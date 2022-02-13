перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на Олимпийских Играх в Пекине 15:51
Кингсли Бен-Адир сыграет главную роль в байопике про Боба Марли от Paramount 15:43
Telesport/YouTube
Российский биатлонист Латыпов взял бронзу Олимпиады в гонке преследования 15:28
Trentemøller выпустил новый альбом «Memoria» 14:59
Канье Уэст передумал делать фит с Kid Cudi для «Donda 2». Все из‑за конфликта с Питом Дэвидсоном 14:50
ЛеБрон Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА 14:14
Российские лыжники впервые за 42 года взяли золото в мужской эстафете на Олимпиаде 13:44
Charli XCX/YouTube
Charli XCX выпустила видео на сингл «Beg for You» 13:16
Four Tet опубликовал два архивных трека, созданных совместно с Burial 12:36
На «Евровидение-2022» от Украины поедет певица Алина Паш 11:55
В России выявили 197 949 новых случаев COVID-19 11:46
СМИ: 14 февраля закроется воздушное пространство Украины 11:29
Камилу Валиеву включили в список участниц короткой программы Олимпиады 10:15
В Пекине впервые за время Олимпиады выпал снег. Ряд стартов перенесли 9:46
Olympic_Russia/Twitter
Всемирное антидопинговое агентство проверит окружение Камилы Валиевой 9:12
В Самарской области задержали сына замглавы МВД России по делу о даче взятки 8:25
Звезда «Бумажного дома» Найва Нимри намекнула на свое участие в новом сезоне «30 сребреников» Вчера в 21:10
Нидерландская авиакомпания приостановила полеты в Украину из‑за угрозы российского вторжения Вчера в 19:51
Кэри Фукунага и датский шеф-повар Рене Редзепи снимут документалку про еду для Apple TV+ Вчера в 19:05
Выборы президента Туркменистана, Twitch против пошлых ников и другие новости дня
Вчера в 18:18 дайджест
Отключить рекламу

Канье Уэст передумал делать фит с Kid Cudi для «Donda 2». Все из‑за конфликта с Питом Дэвидсоном

Виктория Шанина
Сегодня в 14:50

Kid Cudi не появится на новом альбоме Канье Уэста «Donda 2». Между рэперами произошел конфликт, пишет Complex.

В своем инстаграме Канье опубликовал пост, в котором обвинил Kid Cudi в дружбе с Питом Дэвидсоном. Комик сейчас находится в романтических отношениях с Ким Кардашьян, а она — бывшая жена Уэста.

«Чтобы вы знали, Кади не будет на „Donda 2“, потому что он дружит со сами знаете кем», — цитирует Complex сообщение Канье Уэста.

В ответ на этот пост Kid Cudi назвал оппонента «гребанным динозавром». А потом добавил, что и сам не очень то хотел участвовать в записи «Donda 2».

«Все знают, что я был лучшей частью всех твоих альбомов. Я помолюсь за тебя, братец», — написал он.

Но на этом хип-хоп-исполнитель не остановился — он опубликовал серию гневных твитов.

«Бог открывает двери, чтобы через них ушли ненужные люди».
«Мы обсудили это неделю назад. А теперь ты жалким образом переворачиваешь все с ног на голову и лжешь ради кликов в интернете. Ты мне не друг. Прощай»

Позже Канье опубликовал в инстаграме обложку совместного альбома «Kids See Ghosts» и общую фотографию, на которой Kid Cudi зачеркнут красным крестом.

«Я просто хотел, чтобы меня поддержал друг. Нож входит все глубже», — написал он.

За этим постом последовало еще несколько — с мемами, обыгрывающими конфликт с Питом Дэвидсоном. Хотя сам комик эту тему еще никак не комментировал.

«Donda 2» — это продолжение «Donda» Канье Уэста, который вышел в конце августа 2021 года. На пластинке, названной в честь его матери, 26 композиций. Сиквел альбома Канье пообещал выпустить 22 февраля 2022 года.

Ранее Уэст никогда не выпускал сиквелов к своим релизам. Слухи о «Donda 2» стали появляться в январе. О готовящемся альбоме рассказал бывший топ-менеджер основанного Канье лейбла G.O.O.D. Music Стивен Виктор, он назвал будущую работу «шедевром».

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
поп
«Жара Media Awards»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
хип-хоп
Дензел Карри
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Канье Уэст
Пит Дэвидсон
Ким Кардашьян
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить