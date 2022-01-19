К возвращению Виктора Логинова из «Счастливы вместе» на ТНТ мы сделали серию материалов про российские ситкомы 2000-х. Перед вами ретроспектива наших главных телекомедий нулевых в лицах.

Сегодня мы наблюдаем за тем, как разные платформы и телеканалы делят между собой продакшены, продюсеров и контент. В российской индустрии чуть ли не каждый месяц подписывается эксклюзивный «фест-лук дилFirst-look deal — эксклюзивный контракт, представляющий преимущественное право первого предложения производителя своего контента стороне заказчика.», а несколько сериалов в год продаются за рубеж для показа глобальной аудитории. Количество премьер растет, и ведущие игроки рынка заявляют уже по 20 оригинальных проектов в год. Но меньше 20 лет назад все было совсем иначе: основным продуктом на рынке были ситкомы по закупленным на Западе контрактам. У многих из них рейтинг на «Кинопоиске» колеблется в районе отметки 4,5, однако именно на этих шоу делала первые шаги и росла сегодняшняя индустрия. Многие из тех, кто тогда делал комедии с закадровым смехом, сегодня выпускают проекты, которые критики ставят на первые места в личных рейтингах лучших сериалов года. С начала нулевых и по настоящее время в России сняли около сотни адаптаций зарубежных шоу и сериалов . На старте этого процесса чаще всего проекты покупали у Sony Pictures Television, а 20 адаптаций сделали с привлечением иностранных компаний. Когда у зарубежной продакшен-студии покупали сериал, заказчику передавали оригинальные сценарии шоу, чтобы он смог их перевести и адаптировать под национальные реалии. Следом за сценариями в страну-покупателя отправляли создателя оригинального шоу, которому предстояло провести русскую авторскую группу по тексту и репликам персонажей. Консультант обычно объясняет, как работает авторская комната проекта, разжевывает библию оригинального шоу, его тональность и правила. Тогда кризис сценаристов в российской индустрии ощущался еще сильнее, чем сейчас, потому что оригинальных идей было мало и многие из авторов работали параллельно на нескольких сериалах, поэтому покупка формата долгое время оставалась рабочим решением, позволявшим получить проекты и рейтинги на долгие годы. Первым активным закупщиком зарубежных форматов в России стал телеканал СТС. Там появилась русская версия «Няни», которая сменила прописку в Куинсе на Бирюлево ради российской версии под названием «Моя прекрасная няня», бывший бейсболист из «Кто здесь босс?» стал бывшим футболистом из «Кто в доме хозяин?», бренд одежды «Экомода» из одного из самых ремейкизируемых проектов в истории «Я — Бетти, дурнушка» в России переименовался в Zimaletto для сюжета «Не родись красивой». Живая школа

«Моя прекрасная няня» © СТС

Что общего у «Моей прекрасной няни» с «Бригадой» и «Городом грехов»? Продюсеры. В 2002 году Александр Роднянский переехал в Москву, когда его пригласили возглавить СТС. А спустя два года он встал во главе всего холдинга «СТС Медиа». Маховик адаптаций в России раскрутил именно он. Сейчас Роднянский — единственный российский продюсер в списке 500 самых авторитетных людей мировой киноиндустрии по версии Variety. Его компания подписала договор с Apple TV+, он стал одним из кураторов стримингов «Кинопоиска» и Okko, помог российским режиссерам попасть в шортлисты и лонглисты «Оскара». Среди самых громких имен, ассоциирующихся сегодня с Роднянским, Андрей Звягинцев («Нелюбовь», «Левиафан»), Кантемир Балагов («Дылда») и Кира Коваленко («Разжимая кулаки»). Все они — лауреаты Каннского кинофестиваля. Роднянскому разгонять адаптационную машину СТС помогал продюсер Александр Акопов , самой яркой строчкой в сериальной биографии которого до сих пор остается «Бригада». Сейчас Акопов вместе с Наталией Шнейдеровой возглавляет компанию COSMOS Studio.

«Первая российская адаптация была сделана в 2003 году по нашей инициативе, это сериал «Моя прекрасная няня». Когда начинали его разрабатывать, никто не верил, что история про еврейскую девушку из бедных кварталов Бруклина, попавшую в семью бродвейского продюсера, транслируется на нашу почву. Да и ситком как жанр в нашей стране отсутствовал. Сериал стал успешным и доказал, что яркого архетипичного персонажа можно перенести в другую культурную среду, и он останется узнаваемым, а истории, с ним происходящие, будут легко читаться, — рассказывал Акопов.

Но тут гораздо интереснее другое. Работа с американскими консультантами и в авторской группе стала живой школой для многих авторов. Они в реальном времени учились сценарному мастерству, набивая шишки и порой делая ошибки, но зато им было понятно, когда сценарий работает, а когда нет. Из этой школы выпустились многие из тех, кто сегодня пишет мрачную драму. К примеру, над «Моей прекрасной няней» работал Андрей Золотарев, автор «Спутника», «Триггера» и «Вне себя». Вадим Голованов работал вместе с Рустамом Мосафиром над «Скифом». По комедийному пути развития карьеры пошли режиссер Александр Назаров, снимавший «Адаптацию» на ТНТ и «100янов» с Юрием Стояновым, а Андрей Яковлев поставил культовые сериалы «Слуга народа» и «Сваты». «Воронины» и «Папины дочки»

«Воронины» © СТС

Есть два проекта в волне ситкомов нулевых, в которых сошлись главные творцы современной комедии на российском ТВ и стримингах: адаптация «Воронины» и оригинальный проект «Папины дочки». «Воронины» появились намного позже главных символов эпохи ремейков. Этот формат выкупили у Sony, уже оглядываясь на успех «Няни», которую после показа в России продали в Польшу, Индонезию, Чили и Мексику. Адаптации «Няни» выходят до сих пор — например, в 2020 году вышел в эфир португальский ремейк сериала. В основу «Ворониных» лег американский оригинал «Все любят Рэймонда» Фила Розенталя, шедший в эфире с 1996 по 2004 год на протяжении девяти сезонов. У него 69 номинаций на премию «Эмми», 15 из которых стали победными. Ситком постоянно всплывает в разных рейтингах самых смешных комедий, комичных персонажей и сценариев, признанных американской Гильдией сценаристов. В Россию «Рэймонда» привез канал СТС, которым тогда управлял Александр Роднянский. Когда сделку с Sony оформили, Филу Розенталю оформили командировку в Россию, попросив обязательно оформить страховку на случай похищения. Розенталь в итоге снял целый документальный фильм о поездке в Москву под названием «Продавая Рэймонда» — это полуторачасовой влог Розенталя, которым он признается, что понятия не имел, куда едет, и не знал, как общаться с русскими. Тогда адаптация сериала называлась «Все любят Костю», а Георгия Дронова, сыгравшего Воронина, даже не было на кастинге. На протяжении всего фильма создатель «Все любят Рэймонда» возмущается тем, что российская индустрия работает не так, как американская, что ремейк в России снимают без зрительного зала, что его не всегда слушают, что «Останкино» выглядит как здание, построенное в 1913 году и отреставрированное в 1917-м. 90 минут недовольства заканчиваются красноречивым титром, что «Воронины» стали шоу № 1 в России, русские купили сценарии еще 100 серий — и в скором времени Розенталю позвонили из Польши. Еще в фильме Розенталя можно увидеть молодых Антона Зайцева и Артема Логинова, двух из трех продюсеров, запустивших один из лучших и самых плодовитых российских продакшенов Good Story Media. Для них это был второй опыт продюсирования сериала, причем команда «Гуд Стори» вошла в проект не сразу — поначалу адаптацией занимался Шабан Муслимов, снимавший для ТНТ «Счастливы вместе», и он с Розенталем никак не мог сработаться. Когда с американским шоураннером начал общаться Логинов, дело пошло лучше. В титрах «Ворониных» много знакомых имен, которые потом долгие годы будут делать рейтинговые проекты для ТНТ: Павел Орешин и Артем Лемперт запустят «Ольгу» и «Контакт», Станислав Тляшев напишет «Реальных пацанов» и сыграет в них одну из главных ролей, Ксения Воронина будет работать в авторской комнате «Физрука» и позже станет креативным продюсером сериала «Иванько». Good Story, начиная с «Ворониных», возьмет на вооружение метод работы с американскими консультантами.

«Разные консультанты были на „Ольге“, „Гражданском браке“, „Восьмидесятых“ и „Физруке“. Мы вначале с Sony работали, и у них была такая практика. Обычно консультант приезжал на запуск — это 2–3 месяца. Но Джереми (Джереми Стивенс — один из сценаристов сериала „Все любят Рэймонда“. — Прим. ред.) у нас провел полтора года, если не больше, — рассказывал Артем Логинов в интервью „Афише“. — Обычно консультанты 4–8 недель ведут авторскую группу и имеют дисциплинирующее и мобилизующее влияние на команду сценаристов. У них есть большой опыт, и они привозят с собой встроенную систему инструментария и взглядов. Если есть какая‑то проблема, то помогают очень быстро решить и двинуться дальше по сюжету».

Консультанты не пишут сами. Им переводят сценарии, а они лишь задают наводящие вопросы и помогают решать проблемы. Авторы Good Story Media, прошедшие через работу с консультантом, стали самым ценным ресурсом компании. Американские кураторы давали «энергию для всей авторской комнаты, которая с их помощью осознавала, что она делала и писала». Пока Фил Розенталь и СТС разрабатывали адаптацию «Все любят Рэймонда», на этом же канале параллельным курсом шел другой проект. Там тоже работал Артем Логинов, но рядом с ним были уже другие продюсеры и сценаристы. В продюсерах «Папиных дочек» указаны Александр Роднянский и троица из компании Yellow, Black & White Эдуард Илоян, Михаил Ткаченко и Виталий Шляппо. Они собрали авторскую комнату молодых авторов, которая сегодня стоила бы очень дорого (неприлично дорого!). Над сценарием «Папиных дочек» за 20 сезонов успели поработать основатель Comedy Club Production и Medium Quality Вячеслав Дусмухаметов, автор самого кассового фильма в истории российского проката «Холоп» Антон Морозенко, шоураннеры «Универа» Евгений Соболев и Антон Колбасов, один из сценаристов «Интернов» Максим Вахитов, Алексей Троцюк, сделавший обласканный критиками сериал «Большая секунда», креативный продюсер хита ТНТ «Гусар» Илья Полежайкин и сценарист франшизы «Последний богатырь» Дмитрий Ян. Все вышеперечисленные авторы «Дочек» на хорошем счету в индустрии и делают успешные проекты. «Счастливы вместе» и «Солдаты»

«Счастливы вместе» © ТНТ

Еще одно противопоставление адаптации и оригинального проекта, которые шли в эфире параллельно. Оба оставили в истории российского сериалостроения двух ярчайших мужских персонажей — Гену Букина, на котором выросло целое поколение, и прапорщика Олега Шматко. С учетом всех спин-оффов и спецвыпусков на двоих у них ровно 1000 серий. «Счастливы вместе» на ТНТ запустил Дмитрий Троицкий, при котором на канале появились реалити-шоу «Дом-2» и Comedy Club. В это же время на канале запустился другой ситком — «Саша+Маша», где главную роль играл Георгий Дронов. Дронов и сейчас снимается в комедийных сериалах, но его золотой период пришелся на нулевые — он играл главную роль в «Ворониных» и ставил эпизоды «Счастливы вместе» как режиссер. Среди постановщиков «Счастливы вместе» также были Иван Китаев, автор одного из главных хитов Start.ru «Бывшие», и уже упомянутый Шабан Муслимов. Сценарная карьера сложилась у Алексея Литвиненко, работавшего над «Батей», собравшим 500 млн рублей в российском прокате, и сериалами «Патриот», «Улица», «Интерны» и «ЧОП». Еще один сценарист Евгений Шелякин переквалифицировался в режиссеры, сняв «Ч/Б» с Алексеем Чадовым, «Пятницу» с Данилой Козловским и сериал «Кухня. Война за отель». Производством «Счастливы вместе» занимался продюсерский центр «Леан-М», входивший в компанию Sony Pictures Television Russia. Американцы также работали консультантами и могли повлиять на кастинг, декорации, сценарии и прорисовку персонажей. Среди продюсеров «Счастливы вместе» есть и нынешний генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн — он же, но уже в другой компании, делал для «Рен-ТВ» оригинальный российский сериал «Солдаты». Рядом с Вайнштейном в титрах «Солдатов» стоит фамилия Дмитрия Лесневского. После «Рен-ТВ» Лесневский занимался авторским кино, продюсировал фильмы Андрея Звягинцева («Изгнание») и Александра Зельдовича («Мишень»). После «Мишени» фильмография Лесневского долго пустовала, пока в ней не появился проект, в рамках которого Том Круз при содействии SpaceX должен был полететь на съемки в космос. Сериалами Лесневский больше не занимается — вместо них он учредил с женой Иреной издание The New Times. «Солдаты» шел в эфире 10 лет, его создателем значится Вячеслав Муругов, который до недавнего времени руководил «НМГ-Студией». Сценаристы «Солдатов» Сергей Арланов, Леонид Купридо, Сергей Олехник, Александр Булынко и Александр Тыкун, работавшие с Муруговым, сейчас исправно создают сериалы для СТС. Послесловие Сегодня жанр ситкома медленно уходит в историю вместе с перераспределением привычек аудитории, которая перетекает с телевидения на платформы. Индустрия переживает бум, и фундамент этого процесса появился благодаря волне адаптаций в начале нулевых. Теперь поколение, научившееся делать сериалы на своих ошибках и по подсказкам американских консультантов, само растит молодых сценаристов. Теперь они закладывают фундамент, на котором выстроятся кинопроцессы на следующие 10–15 лет.