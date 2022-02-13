Канье Уэст передумал делать фит с Kid Cudi для «Donda 2». Все из‑за конфликта с Питом Дэвидсоном

Kid Cudi не появится на новом альбоме Канье Уэста «Donda 2». Между рэперами произошел конфликт, пишет Complex.
В своем инстаграме Канье опубликовал пост, в котором обвинил Kid Cudi в дружбе с Питом Дэвидсоном. Комик сейчас находится в романтических отношениях с Ким Кардашьян, а она — бывшая жена Уэста.
«Чтобы вы знали, Кади не будет на „Donda 2“, потому что он дружит со сами знаете кем», — цитирует Complex сообщение Канье Уэста.
В ответ на этот пост Kid Cudi назвал оппонента «гребанным динозавром». А потом добавил, что и сам не очень то хотел участвовать в записи «Donda 2».
«Все знают, что я был лучшей частью всех твоих альбомов. Я помолюсь за тебя, братец», — написал он.
Но на этом хип-хоп-исполнитель не остановился — он опубликовал серию гневных твитов.
Позже Канье опубликовал в инстаграме обложку совместного альбома «Kids See Ghosts» и общую фотографию, на которой Kid Cudi зачеркнут красным крестом.
«Я просто хотел, чтобы меня поддержал друг. Нож входит все глубже», — написал он.
За этим постом последовало еще несколько — с мемами, обыгрывающими конфликт с Питом Дэвидсоном. Хотя сам комик эту тему еще никак не комментировал.
«Donda 2» — это продолжение «Donda» Канье Уэста, который вышел в конце августа 2021 года. На пластинке, названной в честь его матери, 26 композиций. Сиквел альбома Канье пообещал выпустить 22 февраля 2022 года.
Ранее Уэст никогда не выпускал сиквелов к своим релизам. Слухи о «Donda 2» стали появляться в январе. О готовящемся альбоме рассказал бывший топ-менеджер основанного Канье лейбла G.O.O.D. Music Стивен Виктор, он назвал будущую работу «шедевром».