Несмотря на продолжающуюся пандемию, кинопрокат жив и даже время от времени оказывается в плюсе. Пора составить планы, пока все снова не отменилось, ведь (осторожный) поход в кино на прокатный релиз — все еще одно из самых надежных развлечений в городе.

«Параллельные матери» С 3 февраля

Свежая мелодрама Педро Альмодовара — как всегда запутанная и невыносимо стильная. В центре сюжета — две матери, познакомившиеся в роддоме, и их страхи: подмена новорожденного, смерть в младенчестве . Пенелопа Крус получила приз за актерскую работу в Венеции, имеет и шансы на «Оскаре». Даже если вы устали от Альмодовара или никогда не любили его, для этой картины стоит сделать исключение — критики ее, как один, называют одной из лучших работа мастера «женского» кино. Ну а если вы поклонник режиссера, то это явно главный маст-си месяца.

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«Хинтерленд: Город грехов» С 3 февраля

Австрийский неонуар, применяющий цифровые технологии кино к традициям немецкого экспрессионизма (об этом с гордостью сообщает сам режиссер Штефан Руцовицки). Чтобы все было совсем понятно про эстетику хромакея и компьютерного раскрашивания задников , отечественный прокатчики добавили бесстыдный подзаголовок «Город грехов». На фестивале радикального авторского кино в Локарно этот фильм о ветеране Первой мировой в поисках маньяка завоевал приз зрительских симпатий. Награда-оксюморон полностью объясняет, в чем особенность релиза: это зрительское кино в низком жанре, но с высокими эстетическими замашками. Пожалуй, для неонуара такой подход — самый оптимальный.

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«Анчартед: На картах не значится» С 10 февраля

Экранизация популярной серии приключенческих видеоигр, призванная так же эффектно выстрелить в этом жанре и в кино. Легкомысленная тональность — классика жанра еще со времен «Индианы Джонса», тема с потерянными морскими сокровищами явно отсылает к «Пиратам Карибского моря», а Том «Питер Паркер» Холланд в главной роли без перебоя отмачивает трюки в диапазоне реалистичности от Джеки Чана до Вина Дизеля . Хмурого старшего товарища играет Марк Уолберг в своем недооцененном комичном амплуа; в роли злодея — Антонио Бандерас. Всем руководит режиссер Рубен Флейшер («Добро пожаловать в Зомбиленд», «Веном»), он-то знает толк в высококлассных постыдных развлечениях.

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«Смерть на Ниле» С 10 февраля

Второй лощеный детектив-блокбастер Кеннета Браны про Пуаро Агаты Кристи. «Восточный экспресс» пять лет назад собирал звезд А-класса вроде Деппа и Дефо, а на теплоходе «Карнак» помимо самого Браны в главной роли ныне плывут Галь Гадот, Аннетт Бенинг, Расселл Брэнд и Арми Хаммер. Вопреки голливудскому тренду, последнего актера, попавшего в опалу из‑за обвинений в каннибалистском фетише, не стали заменять и вырезать из фильма — то ли по экономическим соображениям (фильм и так несколько лет пролежал на полке), то ли просто потому что Хаммер здесь играет слишком подходящую роль мерзавца. Даже если китчевый подход к жанру герметичного детектива вас не прельщает, потенциально последняя главная роль Хаммера на большом экране — уже аттракцион.

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«The Beatles: Get Back — Концерт на крыше» С 11 февраля

Дополнение к документальному сериалу Питера Джексона про запись последнего альбома The Beatles — легендарный концерт на крыше, отреставрированный для кинотеатров IMAX. Надо сказать, что технология реставрации, которой пользуется Джексон, весьма специфическая: в качестве инструмента задействованы нейросети и алгоритмы, а потому местами музыканты начинают выглядеть как компьютерные персонажи из «зловещей долины»Феномен психологии, гласящий, что с увеличением реалистичности ненастоящего человека (3D-модели, робота) повышается градус неприязни и отвращения у людей-наблюдателей. (замыленная текстура кожи, излишне детализированные нейросетью волосы). Так что увидеть это зрелище стоит не только ради концерта, прерванного полицией на 40-й минуте, но и ради причудливого видения режиссера, выступающего в роли безумного адепта новейших технологий.

«Камон Камон» С 17 февраля

Черно-белая бессюжетная инди-драма от воспевателя повседневности Майка Миллса, мастера кино для чувствительных интеллигентов («Начинающие», «Женщины XX века»). Чуть ли не главная составляющая успеха этого режиссера — это безупречный вкус в актерах, и здесь он превзошел сам себя: журналиста, делающего детские интервью и налаживающего трогательные отношения с племянником, играет Хоакин Феникс. Последнему давно пора было вернуться к ролям обычных (что не обязательно означает простых) людей после партий Иисуса и Джокера (буквально две последние его роли). На случай если трепетный инди-кинематограф Миллса обычно вас раздражает, критики считают новую работу без пяти минут шедевром, и вообще с годами этот режиссер становится только лучше — стоит вспомнить, что свою лучшую работу на сегодняшний день он снял в 2019 году, и это был получасовой клип для группы The National.

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«Внебрачные связи» С 17 февраля

Свежайшая французская мелодрама, которую давний каннский фаворит Арно Деплешен («Рождественская сказка») снял по роману Филипа Рота. В главной роли — короткостриженная Леа Сейду с сигаретой , практически пародийный в своей очевидности выбор. Она — любовница знаменитого писателя, у которого есть жена и другие, бывшие любовницы. В общем, противников французских мелодрам на этот фильм и силком не затащить, ведь здесь собраны, вероятно, все самые раздражающие тенденции жанра (успешные люди красиво страдают, занимаясь только сексом и ерундой). А с другой стороны, любителей жанра только порадует такая приверженность традициям и простым радостям умудренного жизнью режиссера.

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«Удовольствие» С 23 февраля

Скандальная драма об изнанке порноиндустрии из программ Канн и «Сандэнса», поставленная многообещающей дебютанткой Ниньей Тюберг. Юная татуированная шведка приезжает в Лос-Анджелес, чтобы покорить порноолимп, параллельно переживая трудности с менеджментом и охраной труда на съемочной площадке . Будет ли картина сопровождаться в российском прокате купюрами, не сообщается, но после случая с «Безумным кино для взрослых», где 10 минут фильма заменили черным экраном, стоит держать ухо востро.

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«Лулу и Бриггс» С 23 февраля

Ченнинг Татум пропал с радаров пять лет назад: последние две кинопремьеры с его полноценным экранным участием — «Удача Логана» и «Kingsman: Золотое кольцо» — состоялись еще в 2017 году. Теперь же он возвращается не просто с главной ролью, а с целым режиссерским дебютом . В комедийном роуд-муви «Лулу и Бриггс» Татум выступит постановщиком и сыграет главную роль — ветерана, путешествующего на похороны друга в компании вредной бельгийской овчарки Лулу. Сорежиссером и автором сценария здесь выступает Рид Кэролайн, ранее написавший дилогию «Супер Майк!» с Татумом в главной роли. Именно неповторимая нежная интонация , с которой Кэролайн в прошлый раз рассказывал о мужественности в современной Америке (в тот раз это были стриптизеры, в этот — солдаты), и есть основная причина ждать выхода фильма в широкий прокат в День защитника отечества.

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«Сирано» С 24 февраля

Очередную киноадаптацию героической комедии «Сирано де Бержерак» поставит начисто лишенный иронии режиссер Джо Райт («Гордость и предубеждение», «Анна Каренина»), превращающий все в меланхоличную мелодраму. Зато на заглавную роль физически неполноценного острослова и дуэлянта сделан поистине гениальный выбор — Сирано сыграет Питер Динклейдж (он уже играл эту роль на сцене). В роли его безответной любви Роксаны — Хейли Беннетт, за нежную музыку отвечают братья Десснеры из рок-группы The National . Остается только понадеяться, что и здесь найдется хотя бы один музыкальный номер, сравнимый по величию с исполнением «Нирваны» в райтовском «Пэне».