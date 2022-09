«Газетчицы»: совсем не «Очень странные дела» от Amazon

Например, саундтрек сериала, в отличие от тех же «Очень странных дел», умело сбалансирован песнями из разных эпох: здесь есть и 1980-е (New Order и Danzig), и 1990-е (Pavement и Red Hot Chili Peppers), и даже 2000-е с 2010-ми (LCD Soundsystem и Beach House). И это неудивительно — ведь героини путешествуют по разным десятилетиям. Особенно уместно в одной из сцен звучит инди-хит 2015 года «I Thought the Future Would Be Cooler»: будущее не производит на девочек-подростков из 1980-х сильного впечатления, и они очень быстро к нему адаптируются.