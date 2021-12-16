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Канье Уэст раскритиковал капитализм и решил стать бездомным

Семён Гудошников
Сегодня в 15:51

Рэпер Канье Уэст дал интервью перформансисту Тино Сегалу, в котором обсудил свои проекты, планы на будущее и капитализм. Материал распространялся только в бумажном формате — как приложение к журналу о культуре 032c, его отрывки опубликовали Complex и пользователь Reddit.

В одном из моментов диалога Уэст заявил: «Мы живем по правилам капитализма. Это нас убивает. Пора это менять». Затем он добавил: «Через год я собираюсь стать бездомным. Все дома, которыми я владею, я хочу превратить в церкви. Мы создаем приют, в котором мы будем рады каждому. Это должно быть похоже на коммуну художников. Еда в таких приютах должна быть доступна каждому».

В другом месте интервью Канье признался, что в нем есть щепотка банальности, которая делает его творчество популярным. Он добавил, что не хочет чрезмерной любви от людей, чтобы оставить свободу выглядеть плохо в глазах аудитории.

А еще рэпер раскритиковал интернет, экран и переработанный звук, заявив, что люди должны общаться, как это было задумано изначально. При этом он отметил, что слова «нас разъединяют» и составляют только 30% человеческой коммуникации.

Канье также анонсировал новый проект The Funeral Rehearsal of Kanye West («Репетиция похорон Канье Уэста»). По мнению рэпера, каждый артист должен придумать, как будут проходить его похороны, чтобы затем, после его смерти, люди смогли повторить.

Недавно британские таблоиды написали, что Уэст может занять место Вирджила Абло на посту креативного директора Louis Vuitton. Интервью Сегалу рэпер давал еще до смерти дизайнера.

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