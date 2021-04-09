Станислав Зельвенский делает фаталити свежей попытке возродить экранизации легендарного файтинга.

В средневековой Японии китайский воин Би-Хан (Джо Таслим) убивает знаменитого японского ниндзю Хасаси Ханзо (Хироюки Санада). В наше время потомок Ханзо, американец Коул Янг (Льюис Тан), средней руки боец MMA, узнает, что татуировка с драконом, которую он всегда считал родинкой, — на самом деле переходящий знак избранного в команду, которой предстоит сражаться за судьбу планеты на грядущем турнире «Мортал Комбат». В случае проигрыша, десятого подряд, Землей станут руководить из Внешнего мира (что предположительно плохо). Вместе с блондинкой из спецназа Соней Блэйд (Джессика МакНэми) и бородатым и очень, очень разговорчивым бандитом Кано (Джош Лосон) Коул отправляется искать храм, где намечается драка. Кинофраншиза «Мортал Комбат», которая стартовала четверть века назад вслед за серией видеоигр, умерла, в отличие от нее, в младенчестве: фильм 1995 года, запустивший противоречивую голливудскую карьеру англичанина Пола У.С.Андерсона, был большим хитом, но первый же неудачный сиквел похоронил всю затею (вот бы всегда было так). Нынешний ребут, дебют в большом кино австралийского рекламщика Саймона МакКуойда, затеян продюсерами (среди них Джеймс Ван), уверенными в своих силах настолько, что в фильме нет Джонни Кейджа, потому что его решили сберечь на продолжение. И судя по тому, что картина выглядит относительно недорого, а хайп вокруг нее поднят нешуточный , избежать этого вряд ли удастся.

Трейлер «Мортал Комбат»

Если отвлечься от сюрреалистических элементов «Комбата», по сути это, конечно же, просто спортивное кино: героев вызывают в сборную Земли по рукопашному бою, они приезжают на базу, знакомятся с тренером (бог грома Райден), проходят экспресс-подготовку к будущему противнику и, наконец, выступают. Это понятная и работающая схема; первый «Мортал Комбат», как и другие бессчетные фильмы про восточные единоборства, был вдобавок без затей срисован с великого боевика «Входит дракон» с Брюсом Ли. Но даже такая нехитрая формула оказывается для новых авторов совершенно непостижимой. Кровавый японский пролог настраивает скорее на оптимистический лад, равно как попытки Сабзиро заморозить кафетерий, где Янг, только что избитый до полусмерти, как ни в чем не бывало отдыхает со своей красивой семьей. Однако силы у МакКуойда кончаются еще до первого фаталити: и дорога к храму под поп-культурные шутки Кано, и особенно Внешний мир уже сделаны в усталом ретростиле кабельного сайфай-канала . Потом выясняется, что в фильме про турнир «Мортал Комбат» самого турнира нет: силы зла, несмотря на свое явное преимущество, почему‑то решают перебить нашу команду заранее, и все действие разбивается на череду мелких стычек в каких‑то, как правило, темных закоулках. Апофеоз — сражение главного героя с самым колоритным противником в собственном сарае.

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Максимально дурацкий, с копеечными спецэффектами «Комбат», снятый в 90-е Андерсоном на голубом глазу как оживший файтинг, был и смешным, и зрелищным, и увлекательным. Технические возможности нового фильма несоизмеримо выше, а режиссер сперва тратит кучу времени на пустую болтовню, а потом снимает поединки так, что в них толком ничего не разобрать, кроме фирменных знаков сражающихся. Самые харизматичные артисты, японский ветеран Санада и индонезийский дзюдоист Таслим, лица почти не показывают. К британцу Тану претензий меньше всего, но у него и герой новый; а вот знакомые персонажи похожи на косплееров , причем не всегда хорошо подготовленных. Много разговоров было про взрослый рейтинг, но пара оторванных конечностей и забавный, справедливости ради, эпизод со шляпой того не стоили (и в любом случае, если тут и нужен рейтинг, то «старше 18 вход воспрещен»). Разбирая экранизации компьютерных игр, принято сетовать на фансервис, но, во-первых, если из «Мортал Комбата» убрать фансервис, в нем самым буквальным образом ничего не останется, а во-вторых, именно с бесстыдным фансервисом связаны лучшие моменты фильма. Проблема в том, что этих моментов едва хватило на трейлер.