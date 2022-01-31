Вышел первый трейлер сериала по серии игр Halo

В ролике показали Пабло Шрайбера в роли Мастера Чифа и Джен Тейлор в качестве искусственного интеллекта по имени Кортана. Мастер Чиф, в игре также известный как Джон-117, — немногословный и волевой суперсолдат, всегда скрывающий свое лицо за шлемом.

В сети появился первый трейлер сериала «Halo», поставленного по мотивам одноименной видеоигры. Премьера шоу состоится 24 марта на Paramount+.

Отмечается, что телевизионная адаптация будет проходить в своей собственной временной шкале. В декабре исполнительный продюсер Кики Волфкилл подтвердила, что шоу не будет частью того же канона, что и игры.

«Мы называем это временной шкалой Halo Silver, чтобы отличать ее от основного канона», — заявила она. По словам Волфкилл, таким образом создатели хотят «защитить как основной канон, так и телевизионную историю», дав им возможность развиваться, не пересекаясь друг с другом.

Съемки шоу начались еще в 2019 году, однако их пришлось прервать из‑за пандемии COVID-19. После этого, в феврале 2021 года, дистрибьютором «Halo» вместо телеканала Showtime стал стриминговый сервис Paramount+.

Среди продюсеров проекта фигурируют Стивен Спилберг, Дэррил Франк, Джастин Фалвей, а также Отто Батхерст, Тоби Лесли, Кайл Киллен, Скотт Пеннингтон, Стивен Кейн, Кики Волфкилл, Фрэнк О’Коннор и Бонни Росс. Киллен и Кейн выступают также шоураннерами.

Помимо Шрайбера и Тейлор, в сериале снялись Шабана Азми, Наташа Кулзач, Бентли Калу, Кейт Кеннеди, Чарли Мерфи, Дэнни Сапани, Боким Вудбайн и другие.