался в Мать. Основной задачей матери Стерджес сделал взращивание нового поколения людей-атеистов на Kepler-22 b.

© HBO Max

Что означает изначальное имя Матери (и почему это важно)? В 1-м эпизоде Мать представляется митриастским солдатам как Ламия. В древнегреческой мифологии Ламия — любовница Зевса, которую его жена Гера прокляла, превратив в змееподобного монстра, пожирающего детей и умеющего вынимать свои глаза. Ламию часто изображают наполовину женщиной, наполовину змеей. Вероятно, таким образом создатели сериала намекают на двойственную природу героини: созданная, чтобы убивать, она в результате должна спасти человечество от вымирания. И мы, конечно, помним, что глаза Матери — ее главное смертельное оружие, и она может их вынимать. Также не стоит забывать, что она родила огромного змея. Кроется ли за ее изначальным именем что‑то большее, чем эти внешние атрибуты? Станет ли она «пожирательницей детей»? Нам только предстоит выяснить. Что означает название сериала? Похоже, название сериала следует интерпретировать буквально: это явный намек на незабвенную классику от Киплинга. Первое столкновение Кэмпиона с летающим змеем в начале 2-го сезона очень напоминает сцену общения Маугли и Каа. Так же, как и Маугли, взращенный стаей волков, дети из сериала воспитываются андроидами — существами, не вполне предназначенными для этого, изначально лишенными эмоций, тепла, способными, не моргнув глазом, убивать людей.

© HBO Max

В 1-м эпизоде мы становимся свидетелями кровавой расправы, которую устраивает Мать над прилетевшими на Kepler-22 b митраистами. Корабль вновь прибывших, который они недвусмысленно назвали «Ковчегом», буквально утопает в их крови. Способен ли настолько жестокий убийца воспитать нормальных детей? Может ли что‑то изначально несущее смерть и разрушение благотворно повлиять на развитие ребенка, не сделав его самого жестоким. Это один из ключевых вопросов сериала.

Митраизм существовал на самом деле? Почему создатели сериала выбрали именно эту древнюю религию? Настоящий митраизм существовал во времена Римской империи. Мистический религиозный культ сложился вокруг почитания бога Митры, был распространен в I–IV веках н. э. и пользовался особой популярностью среди римских чиновников и солдат. Значительную роль в распространении митраизма сыграли социальные низы, которых он привлекал тем, что провозглашал равенство среди посвященных и сулил блаженную жизнь после смерти. Под страхом смерти посвященным в культ было запрещено выносить во внешний мир подробности митраистских ритуалов, проходящих в подземных святилищах, и что‑либо записывать. Так что в наши дни о культе мало что известно. Поговаривают, что тот самый император Коммод, которого в «Гладиаторе» Ридли Скотта блестяще сыграл Хоакин Феникс, принимал участие в митраистских ритуалах, хотя митраизм так и не стал государственным культом.

© HBO Max

Считается, что культ Митры пришел в упадок одновременно с усилением христианства к началу IV века, когда христианство стало достаточно сильно, чтобы уничтожить соперничающие религии. В 1882 году французский философ и историк религии Эрнест Ренан выдвинул смелое заявление: «Если бы христианство было остановлено в своем развитии каким‑то смертельным недугом, мир бы стал митраистским». Большинство коллег с ним не согласилось, но это теория явно подтолкнула сценариста и шоураннера «Воспитанных волками» Аарона Гузиковски к созданию своего альтернативного человеческого общества, в котором митраизм настолько глобально окреп, что его последователи решили объявить войну остаткам неверующих. Реален ли Сол во вселенной «Воспитанных волками»?

Некоторые герои сериала, Маркус и юный Пол, среди прочих, слышат голос и верят, что он принадлежит Солу — богу, которому поклоняются митраисты. Нечеловеческое происхождение голоса подтверждает то, что он обладает максимально эксклюзивной информацией, которую герои всеми силами скрывают друг от друга. Благодаря этому голосу Пол узнает то, что никак не могло стать ему известно. Например, что его родители были убиты, а их место заняли атеисты, сделавшие себе пластические операции.

© HBO Max

Многие не обратили внимания, но в начале 2-го сезона становится очевидно, что происхождение голоса вовсе не божественное. Эта информация, конечно, не расставляет всех точек над «i», но резко ограничивает количество теорий происхождения голоса. Став медиком в колонии атеистов, Сью получила доступ к их техническим возможностям и выяснила, что сигнал с «голосом Сола» физически существует. Ей пока не удалось найти его источник, но она уверена, что через магнитное поле тропической зоны волны с этим сигналам не проходят. Примечательно, что, получив эту информацию, Мать только нервно улыбается в ответ. Кто и с какой целью посылает этот сигнал? Делает ли это некий искусственный интеллект или же голос в головах героев принадлежит способным на телепатическое общение силам, обитающим на Kepler-22 b и пользующимся слабостями и легковерием героев? Ответа пока нет. Так или иначе цели у этого голоса, как метко заметил Кэмпион в одной из сцен нового сезона, совсем не добрые. «Сол существует, — говорит он фанатично преданному идеям митразима Полу. — Но он злой. Он убеждал меня покончить с собой, а тебя заставил выстрелить в Сью». Что случилось с Маркусом?

© HBO Max

Под конец 1-го сезона Маркус становится жертвой нападения своих же соплеменников-митраистов. Один из них, Лусиус, не только жестоко избивает героя, но и заставляет проглотить глаза Матери-некромансера. Выжив, Маркус претерпевает некоторые физические аномалии: его лицо испещряют изогнутые линии, а сам он становится гораздо сильнее и выносливее физически. Созданные по загадочным технологиям глаза некромансера, вероятно, интегрировались в человеческую ДНК, и, похоже, поэтому Маркусу удается победить Отца в схватке в начале 2-го сезона. Благодаря этим изменениям герой еще больше укрепляется в мысли, что сирота из митраистских пророчеств, которому суждено стать королем мира, — это он. Прогрессирующее ли это безумие или просветление — зависит от точки зрения. Откуда взялись некромансеры?

© DC

© DC

Митраисты утверждают, что технические характеристики некромансеров были зашифрованы в древних митраистских манускриптах. Но вышедший почти одновременно с сериалом одноименный комикс-приквел выдвигает новую версию их происхождения. В одной из сцен комикса Мать рассказывает первому поколению детей на Kepler-22 b историю войны между митраистами и атеистами и признается, что, по ее мнению, митраисты украли планы по созданию некромансеров у одной из завоеванных ими групп атеистов. Подтверждение этой теории мы находим в начале 2-го сезона, когда выясняется, что атеисты не менее технически подкованы, чем митраисты.

© DC

Примечательно, что, несмотря на то что митраисты создали некромансеров, они по какой‑то причине не захватили их с собой, когда полетели на Kepler-22 b. Вероятно, некромансеры так и остались для них чем‑то загадочным. Что, если заложенная в некромансеров программа уничтожения рано или поздно приведет их на Kepler-22 b? В финале комикса Мать успокаивает маленького Кэмпиона, которому после ее рассказа приснился кошмар с участием некромансера. Она уверяет ребенка, что некромансеры никогда не покинут Землю. Что это, если не намек на обратное?

Как Мать могла забеременеть?

© HBO Max

До того, как родить летающего некрозмея, Мать искренне верила, что ее ребенок — это подарок от ее создателя, Кэмпиона Стерджеса. Героиня полагала, что она была необъяснимым образом оплодотворена его цифровой проекцией во время ее подключения к симулятору митраистов . Виртуальная версия Стерджеса или неизвестная сущность, которая им притворялась, убедила Мать, что ее истинная миссия — это выносить и родить этого ребенка, якобы он это будущее человечества. Вероятно, эта же сущность и посылает сигналы, которые герои принимают за голос Сола. Внимательные зрители наверняка помнят, как голос в голове Маркуса запретил ему убивать Мать, когда у того была возможность. Кому‑то было очень важно, чтобы Мать произвела на свет летающего змея. Кто бы ни посылал слуховые и визуальные галлюцинации героям, он, без сомнения, очень тонкий манипулятор, делающий все возможное, чтобы реализовать какой‑то свой запутанный и грандиозный план, суть которого нам пока не ясна. После того как Мать рожает змея, она сразу же понимает, что это никакое не «будущее человечества», а что‑то чрезвычайно опасное. Мать осознает, что ее беременность не что иное, как инфекция. Она была инфицирована неким паразитом, который, вырвавшись наружу («Чужой», привет!), начинает стремительно расти и становиться похожим на существо, чей гигантский скелет герои нашли в самом начале своего пребывания на Kepler-22 b.

© HBO Max

Перед самыми родами Мать находит в пещере остатки головы андроида, и у нее возникает видение из прошлого, в котором этот ее несчастный соплеменник находится в центре ритуала. Андроид из видения помещен в додекаэдр, вокруг которого собрались фигуры в черных балахонах. Что, если ритуал — это процесс рождения андроидом некрозмея? Что, если в свое время такие ритуалы были обычной практикой на Kepler-22 b, а Мать стала жертвой изощренных манипуляций со стороны неизвестных сил, которые скрытно хозяйничают на планете?

Начали смотреть 2-й сезон и ничего не понимаете? Не волнуйтесь, сейчас мы все объясним! Внимание: здесь есть спойлеры из сюжета 1-го эпизода 2-го сезона.

Что происходит в начале 2-го сезона? Итак, в финале 1-го сезона Мать и Отец в компании с новорожденным некрозмеем (теперь его называют Номер семь) направляют свой модуль в одну из радиационных пропастей планеты. Они выдерживают перегрузки и оказываются на другой стороне планеты — в тропической зоне, куда изначально они и планировали отправиться. Номер семь тоже не погибает в расплавленном ядре: во время полета сквозь планету он достигает поистине гигантских размеров и, приземлившись, вырывается из модуля на свободу.

© HBO Max

В начале 2-го сезона все герои — дети и андроиды — оказываются в общине атеистов под нехитрым названием Коллектив, которая разместилась в тропической зоне. В отличие от мрачного и сурового сеттинга 1-го сезона, новая локация выглядит гораздо более гостеприимной. «Эта зона почти не пытается нас убить», — обращает внимание Отец. Климат в тропической зоне гораздо больше подходит для жизни, вокруг множество растительной пищи. Но Мать рада оказаться здесь не только поэтому. По ее мнению, теперь они среди своих — ведь Мать считает, что они семья атеистов. Но, как мы знаем, большинство ее воспитанников — митраисты, и многие до сих пор не отказались от своих убеждений. Оставшиеся в живых после разрушительной войны на Земле атеисты, прилетевшие в тропическую зону на Kepler-22 b, винят в гибели своей родной планеты митраистов. Поэтому на новоприбывших смотрят искоса, и конфликты, понятное дело, не заставят себя ждать. Как герои оказались в лагере атеистов? Откуда атеисты на Kepler-22 b? С андроидами вроде все более-менее понятно: они оказались в тропической зоне, пролетев сквозь подземный тоннель. А как здесь же оказались их воспитанники? В трехминутной сцене последнего эпизода 1-го сезона, на которую многие могли и не обратить внимания, Маркус натыкается в лесу на десант атеистов, а позже в небе он видит прибытие их огромного корабля под названием «Тарантул». Именно этот корабль, судя по всему, и доставил детей в тропическую зону.

© HBO Max

Общиной атеистов управляет искусственный интеллект? Все в Коллективе подчиняются приказам искусственного интеллекта по имени Траст — квантового компьютера, созданного все тем же Кэмпионом Стерджесом, ответственным за перепрограммирование Матери. Траст имеет несколько пугающую, постоянно меняющуюся биотехнологическую форму, размещается в гигантской цилиндрическом сосуде на борту «Тарантула» и общается телепатически — так его указания за секунду могут поступать прямо в мозг любого жителя Коллектива. По легенде, Траст будет управлять общиной атеистов до тех пор, пока не поймет, что они достаточно эволюционировали, чтобы перейти на самоуправление. Некоторые атеисты по понятным причинам не верят в такой исход событий и полагают, что Траст будет управлять ими вечно. Атеисты же должны ненавидеть андроидов? Почему они позволяют искусственному интеллекту управлять собой? Траст называет Мать своей сестрой — ведь у них один создатель, и не скупится на всяческие бонусы для нее, потому что именно благодаря ей расстановка сил на Kepler-22 b качнулась в пользу атеистов после того, как она истребила большую часть экипажа корабля митраистов. Странно, но, несмотря на неприязнь к андроидам, в частности к Матери — ведь в прошлом она была некромансером, главным оружием митраистов, — атеисты позволяют управлять собой искусственному интеллекту. Как так вышло, непонятно. По крайней мере в начале нового сезона ответа на этот очевидный вопрос мы не получаем. Единственный вывод, который напрашивается сам собой: структура общества атеистов, похоже, ничем не лучше митраистической. В то время как общество митраистов подчинялось четкой религиозной иерархической системе, основанной на вере, а не здравом смысле, атеисты, полностью лишенные свободы воли, беспрекословно слушаются указаний Траста, искусственного интеллекта, который лишен эмоций и руководствуется исключительно цифрами при принятии решений.

Посмотрели финал 2-го сезон и не поняли, что это было? Не волнуйтесь! Сейчас мы попытаемся все объяснить. Внимание: здесь есть спойлеры из финала 2-го сезона. Не читайте, если еще не досмотрели его!

Счастье в неведении В финале 1-го сезона, как мы уже упоминали выше, Мать и Отец осознают, что существа, на которых они охотились для пропитания детей, — это деградировавшие люди. Андроиды решают не говорить детям о своем открытии, чтобы их не травмировать.

© HBO Max

В финальном эпизоде 2-го сезона, который называется «Счастье», Отец обсуждает это решение с, пожалуй, главным новым персонажем 2-го сезона, древним андроидом, получившим имя Бабушка . Она одобряет такой подход и замечает, что залогом хорошей жизни человека является его собственное счастье, а не какое‑то знание. «Неведение — благо?» — уточняет, ухмыляясь, Отец. «Не то чтобы благо, — отвечает Бабушка, созданная неизвестной цивилизацией, населявшей Kepler-22 b много тысячелетий назад. — Скорее главное условие для выживания». Отец, отличающийся своей тактичностью, отмечает, что это, конечно, интересная точка зрения, но он ее не разделяет: «Любопытство, развитие разума — вот основа для достойной жизни людей». «It’s evolution, baby!» Андроиды ведут этот диалог, наблюдая за детьми, которые вылавливают съедобные водоросли из кислотного океана. Климат тропической зоны резко изменился после разрушения электромагнитного поля и вместо фруктов здесь теперь только усиливающиеся снегопады. Дети замечают, что кожа на их руках начинает меняться, грубеть, и чувствуют желание погрузиться в воду, она теперь гораздо теплее воздуха, температура которого с каждым днем все больше снижается.

© HBO Max

Тут мы понимаем, что монстры из океана — это такие же деградировавшие люди , как и существа из радиационных пропастей планеты. Причем деградировали они явно не без помощи таких андроидов, как Бабушка, которые были созданы для того, чтобы любыми способами оберегать человечество от вымирания. Руководствуясь лучшими намерениями и железной логикой, лишенные эмоций древние андроиды Kepler-22 b подтолкнули цивилизацию, населявшую планету много тысяч лет назад, к деградации во имя выживания. И, очевидно, ровно такая же участь ждет всех недавно прибывших, включая детей. «Твоя цель — обеспечить вечную жизнь человечества, а ты способствуешь их деградации», — возмущается Мать, оказавшаяся в плену коварной Бабушки. «Да, так и есть, — парирует древний андроид. — Они останутся человеческими существами и продолжат жить. Просто станут упрощенными, но более счастливыми версиями самих себя». Не молись — играй! «Когда страх побеждает, даже атеисты придумывают себе богов, чтобы молиться им», — замечает наделенная мудростью многих тысячелетий Бабушка, когда видит девочку-атеистку, которая считает Мать-некромансера своим спасителем и даже сделала кулон из ее фигуры. «Но эти молитвы не будут отвечены. Поэтому лучше играйте — так вы выживете», — призывает она измученных тяжелыми временами людей к наипростейшей форме эскапизма и начинает раздавать им новые голографические игры.

© HBO Max

Многоходовочка Сущности Источник сигнала, который верующие принимали за голос бога Сола, теперь называют Сущностью. Последние новости от Бабушки: Сущность опасна и от ее влияния нужно оградить не только детей, но и всех колонистов. По всей планете разбросано множество артефактов, с помощью которых Сущность может заставить любого стать жертвой ее манипуляций, как это случилось со Сью, превратившейся в дерево. Проблема в том, что в отсутствие электромагнитного поля, которое было разрушено Матерью, когда она убила летающего змея, оградить людей от сигнала Сущности невозможно. Змей, в свою очередь, стал опасен, после того, как поглотил дерево, в которое превратилась Сью. Как мы помним, Сью следовала указаниям Сущности. Так что, очевидно, все эти действия были направлены исключительно на то, чтобы разрушить электромагнитное поле над тропической зоной. У Сущности явно есть план, продуманный на много ходов вперед. Бабушка, наделенная многовековым опытом видит спасение человечества в его деградации. «После того, как человечество уйдет под воду, — объясняет она Матери. — Сущность снова погрузится в сон». Что случилось с Маркусом? И снова «Воспитанные волками» оставляют нас с этим вопросом. Бедняга Маркус снова попал в передрягу и после пытки, устроенной его бывшим подчиненным Лусиусом, начал левитировать вниз головой. Что происходит? Ответа нет — ждем 3-й сезон.