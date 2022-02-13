Канье Уэст передумал делать фит с Kid Cudi для «Donda 2». Все из‑за конфликта с Питом Дэвидсоном

Kid Cudi не появится на новом альбоме Канье Уэста «Donda 2». Между рэперами произошел конфликт, пишет Complex.

В своем инстаграме Канье опубликовал пост, в котором обвинил Kid Cudi в дружбе с Питом Дэвидсоном. Комик сейчас находится в романтических отношениях с Ким Кардашьян, а она — бывшая жена Уэста.

«Чтобы вы знали, Кади не будет на „Donda 2“, потому что он дружит со сами знаете кем», — цитирует Complex сообщение Канье Уэста.

В ответ на этот пост Kid Cudi назвал оппонента «гребанным динозавром». А потом добавил, что и сам не очень то хотел участвовать в записи «Donda 2».

«Все знают, что я был лучшей частью всех твоих альбомов. Я помолюсь за тебя, братец», — написал он.

Но на этом хип-хоп-исполнитель не остановился — он опубликовал серию гневных твитов.