Еще один сериал о внутренней кухне редакции периодического печатного издания из прошлого. На этот раз речь идет об одной из крупнейших газет в Японии, куда в конце 1990-х, по сюжету сериала, устраивается молодой американец Джейк Эдельштейн, переехавший из родного Миссури в Токио в надежде на головокружительную карьеру криминального репортера.

Это реальная история: Джейк Эдельштейн — существующий журналист. В 1990-х он на самом деле стал первым иностранцем, попавшим в штат одной из пяти главных национальных газет Японии Yomiuri Shimbun, а после написал об этом своем опыте увесистый том мемуаров «Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan», который и лег в основу сериала.

В сериале Эдельштейн в исполнении Энсела Элгорта из «Малыша на драйве» и спилберговской «Вестсайдской истории» предстает нагловатым, назойливым и очень амбициозным молодым человеком (кажется, актер других и не играет). Герой не задумываясь отпускает комментарии насчет свежей татуировки молодого члена «Якудзы» в общественном туалете, позже флиртует с девушкой, которая бандиту явно приглянулась, пристает к суровым токийским полицейским с глупыми вопросами, а к самому крутому из них (Кен Ватанабэ) внаглую заявляется домой.

Благодаря такой отчаянной отваге и вере в то, что ему все сойдет с рук, герой-симпатяга оперативно начинает делать успехи на новой работе, а вскоре оказывается в самом центре разборок между группировками «Якудзы». Несмотря на то что пробивной парень привык всех очаровывать, проблем у него хватает: в редакции все на него орут и постоянно ставят на место, потому что он — гайдзин, то есть «человек извне» («приезжий»), и делает все не так, как положено. К тому же Джейк явно не просто так свалил на край света подальше от своей (на первый взгляд) вполне благополучной семьи.

В это время плохой токийский коп (Хидэаки Ито) думает, как бы подцепить европейскую девушку. Хороший коп (тот, который Ватанабэ) переживает, что ему не дают вести расследование, потому что задача токийского следователя закрывать дела, а не усложнять все. Молодой якудза (Се Касамацу) страдает от дедовщины не меньше Эдельштейна. Центральный женский персонаж, американка Саманта (Рейчел Келлер), работающая хостес в ночном клубе, не может приобрести недвижимость на честно скопленные деньги, потому что все японские риелторы, похоже, еще те сексисты и расисты.

«Полиция Токио» — настоящий пир для фанатов неонуар-эстетики. Токио конца 90-х цветет миллионами неоновых вывесок, красиво отражающихся в лужах, по которым, расталкивая разношерстную японскую топлу, носится энергичный герой. Все это мы уже, конечно, видели много раз, но такое просто не может надоесть. При всей этой визуальной насыщенности сюжет «Полиции Токио» разворачивается нарочито медленно — к концу третьего эпизода мы только начинаем понимать, кто есть кто в этой истории.

Большая часть действия происходит в разнообразных токийских питейных заведениях. Герои перемещаются из пафосных караоке-баров в темные тесные забегаловки, что‑то постоянно пьют, беспрестанно курят, много разговаривают. Их разговоры — отдельное удовольствие для фанатов японской поп-культуры 1990-х. Из праздной болтовни персонажей мы узнаем, что Джейк и Саманта слушают Кахими Кари, зачитываются мангой «Голова дракона» и «Мальчишки двадцатого века».

Среди создателей сериала значится Майкл Манн, тот самый, что свел Де Ниро и Пачино в одном кадре в знаменитой «Схватке» 1995 года. Но режиссер снял только первую серию, а в остальном ограничился продюсерскими функциями. Это, к сожалению, бросается в глаза. Если во время просмотра пилота постоянно ловишь себя на ощущении, что сериалы в последнее время не сильно-то отличаются от полноценного полнометражного кино, то дальше это чувство, увы, пропадает. Правда, маэстро слегка оплошал с саундтреком в первом эпизоде — девушки в токийском клубе 1990-х танцуют под треки Келли Роуленд и The Raveonettes, которые вышли уже в новом веке и не могли звучать в Токио 90-х.