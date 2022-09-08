«Газетчицы»: совсем не «Очень странные дела» от Amazon

Затерянный хит «Газетчицы» сейчас трудно отыскать на Amazon Prime Video в тени приквела «Властелина колец», но мы готовы провести в компании сериала не только выходные, но и, если карты лягут правильно, ближайшие несколько лет. В основе шоу лежит одноименная серия комиксов Брайана К.Вона, создателя культового комикса «Сага» и редактора сценариев нескольких сезонов «Остаться в живых». В центре сюжета комикса — четверо подростков, рассекающих на велосипедах по провинциальному городку в 1980-х, но не спешите обвинять «Газетчиц» в бессовестном подражании «Очень странным делам». Первые выпуски комикса Вона были опубликованы примерно за год до того, как вышел первый сезон главного Netflix-хита. Так что еще неизвестно, кто у кого списал домашку .

Итак, 1 ноября 1988 года, ночь после Хеллоуина, которая в Стоуни-Стриме, выдуманном пригороде Кливленда, также известна как Адский день. Героини сериала — двенадцатилетние девочки-подростки, занимающиеся утренним развозом свежих выпусков The Cleveland Preserver, — выезжают на работу еще до рассвета и боятся вовсе не духов умерших и прочей нечисти, а местных пьяных гопников, которые еще не разошлись по домам.

Ряженые гопники Стоуни-Стрима из комикса © Image Comics

Для Эрин (Райли Лай Нелет), дочери китайских иммигрантов в первом поколении, эта ночь — дебют в качестве газетчицы. Героине не везет, и первым делом на ночных улицах Стоуни-Стрима она сталкивается со злющим расистом. Но на помощь ей приходит местная хулиганка Мак (София Росински), циничная матерщинница из неблагополучной ирландской семьи, при проработке образа которой создатели сериала явно вдохновлялись персонажем Эдварда Ферлонга из «Терминатора-2».

В комиксе вместо злющего расиста фигурировал мачо-полицейский © Image Comics

Мак знакомит Эрин с еще двумя участницами местной команды газетчиц — афроамериканкой Тиффани (Камрин Джонс), одержимой всевозможными гаджетами и новыми технологиями, и еврейкой Кей Джи (Фина Страцца), семье которой принадлежит половина городка.

Гаджет-фрик Тиффани снабжает газетчиц рациями уоки-токи, одну из которых в процессе развоза газет отнимает парочка подростков в черных худи. Погнавшись за обидчиками, газетчицы обнаруживают — ни много ни мало — машину времени , припрятанную в заброшенной стройке. И тут-то начинается все самое интересное. Предрассветное небо окрашивается в ядовито-пурпурный, все жители Стоуни-Стрима куда‑то исчезают. Мак паникует, хватается за отцовский пистолет и нечаянно выстреливает в живот Эрин, после чего девочки, не без помощи воришек в черных худи, весьма непонятным образом переносятся в 2019-й.

Первый эпизод «Газетчиц» вышел, на удивление, сумбурным и способен легко отпугнуть даже будущего фаната сериала. Несмотря на то, что адаптацией комикса для малого экрана занималась Стефани Фольсом (сценарии «Тор: Рагнарек» и «История игрушек-4»), некоторые моменты пилота «Газетчиц» способны обескуражить даже опытного зрителя. Если не быть знакомым с первоисточником, то можно не только не понять, как героини перенеслись в будущее, а просто-напросто не заметить сам этот процесс. Настолько неуклюже снят этот момент. Может быть, это из‑за того, что Фольсом покинула проект на финальных стадиях его разработки, но, скорее всего, дело в небольшом бюджете экранизации, не позволившим воплотить на экране причудливый мир комикса полностью.

Но, поверьте на слово, в последующих сериях «Газетчицы» не только смогут оперативно привести себя в порядок, но и с каждым новым эпизодом будут становиться все более интригующими. Так что если вы все-таки продолжите просмотр, то, скорее всего, крепко подсядите на приключения двенадцатилетних газетчиц по пространственно-временному континууму .

Хотя, надо признать, некоторым зрителям может потребоваться больше одного эпизода, чтобы проникнуться «Газетчицами». Все потому, что в завязке сюжета слишком много всего намешано. Оказавшись в будущем, юные героини обнаружат себя посреди вселенского противостояния двух группировок путешественников во времени — так называемых Старорежимников, следящих за неизменностью временного континуума, и противостоящих им бунтарей, которые пытаются исправить будущее. Кто из них хороший, а кто — плохой, совершенно невозможно разобраться.

Первых возглавляет эксцентричный Праотец (Джейсон Манцукас, для которого эта роль может стать звездной), предпочитающий одеваться в сандалии поверх носков, шорты и футболки с рэперами. Его сравнение прямой линии времени с аудиокассетой , на которую нельзя постоянно записывать все новые микстейпы, — это нечто совершенно новенькое во вселенной фильмов о путешествиях во времени.

В комиксе Праотец носит не только футболки с Public Enemy, но и, например, с логотипом «Вудстока» © Image Comics

К тому же в сюжете присутствуют множественные версии одних и тех же персонажей. Перемещаясь из одного десятилетия в другое, двенадцатилетние газетчицы сталкиваются с самими собой на разных этапах своей жизни в будущем, и это создает не только комичные ситуации, но и массу драматических моментов.

«Газетчицы», без сомнения, заслуживали большого бюджета, но создатели сериала — с благословения самого автора комикса — предпочли сфокусироваться не на дорогих спецэффектах, которые однозначно потребовались бы при детальном переносе комикса на экран, а на эмоциональной составляющей первоисточника. Именно это в результате выигрышно отличает «Газетчиц» от собратьев по цеху комиксовых адаптаций.

«Один из наших шоураннеров, Кристофер С.Роджерс (создатель сериала „Остановись и гори“. — Прим. ред.), сказал, что не хочет делать караоке-версию комикса, повторяя его нота в ноту. И я буквально влюбился в эту идею. Как зритель я бы хотел иметь возможность удивляться, даже если я и написал всю эту историю», — признается Брайан К.Вон в интервью.

Путешествия во времени — не более чем фон для исследования характеров четырех главных героинь. Причем сценаристы «Газетчиц» весьма основательно их прописали. Зачастую современные сериалы забывают как следует прорабатывать портреты персонажей в угоду стройности сюжета и стремительности экшена. Хотя в этом и есть, кажется, изначальный смысл создавать сериал, а не фильм — иметь возможность как следует и не спеша разобраться с особенностями характера персонажей. В этом плане сценаристы «Газетчиц» проделали просто гигантскую работу: им удалось создать весьма правдоподобные, яркие портреты героинь и в двенадцать лет, и в двадцать три и сорок три года.

Самое большое развлечение для сценаристов «Газетчиц» (а значит, и для зрителей) — столкновение двух разновозрастных ипостасей одной героини. Столкновение детских наивных фантазий и разочаровывающей реальности. То, кем каждая из газетчиц становится в будущем, полностью не совпадает с тем, кем она хотела стать в детстве.

«Газетчицы» — это история примирения того, кем мы хотим быть, и того, кем мы являемся на самом деле, завернутая в сверкающую обертку сайфая.

Эрин в 1988-м — жизнерадостна и амбициозна, у нее есть четкое видение того, что она хочет от жизни. В жизни сорокатрехлетней Эрин творится полный бардак — героиня глубоко разочарована и растеряна.

Комиксовая взрослая Эрин много матерится, что заметно смущает 12-летнюю Эрин © Image Comics

Наблюдать за этим — одно удовольствие, если вы, конечно, не ждали от «Газетчиц» стопроцентного сайфай-экшена. В таком случае вы, скорее всего, будете несколько разочарованы. Не то чтобы в «Газетчицах» нет крутых жанровых составляющих. Есть, и даже в избытке: летают птеродактили, гигантские роботы используются в качестве машин времени , а серебристые костюмы Старорежимников могут вызвать у самых взрослых отечественных миллениалов слезу умиления, напомнив о главном фантастическом хите советского телевидения середины 1980-х.

Но сайфай-элементы, отвечающие в «Газетчицах» за зрелищность, работают здесь только в связке с погружением во внутренний мир героинь. Заглавный квартет — само сердце сериала, что заметно отличает «Газетчиц» и от «Очень странных дел», сравнений с которыми, очевидно, не избежать, и от восьмидесятнических хитов студии Amblin, которыми оба сериала явно вдохновлялись.

Вряд ли «Газетчиц» получится использовать в качестве временной замены в ожидании нового сезона «Очень странных дел». Это далеко не девичья копия Netflix-хита. Непохоже, что создатели сериала решили: давайте сделаем так же, только у нас на великах будут девчонки.

Отличие «Газетчиц» от «Очень странных дел» не в том, что центральные персонажи — девочки-подростки. И не в том, что здесь почти отсутствует сколько‑нибудь заметная хоррор-составляющая. И даже не в том, что создатели сериала не очень-то ностальгируют по 1980-м .

Например, саундтрек сериала, в отличие от тех же «Очень странных дел», умело сбалансирован песнями из разных эпох: здесь есть и 1980-е (New Order и Danzig), и 1990-е (Pavement и Red Hot Chili Peppers), и даже 2000-е с 2010-ми (LCD Soundsystem и Beach House). И это неудивительно — ведь героини путешествуют по разным десятилетиям. Особенно уместно в одной из сцен звучит инди-хит 2015 года «I Thought the Future Would Be Cooler»: будущее не производит на девочек-подростков из 1980-х сильного впечатления, и они очень быстро к нему адаптируются.

А вот в комиксе все же хватает отсылок к поп-культуре 1980-х. Например, на стене комнаты Эрин висят постеры Depeche Mode и подросткового хоррора «Взвод монстров» © Image Comics

Главное отличие в том, какой гигантский диапазон тем охватывают «Газетчицы». В сериале рассуждают о проблемах взросления (одна из героинь проходит через опыт первых месячных) и сексуальной самоидентификации, страхе смерти и кризисе среднего возраста, предназначении, наличии свободы воли у человека и детерминизме. Только благодаря талантам юных актрис и команды сценаристов все эти элементы не превращаются в несъедобную кашу, а гармонично вплетаются в то безумие, которое творится вокруг героинь.

Первый сезон «Газетчиц» заканчивается на очень жирном клиффхэнгере, который оставляет массу вопросов. Но именно благодаря ему мы теперь можем хотя бы приблизительно представить весь масштаб этой саги. Без сомнения, «Газетчицам» просто необходим второй сезон , чтобы в полную силу продемонстрировать, на что они способны.

Тем более что создатели сериала внесли значительные изменения в сюжет экранизации , сделав сериальных «Газетчиц», по их словам, Wikipedia-proof. События в сериале на определенном этапе начинают развиваться по совершенно отличному от комикса сценарию. То есть теперь даже хардкорные фанаты первоисточника не могут знать, куда дальше повернет сюжет сериала.