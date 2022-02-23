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Канье Уэст опубликовал запись концерта, где представил новый альбом «Donda 2»

Денис Ламехов
Сегодня в 15:37

Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст опубликовал запись концерта, где представил новый альбом «Donda 2». Ролик появился в ютьюб-аккаунте музыканта.

Мероприятие прошло в Майами. На сцене традиционно сожгли копию дома рэпера в Чикаго, где прошло его детство. Вместе с Уэстом треки с пластинки исполнили Future, Pusha-T, Джек Харлоу, Migos, Алиша Кис и Fivio Foreign.

Полный список участвующих в альбоме музыкантов не раскрывается, однако несколько куплетов в представленных композициях предположительно принадлежат Трэвису Скотту, Soulja Boy и покойному рэперу XXXTentacion.

Несколько номеров с первого альбома «Donda» исполнили Playboy Carti, Мэрилин Мэнсон, столкнувшийся с обвинениями в насилии со стороны нескольких женщин, и прославившийся оскорбительными комментариями о людях с ВИЧ/СПИД DaBaby.

В феврале Канье Уэст объявил, что «Donda 2» выйдет эксклюзивно на устройствах Stem Player, выпускаемых под брендом Yeezy. Свое решение Уэст объяснил тем, что не хочет сотрудничать с крупными стриминговыми площадками, такими как Apple Music и Spotify.

«Артисты получают всего 12% от денег, которые зарабатывает индустрия. Пришло время освободить музыку от этой деспотичной системы. Пришло время взять контроль в свои руки», — написал он.

Первая часть «Donda», релиз которой неоднократно переносился, вышла 29 августа 2021 года. В треклист попало 26 композиций.

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