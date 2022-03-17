Новый нетфликсовский блокбастер «Проект „Адам“» стал, пожалуй, первым международным стриминговым хитом, который российские зрители массово смотрят неофициально. В новой реальности сделать это легально, к сожалению, все сложнее. Рассказываем, как фантастика возвращает зрителей в беззаботные времена.

В новом детище создателя франшизы «Ночь в музее» Шона Леви «Проект „Адам“» 42-летний герой Райана Рейнолдса (собственно, Адам) переносится из будущего на тридцать лет назад — в 2022-й, где встречается с собой 12-летним. Объединив усилия, Адамы спасают мир от вселенского зла в лице воинствующей миллионерши в исполнении Кэтрин Кинер.

Что ни говори, а есть что‑то магическое в отрезках времени в тридцать лет.

Тридцать лет назад, когда сегодняшним сорокалетним из России было лет восемь-десять, они с завидным упрямством по много раз ходили в кино на одни и те же три фильма — «Кинг-Конг» с молодым Джеффом Бриджесом, «Враг мой» с молодым Деннисом Куэйдом и «Полет навигатора», который, в отличие от предыдущих двух, хотя бы подходил им по возрасту. Примерно в это же время мировые киночарты рвал в клочья «Бэтмен» Тима Бертона. Образы из этих трех фильмов накрепко засели в юных головах, и выбить их оттуда даже сегодня не способны никакие жизненные передряги. Новый нетфликсовкий хит «Проект „Адам“» — это еще один после «Очень странных дел» и порожденного ими сонма эпигонов сносный способ вернуться в те благословенные времена, когда ты по сто раз мог смотреть один и тот же фильм, тратя на билет последние карманные деньги.

Удивительным образом выход «Проекта „Адам“» совпал с моментом, когда история в нашей стране, совершив полный оборот, снова повторяется. В России снова нет «Макдоналдса», в кинотеатрах страны — свежих премьер, а мировые киночарты рвет в клочья новый «Бэтмен». Спустя тридцать лет круг замкнулся.

При просмотре одной из открывающих сцен «Адама», в которой юный герой под тревожную музыку идет по ночному лесу с фонариком, отечественный взрослый зритель внезапно для самого себя вспомнит тот самый «Полет навигатора», в то время как другие его ровесники смахнут скупую слезу, умилившись параллелям с «Инопланетянином». Знаменитое спилберговское творение, без сомнения, протоптало дорожку «Навигатору», но, к сожалению, не попало в свое время в советский кинопрокат. Но как бы ни различались наши детские кинематографические воспоминания, мысли и эмоции от просмотра «Адама» у большинства взрослых зрителей, независимо от их места проживания, будут приблизительно одинаковые: раньше мир был гораздо проще, радость — незамутненной, а будущее — самым радужным . До недавнего времени мы все жили в мире почти победившего глобализма, и, очевидно, этим и объясняется удивительное единодушие в зрительских оценках «Проекта „Адам“» по обе стороны океана. Например, 42-летний режиссер «Тихого места» Джон Красинки признался, что мощно погрузился в детство во время просмотра фильма и расплакался. Такая же участь запросто может ожидать его ровесника из Воронежа, уставшего от бесконечной череды плохих новостей.

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«Проект „Адам“» беззастенчиво играет с нашей ностальгией и практически полностью построен на ней. Порой складывается впечатление, что смотришь энергично смонтированную нарезку сцен из знаменитых блокбастеров 1980-х, которые связаны условным и, в общем-то, не очень важным сюжетом. Помимо очевидных и порядочно уже набивших оскомину подмигиваний знаменитым детищам студии Amblin вроде «Шпаны и пиратского золота» и «Инопланетянина», в «Проекте „Адам“» нашлось место отсылкам к «Большому» с Томом Хэнксом и к «Терминатору». А также к трилогии «Назад в будущее», без отсылок к которой — так уж повелось — не обходится ни один фильм про путешествия во времени. Конечно же, вспоминаются «Звездные войны» — тут вам и лазерный меч, и сцена погони в лесу, как в «Возвращении Джедая». Все эти отсылки и пасхалки склеены пулеметными очередями диалогов между остроумным взрослым Адамом и еще более остроумным юным Адамом (13-летний дебютант Уокер Скобелл на раз уделывает старшего коллегу Рейнолдса). Обмен колкостями порой вносит заметное оживление в напрочь пластиковый и предсказуемый мир фильма , в котором одно заезженное клише нон-стопом сменяет другое. Острый на язык юный Адам, естественно, страдает от буллинга в школе. Хулиганы постоянно поджидают его в закоулках коридоров школы и бьют под дых ровно так же, как это делали тридцать лет назад злодеи из «Назад в будущее», «Каратэ-пацана» и каждого второго романа Стивена Кинга.

© Netflix

Женские образы в «Адаме», как и во многих образцовых мейнстримовых фильмах из 1980-х, которыми он вдохновляется, максимально картонные и по большому счету выполняют функцию фона. Дженнифер Гарнер, несомненно, заслуживает лучшего, что уж говорить о Кэтрин Кинер. Прекрасной актрисе авторского кино здесь не просто нечего играть — ее впервые в жизни вынуждают играть плохо. Хотя это можно свалить на визуальные эффекты, с помощью которых создали молодой вариант ее героини. На всякий случай авторы «Проекта „Адам“» добавляют к этому восьмидесятническому миксу небольшую, но заметную порцию 2010-х в виде «Стражей Галактики», позаимствовав оттуда красавицу Зои Салдану и ностальгический саундтрек с рок-хитами 1970-х. Почему похождения пацана из 2022-го озвучены песнями Led Zeppelin и Boston — это отдельный вопрос, но кто станет жаловаться: детям все равно, а папы порадуются.

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Юные зрители, в компании с которыми и нужно смотреть «Проект „Адам“», конечно же, всего этого не заметят, а просто без особого сопротивления и с удовольствием отдадутся во власть закручивающегося водоворота экшена, порадуются наклейке с Дедпулом в комнате юного Адама и, возможно, слегка заскучают на мелодраматическом финале. В этот же водоворот, немного посопротивлявшись и побрюзжав по поводу сценарных дыр и отсутствия логики, отправятся и взрослые. Постановщик «Проекта „Адам“» Шон Леви, ответственный за появление на свет прошлогоднего «Главного героя» с тем же Райаном Рейнолдсом, выбрал настолько угрожающий любому здравомыслию темп, что задумываться о поворотах сюжета некогда. Шон Леви просто хочет вас развлечь, что плохого? Какая разница, зачем оба Адама отправляются в 2018-й, если там они встретят героя Марка Руффало, который — пусть и ненадолго — заметно облагородит общее положение вещей. Большой вопрос, будут ли сегодняшние десятилетние дети пересматривать «Проект „Адам“» по сто раз и вспомнят ли что‑нибудь из него спустя тридцать лет в свои сорок. Время покажет.