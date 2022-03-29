Что происходит в мире сериальных новинок? Неожиданное возвращение австро-немецкого нордического нуара, экранизация знаменитых медицинских мемуаров британского акушера-гинеколога, хоррор-версия «Остаться в живых» и финальный сезон «Убивая Еву».

«Перевал» («Der Pass»), 2-й сезон С 21 января (Sky/«Кинопоиск HD»)

Финал первого сезона австро-немецкого «Перевала», создатели которого одновременно вдохновлялись сериалом «Мост» и романами Ю Несбе о похождениях Харре Холи, не оставлял никакой надежды на продолжение.

Спойлеры: Убедившись, что жизнь его немецкой напарницы по делу Крампус-киллера Элли Стокер (Юлия Енч) вне опасности, австрийский грязный коп Гедеон Винтер (Николас Овчарек), больше похожий на списанную в утиль рок-звезду, чем на следователя, в попытке убежать от своего прошлого отправляется куда глаза глядят. Но в последние минуты сезона к его машине подъезжает мотоциклист, выпускающий в героя три пули в упор. Титры.

Согласитесь, странно было ждать продолжение после такого. Но тем не менее вот он, второй сезон «Перевала», и кажется, его сценаристам пришлось хорошенько потрудится, чтобы сиквел не выглядел надуманным или халтурным. Беднягам нужно было не только вернуть в игру расслабленного гедониста-нигилиста Гедеона с того света, но и сделать так, чтобы его пути вновь пересеклись с Элли. На то, чтобы естественным образом разрулить все случившееся в финале, у них ушло целых четыре эпизода. Нельзя сказать, что в течение всего этого экранного времени ничего не происходит. Происходит, и очень много. Но только в середине сезона в результате очень неожиданного твиста расстановка фигур на доске начинает напоминать прежнюю — полноценно вернуть все в нужное русло, сохранив обязательную для жанра реалистичность, очевидно, просто не представлялось возможным (да и, похоже, не входило в планы сценаристов). Им явно было нелегко, но у них удивительным образом все получилось. Более того, продолжение не просто с легкостью даст фору оригиналу в плане саспенса, оно выводит сюжет на немного другой уровень, сдобрив нордический нуар заметной долей сюрреализма — во втором сезоне «Перевал» не спеша забирается на территорию Дэвида Линча . В то время как Элли страдает от мощнейшего посттравматического синдрома, который ей все сложнее скрывать от начальства, Гедеон отлеживается в коме и видит очень странные, красивые и реалистичные сны. Вскоре в окрестностях Зальцбурга находят изувеченный труп юной немецкой туристки.

«Будет больно» («This Is Going to Hurt») С 8 февраля (BBC One/«Кинопоиск HD»)

Натуралистичное медицинское драмеди. В основе — автобиографичная книга «Будет больно: история врача, ушедшего из профессии на пике карьеры», написанная бывшим акушером-гинекологом Адамом Кеем, который проработал в лондонской государственной больнице с 2004 по 2010 годы. За эти годы Кей проделал стремительный путь от интерна до старшего ординатора и, как это видно из отечественного названия его книги, ушел из профессии в самом расцвете сил. Причиной стали просто бесчеловечные, на его взгляд, условия труда государственного врача и, как следствие, банальное выгорание. В кратчайшие сроки Кей переквалифицировался в сценариста, приняв участие в работе над рядом британских ситкомов, включая анимационных «Ублюдков». «Будет больно» — его дебют в качестве писателя. Книга, состоящая из дневниковых записей Кея, которые он вел во время работы в больнице, вышла в 2017 году и мгновенно стала национальным бестселлером. Работа над экранизацией началась практически сразу после выхода книги, в том же 2017 году. Кей взял на себя функции сценариста и исполнительного продюсера, режиссерское кресло разделили Люси Форбс («Конец ***го мира») и Том Кингсли (оригинальные британские «Призраки»), а главная роль досталась Бену Уишоу («Парфюмер» и «Паддингтон» в одном лице). И сериал, без сомнения, — один его большой бенефис. «Не уверен, что хочу визуализировать некоторые моменты этой книги», — примерно так звучит один из самых популярных комментариев под трейлером сериала. Действительно, сериал не посоветуешь особо впечатлительным зрителям, особенно беременным. Фанатам «Анатомии страсти» тоже лучше держаться от «Будет больно» подальше. Натуралистичные сцены здесь перемежаются с энергичной клиповой нарезкой безумных будней государственной больницы. Не успев толком представить персонажей (ничего, познакомитесь на ходу), создатели сериала в первые же минуты первого эпизода пускаются во все тяжкие. Болезненно худой, измученный бессонницей, с черными кругами под глазами герой Бена Уишоу носится в окровавленном медицинском костюме по коридорам больницы под знаменитый боевик Florence + The Machine «Kiss with a Fist». Саундтрек у «Будет больно», кстати, отличный: помимо сливок инди-рока середины 2000-х, здесь еще есть специально написанные для сериала новые песни Джарвиса Кокера, которые недавно вышли отдельным релизом. Примерно в таком темпе пролетают все семь эпизодов сериала. Исключение составляют непродолжительные лирические отступления о рушащихся на глазах отношениях героя Уишоу и его жизнерадостного бойфренда-дизайнера (Рори Флек-Берн), о существовании которого не знают ни коллеги героя, ни его родители.

«Извне» («From») С 20 февраля (Epix/more.tv)

Недружная семья Мэттьюс — папа, мама, дочка-подросток и сын дошкольного возраста — волею судеб попадает в проклятый городишко, из которого невозможно выбраться . Но на этом их неприятности не заканчиваются. Ночью в богом забытом поселении из леса выползают целые полчища кровожадных монстров. На постере «Извне» красуется надпись «От создателей „Остаться в живых“» и до боли знакомое лицо Гарольда Перрино, сыгравшего в легендарном «Лосте» далеко не последнюю роль. Да и сам синопсис, как вы уже, наверное, заметили, намекает на общую тематику: изолированная группа людей, которая не может выбраться с загадочной территории, пытается выжить. Но если повнимательней присмотреться к выходным данным сериала, то окажется, что главным связующим звеном между «Остаться в живых» и «Извне» оказывается режиссер Джек Бендер. Не очень знакомое имя, согласитесь. Но это он снял тот самый финальный эпизод «Лоста», вызвавший в свое время столько негодования. На фоне этого достижения немного меркнет тот факт, что Бендер снял еще более тридцати эпизодов «Остаться в живых» — в историю он вошел не из‑за них, ничего не поделаешь. В титрах «Извне» еще можно обнаружить Джеффа Пинкнера, который участвовал в написании четырех эпизодов «Остаться в живых». На этом все. Никаких вам Абрамсов и Линделофов. Создателем сериала значится некий Джон Гриффин, о его достижениях история умалчивает — у человека даже нет странички в «Википедии». Так что и ждать каких‑то чудес от «Извне» не стоит. Столько лет прошло, а люди все пытаются запустить новый «Лост», но одного желания, конечно, мало. Все, что показали в первых пяти сериях, мы как будто где‑то уже видели, слышали, читали. Если не у Стивена Кинга, то у его эпигонов вроде Стивена Чбоски и его «Воображаемого друга». Главное — остаться в живых, пока пытаешься перечислить все источники, из которых черпает идеи «Извне». Создатели сериала явно руководствовались правилом создания универсального поп-хита: сделай так, чтобы слушателю казалось, что он уже знает эту песню. «Извне» абсолютно лишен хоть какого‑то намека на оригинальность. Даже название сериала как будто уже где‑то было. Такой очевидный просчет совсем не способствует вовлеченности зрителя. За героев изначально совсем не переживаешь, они скорее раздражают. И непонятно, то ли дело в плохой работе кастинг-директора, то ли в исключительной шаблонности персонажей. Конечно же, девочка-подросток будет вести себя наперекор родителям, а ее папа психовать почти на ровном месте. И вообще, родители, понятное дело, на грани развода после семейной трагедии. Единственное, что заметно отличает «Извне» от подобного рода сериалов, — неслабый акцент на натуралистичной хоррор-составляющей . Создатели не стесняясь демонстрируют в кадре растерзанные трупы, причем даже детские. Но начав смотреть «Извне», трудно сопротивляться природному любопытству. Что же они подготовили для нас в финале? Ничем хорошим, конечно, это закончиться не может. Вряд ли нам хотя бы что‑то толком объяснят в конце сезона, а скорее — как это принято в подобной продукции — только приумножат загадки. Но вот было бы смешно, если в финале герои нашли какой‑нибудь люк!

Подробности по теме «Шершни» — сериал о спортсменках, каннибальском культе и авиакатастрофе. Что это было? «Шершни» — сериал о спортсменках, каннибальском культе и авиакатастрофе. Что это было?

«Убивая Еву» («Killing Eve»), 4-й сезон С 27 февраля (BBC America/Amediateka)

Новый сезон застает главных героинь — психопатку-киллера Вилланель (Джоди Комер) и бывшего агента MI5 Еву Поластри (Сандра О) — посреди отчаянных попыток начать новую жизнь после душещипательного расставания на Лондонском мосту. Вилланель усиленно изображает из себя праведную христианку и ангельским голосом распевает посреди храма знаменитый инди-хит 1990-х «Movin' on Up» Primal Scream. Наемная убийца в завязке нашла прибежище в семье раздражительного священника и его дочери, которая явно запала на Вилланель. Ева теперь работает на частное охранное агентство и изо всех сил старается быть максимально крутой. В преобразившейся Еве трудно узнать ту скромную и зажатую овечку, какой мы ее узнали в первом сезоне. Освободившись от пут явно тяготившего ее брака и лишившись теплого насиженного места в госслужбе, Ева завела себе друга по сексу — мачо-качка Юсуфа (Роберт Гилберт) и опасное хобби. Героиня решила вывести на чистую воду таинственную организацию «Двенадцать», чего бы ей это ни стоило. «Ты же в курсе, что скоро умрешь?» — предупреждает ее Константин (Ким Бодниа), которому она только что прострелила ладонь. «И слава богу», — отвечает Ева. Очень похоже на то, что финал сезона наконец-то оправдает название сериала. Четвертый сезон «Убивая Еву» будет финальным, и, похоже, сериал уходит вовремя. Пока его постоянно меняющиеся создатели еще хоть как‑то могут контролировать свое непоседливое и строптивое дитя. Блестящий первый сезон, созданный всеобщей любимицей Фиби Уоллер-Бридж, задал настолько высокую планку, что с каждой новой главой «Убивая Еву» весьма предсказуемо только терял очки. Не секрет, что каждый новый сезон создается новой сценаристкой. Четвертый доверили некой Лоре Нил, главное достижение которой на данный момент — сценарий одного эпизода «Полового воспитания». Критические оценки текущего сезона явно сильно подпортят сериалу общую картину. Но ничего не поделаешь: невозможно четыре года подряд выезжать на одном и том же далеко не новом сериальном приеме «то вместе, то порознь» и ждать, что терпеливая публика все это проглотит. Когда‑то это должно было утомить даже самых преданных фанатов. Не поймите неправильно, новые эпизоды «Убивая Еву» все так же полны погонь, колоритных персонажей и их непредсказуемых выходок, красивых пейзажей со всего мира и старого доброго ультранасилия. Каждый час нового сезона никак нельзя назвать зря потраченным временем: зрительского удовольствия здесь вагон и маленькая тележка. Но от «Убивая Еву» каждый раз ждешь чего‑то невероятного и исключительного, и эти завышенные ожидания сильно портят общее впечатление. У проекта все еще есть шанс уйти красиво и остаться почти идеальным сериалом. Посмотрим, чем все это закончится.

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